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الرئيسية | مجتمع | مغربي عائد من إيطاليا: لم أخضع للمراقبة الصحية

مغربي عائد من إيطاليا: لم أخضع للمراقبة الصحية

مغربي عائد من إيطاليا: لم أخضع للمراقبة الصحية
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:04

على الرُّغمِ من تسجيل أوّل إصابة بأنفلونزا "كورونا" في المغرب، فإنّ المملكة ما زالت تستقبلُ رّحلات جوّية قادمة من الصّين وإيطاليا، اللتين تشهدانِ تفشّي الوباء "القاتل"، بينما تؤكّد شهادة مهاجر مغربي حلّ بالمملكة خلال الأيام الأخيرة "عدمَ خضوعه لأيّ مراقبة صحيّة".

وقال مهاجر مغربي قدِمَ من إقليم بيرغامو "الموبوء" في الشّمال الإيطالي، في شهادته لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّه "قدم في رحلة جوية من إيطاليا الخميس الماضي تحت رقم 30458"، مورداً "فور وصولي إلى مطار محمد الخامس في حدود السّاعة الحادية عشرة ليلاً، لم أجد أيّ مراقبة صحيّة ولا إرشادات طبيّة".

وأورد المهاجر المغربي، الذي يعملُ مستثمراً ما بين الرباط وميلان، أنّه لا يعرفُ، إلى حدود اللّحظة، ما إذا كان قد قدمَ في الطّائرة نفسها التي كانت تقلّ المصاب بفيروس "كورونا"، مشدّداً على أنّ "وزارة الصّحة لم تتّصل به، ولم يتلقّ أيّ استفسار من لدن السّلطات المغربية".

ويسود تخوّف كبير لدى المهاجرين المغاربة الذين قدموا من الدّيار الإيطالية من احتمال إصابتهم بالفيروس المعدي، خاصة أنّهم لم يخضعوا لأيّ فحوصات طبية في مطارات المملكة فور وصولهم إلى أرضِ الوطن.

وقبلَ أسابيع وفي خضمِّ تصاعد مخاطر فيروس "كورونا"، قرّر المغرب تفعيل المراقبة الصّحية على مستوى عدد من المطارات والموانئ، من أجل الكشف المبكّر عن أي حالة واردة للإصابة بهذا الفيروس.

وفي العادة، تقوم وحدات طبية داخل المطارات بفحص كل الرّكاب وقياس درجة حرارتهم، كما يطلب من الرّكاب والمسافرين تعبئة استمارة للإدلاء بالأماكن التي تواجدوا فيها، والمكان الذي يقصدونه في المغرب، إلى جانب معلومات الاتصال الخاصة بهم.

واتّخذت وزارة الصّحة، كما سبق لها أن أكّدت، "إجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الدّول القريبة من بؤر "الموت" إلى مطارات المملكة. ويشمل ذلك الرحلات المباشرة وغير المباشرة، بهدف التأكد من خلو المسافرين من الفيروس التاجي "كورونا" المستجد.

