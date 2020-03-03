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كُتّاب وآراء
مغربي عائد من إيطاليا: لم أخضع للمراقبة الصحية
على الرُّغمِ من تسجيل أوّل إصابة بأنفلونزا "كورونا" في المغرب، فإنّ المملكة ما زالت تستقبلُ رّحلات جوّية قادمة من الصّين وإيطاليا، اللتين تشهدانِ تفشّي الوباء "القاتل"، بينما تؤكّد شهادة مهاجر مغربي حلّ بالمملكة خلال الأيام الأخيرة "عدمَ خضوعه لأيّ مراقبة صحيّة".
وقال مهاجر مغربي قدِمَ من إقليم بيرغامو "الموبوء" في الشّمال الإيطالي، في شهادته لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّه "قدم في رحلة جوية من إيطاليا الخميس الماضي تحت رقم 30458"، مورداً "فور وصولي إلى مطار محمد الخامس في حدود السّاعة الحادية عشرة ليلاً، لم أجد أيّ مراقبة صحيّة ولا إرشادات طبيّة".
وأورد المهاجر المغربي، الذي يعملُ مستثمراً ما بين الرباط وميلان، أنّه لا يعرفُ، إلى حدود اللّحظة، ما إذا كان قد قدمَ في الطّائرة نفسها التي كانت تقلّ المصاب بفيروس "كورونا"، مشدّداً على أنّ "وزارة الصّحة لم تتّصل به، ولم يتلقّ أيّ استفسار من لدن السّلطات المغربية".
ويسود تخوّف كبير لدى المهاجرين المغاربة الذين قدموا من الدّيار الإيطالية من احتمال إصابتهم بالفيروس المعدي، خاصة أنّهم لم يخضعوا لأيّ فحوصات طبية في مطارات المملكة فور وصولهم إلى أرضِ الوطن.
وقبلَ أسابيع وفي خضمِّ تصاعد مخاطر فيروس "كورونا"، قرّر المغرب تفعيل المراقبة الصّحية على مستوى عدد من المطارات والموانئ، من أجل الكشف المبكّر عن أي حالة واردة للإصابة بهذا الفيروس.
وفي العادة، تقوم وحدات طبية داخل المطارات بفحص كل الرّكاب وقياس درجة حرارتهم، كما يطلب من الرّكاب والمسافرين تعبئة استمارة للإدلاء بالأماكن التي تواجدوا فيها، والمكان الذي يقصدونه في المغرب، إلى جانب معلومات الاتصال الخاصة بهم.
واتّخذت وزارة الصّحة، كما سبق لها أن أكّدت، "إجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الدّول القريبة من بؤر "الموت" إلى مطارات المملكة. ويشمل ذلك الرحلات المباشرة وغير المباشرة، بهدف التأكد من خلو المسافرين من الفيروس التاجي "كورونا" المستجد.
وقبل أيّام، نقلت عدسات الإعلام العمومي طابوراً من المواطنين المغاربة ينتظرون للمرور عبر كاميرات المراقبة الصّحية وقياس درجات حرارة الرّكاب، للتأكد من خلو المسافرين من فيروس "كورونا"؛ لكن العديد من المواطنين أكّدوا، في تصريحات لهسبريس، أنّ "هذه الخدمة لم تعد موجودة في المطارات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
المسؤولين والله العظيم حتا غادي توصل نوبتكم في هاذ الفيروس الى ما وقفتوش رجال
هو معدي وارواح الناس في خطر
اسدي راه مغرب عندو غير 22 مليون كمامة او 700 سرير لتصدي للهدا الوباء
حنا في ارمريكا عندنا احسن صبيتارات ولكن ناس خاءفين
لا يجوز لأي مصاب بالفيروس أن يصعد الطاءرة.
هل يستطيع السيد وزير الصحة ان ينفي هذه الشهادة.
على المغاربة المواطنين العاملين بقطاع الصحة ... أن يبرهنوا حاليا على أن الشعب يضلمهم، و ليتجندوا خدمة للوطن، لحماية أبناء هذا البلد و أطفاله.
لا تتقاعسوا
إلا الوطن
...الله ياخد الحق
ما نريد ان نؤكد عليه بالنسبة لإخواننا المغاربة القاظمين من اوروبا عموما هو ان يحاولو تقليص تنقلاتهم بعد رجوعهم الى الحد الادنى الضروري و أن لا يختلطو بالناس كثيرا و ان يقوموا بوضع كمامة و ان لا يصافحو احد الى ان تمر ال 14 يوما...هذا لمصلحة الناس...يجب ان تكفل نحن المواطنين بمراقبة انفسنا و ان نعمل على حماية بعضنا البعض و ان لا نعول على الدولة لأنه إن عولنا على الدولة مشينا خلا جميعا...
فالمرجوا من كل الاخوة القادمين من الخارج التفكير في المصلحة العامة وان يفعّلوا هم أنفسهم خطوات المراقبة الذاتية و العزل الشخصي اذا دعت الضرورة سواء عن عائلاتهم او عن اصدقائهم او عن الجيران او عن المواطنين عامة...الى ان تمر فترة الحضانة النظرية للفيروس داخل الجسم...مع متمنياتنا ان لا يكون اخد قد اصيب وان يكون الجميع بخير و على خير.
مع دعوتنا دائما الى النظافة الشخصية و عدم رمي مخلفات الزكام او غيره في الشارع العام رجاءا رجاءا...