وقبل أيّام، نقلت عدسات الإعلام العمومي طابوراً من المواطنين المغاربة ينتظرون للمرور عبر كاميرات المراقبة الصّحية وقياس درجات حرارة الرّكاب، للتأكد من خلو المسافرين من فيروس "كورونا"؛ لكن العديد من المواطنين أكّدوا، في تصريحات لهسبريس، أنّ "هذه الخدمة لم تعد موجودة في المطارات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - المصطفاوي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:15
استهتار خطير بصحة المواطنين إن كان هذا الأمر كما حكى هذا المواطن القادم من إيطاليا فهي أن يحاسب هؤلاء المقصرون عن تقصيرهم .
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36
2 - يونس الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:17
اذن الموضوع فيه من الخفاء شيء كثير
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24
3 - youssef الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:18
هادشي الي مابغيناااش
المسؤولين والله العظيم حتا غادي توصل نوبتكم في هاذ الفيروس الى ما وقفتوش رجال
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18
4 - محمد ريان الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:19
لقد حذر الكثير من المتدخلين من هذا المنبر بأنهم لم يخضعوا لأي نوع من المراقبة على كل إنه بيننا الآن ونرجو من العلي القدير أن يرحمنا ويدفع عنا البلاء.
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16
5 - Abdo الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:19
اودي هاد الحكومة كتفلا ما عارفينش ان هد الفروس
هو معدي وارواح الناس في خطر
اسدي راه مغرب عندو غير 22 مليون كمامة او 700 سرير لتصدي للهدا الوباء
حنا في ارمريكا عندنا احسن صبيتارات ولكن ناس خاءفين
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14
6 - اليوسفي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:22
اللهم بارك ، التحليل الوحيد حسب هذا المقال . ربما المسؤولين يريدون استشراء هذا الفيروس الفتاك في الشعب المغربي من اجل بيع الدواء بثمن باهض للمصابين عندما يجد العلماء دواء ، بمعنى انها خطة تجارية
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14
7 - ابن سوس المغربي،لا تستغرب الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:22
و الله العظيم كل الشعب المغربي يعرف ذللك ولا يتيق في المسؤولين الذين عودونا على شعار احسن بلد وكل شئ على ما يرام فا لا تستغرب فا هذه سياستهم القسم أمام الملك و الضحك على الشعب
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15
8 - medo الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:24
اعباد الله واس السيد كايكولك كاع مفحصوني فالمطار اهدو كيكولولك كنفحصو مفهمنا والو واش المواطن رخيص حتى لهد الدرجة ولا شنو
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14
9 - واقع مر الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:24
في الواقع لآ يوجد اي مراقبة .والكل يتساءل عن مدى صحه تالك التقارير التي تأتي من وزارة الصحة.عن الفيروس في المغرب.اضن أن المسوالين عندنا لآ يوجد أحدهم في المغرب.بل يكتبون تقارير من مهجورة في المحيط.لا أقل ولا أكثر
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11
10 - عبد المجيد الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:24
خلاصة القول اللي عصى الله في الماضي حان الوقت لكي يصلح نفسه ويطهرها في إنتظار كورونا ، أو اللي صام هاد رمضان كامل راه عندو الزهر
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7
11 - aziz الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:24
هذا مايسمى عندنا بالطنز العكري، الله يعطينا وجاهوم.............
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7
12 - kamal الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:26
اودي غير تايدويو ما تايقلبو والو.. الخوت دعيو الله يخفف علينا هاد تويوتا كورونا.. الوباء ضروري راينتاشر.. غير تنتمناو ما يءاديش الناس بزاف و انشا الله يدوز بحال شي رواح خفيف
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7
13 - kada الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:26
نعلم جيدا انه ليست هناك مراقبه ولا تتبع ولا هم يحزنون وزاره عدم الصحه تعول على الاقدار فلطفا يا خالق العباد
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6
14 - الصادقي الحسين وجدة الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:29
يجب على السلطات المغربية إجبار المراقبة الصحية قبل صعود المسافرين إلى الطاءرة وبالخصوص في البلدان المنتشر فيها الوباء
لا يجوز لأي مصاب بالفيروس أن يصعد الطاءرة.
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5
15 - مواطن الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:30
و ها المعقول.
هل يستطيع السيد وزير الصحة ان ينفي هذه الشهادة.
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9
16 - مواطن الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:30
سؤالي هل خضع هذا الشخص لأي تحاليل في مطار إيطاليا ؟ و اذا كان قد قدم من منطقة موبوؤة فلماذا عاد اصلا؟ هل يريد ان يكون اول من ادخل كورونا للمغرب ؟ كثرة الكلام ما يميز المغاربة
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7
17 - لا أمل في حواركم الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:31
هذه هي الدولة العبطية التي تؤكد دائما أن ليس لديها أي شك في ما تقول كل اقولها كاذبة ومفبركة ولا أمل في حوارها لقد سئمنا من أفعالها التي التي يتبرأ منها إبليس (ولكن أترك مر الزمان لأفعالهم كل ساق سيسقى بما روى) حتى فقدنا روح الوطنية لأن كل ما هو جميل وينسب لهم وكل ماهو سيئ للمواطنين المغلوب اللهم احفظ فقراء هذا الوطن وكل فقراء المسلمين والعالم وجرب من يكذب على الشعب
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5
18 - مواطنة الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:40
كلي ثقة في المغرب ... رغم كل شيء
على المغاربة المواطنين العاملين بقطاع الصحة ... أن يبرهنوا حاليا على أن الشعب يضلمهم، و ليتجندوا خدمة للوطن، لحماية أبناء هذا البلد و أطفاله.

لا تتقاعسوا
إلا الوطن
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-1
19 - الصالحي محسن الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:41
لا كمامات في الصيدليات لا فحوصات في المطارات ولا في الموانئ لا حدود مفتوحة منين نهربو السلامة للجميع
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5
20 - simo B الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:41
انا انسيبي جاء من أسبانيا عبر طنجة....قال بالحرف الواحد:لم يقولوا لي حتى كم الساعة انا وجميع الركاب.....وصديق اخر قال انهم جأت من فرنسا عبر مطار محمد ااخامس الدار البيضاء...لم تكن هنالك اي بحت طبي ولا هم يحزنون...حتى الاستمارة التي يقولون عنها لم اراها...........فكيف سنحمى من هدا المرض المعدي
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6
21 - مغربي وأفتخر الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:42
هادو باينلي باغينا فينا، باغين المغاربة يتهلكو بهاد الوباء
...الله ياخد الحق
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9
22 - سيمو الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:43
كل تصريحات والخرجات الصحفية للوزارة الوصية أعتبرها خرجات إعلامية محضة، اما الواقع المر فهو ما صرح به المهاجر الذي أتى من بؤرة انتشار الڤيروس في اطاليا ولم يجد أحد في المطار لتطبيق ما صرحت به الوزارة الوصية. أعلم علم اليقين ان مسؤولو هذه البلاد السعيدة لا يهمهم لا مصلحة المواطنين ولا صحتهم، ولا أشك انهم يدبرون امورهم وأمور عائلاتهم وأبنائهم لا غير ...
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11
23 - Mosi الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:44
ليس هناك اية مراقبة من المصالح المختصة في الدولة...
ما نريد ان نؤكد عليه بالنسبة لإخواننا المغاربة القاظمين من اوروبا عموما هو ان يحاولو تقليص تنقلاتهم بعد رجوعهم الى الحد الادنى الضروري و أن لا يختلطو بالناس كثيرا و ان يقوموا بوضع كمامة و ان لا يصافحو احد الى ان تمر ال 14 يوما...هذا لمصلحة الناس...يجب ان تكفل نحن المواطنين بمراقبة انفسنا و ان نعمل على حماية بعضنا البعض و ان لا نعول على الدولة لأنه إن عولنا على الدولة مشينا خلا جميعا...
فالمرجوا من كل الاخوة القادمين من الخارج التفكير في المصلحة العامة وان يفعّلوا هم أنفسهم خطوات المراقبة الذاتية و العزل الشخصي اذا دعت الضرورة سواء عن عائلاتهم او عن اصدقائهم او عن الجيران او عن المواطنين عامة...الى ان تمر فترة الحضانة النظرية للفيروس داخل الجسم...مع متمنياتنا ان لا يكون اخد قد اصيب وان يكون الجميع بخير و على خير.
مع دعوتنا دائما الى النظافة الشخصية و عدم رمي مخلفات الزكام او غيره في الشارع العام رجاءا رجاءا...
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6
24 - مغربية الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:47
ياودي ياودي ولاش خدامين كيتفلسفو علينا لواه ماتخافون دايرين خدمتنا وكولشي غادي مزيان وقالك كاينة المراقبة واسيرو تنبكو
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6
25 - حاميدو الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:49
قالك راحنا مراقبين جميع المعابر الحدودية برا وبحرا وجوا غير كونوا هانيين ونعسوا على جنب الراحة.
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3
26 - مواطن الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:52
اذا كانت الكاميرة شاعلة تايديرو السينيما و اذا كانت طافية الحافيظ الله وصافي
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7
27 - karima الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:52
فإنّ المملكة ما زالت تستقبلُ رّحلات جوّية قادمة من الصّين وإيطاليا، اللتين تشهدانِ تفشّي الوباء "القاتل"، بينما تؤكّد شهادة مهاجر مغربي حلّ بالمملكة خلال الأيام الأخيرة "عدمَ خضوعه لأيّ مراقبة صحيّة". سؤال من نصدق ها المواطن ام وزارة الصحة
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5
28 - Citoyen الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:57
هذه الأخبار إن كانت صحيحة فإنها تزرع الهلع في صفوف المواطنين. على وزارة الصحة أن تجيب على هذه التساؤلات. هذه التصريحات تؤكد فرضية أن الطابور الذي رأيناه في التلفزة إلا خدعة لطمأنة الناس. نريد جوابا شافيا.شكرا.
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0
29 - HASSAN Temara الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:04
الشفوي عند وزارة الصحة 10/10. وشكرا لهذا المواطن المغربي الذي أزال قناع الكذب عن مسؤولينا... كلام الليل يمحوه النهار.. اللهم استرنا يا رب بسترك ولا تتركنا نعيش في المدينة الفاضلة التي يوهموننا وزراؤنا العيش فيها في أمان.
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30 - oujdi الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:04
نفس الشيء قالوا ليا واحد الزبون ديالي قال ليا مكان والو من دلك اللش اللي كيقولوا حتى هو فات في المطار دون اي مراقبة
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31 - تيشوكت FR الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:05
لم نعد نفهم أي شئ ، لأن هناك تصريح حكومي يقول أن جميع ركاب الطائرة الذي كان يبلغ عددهم 101شخص كلهم تعرضوا للكشف والمراقبة، وهنا في هذا المقال نستشف أن هذا الشخص المستثمر يدحض كليا التصريح الحكومي نظرا لأن هذا الشخص قال على أنه لم يتعرض لأي إستجواب ولا للكشف ولا أي مكالمة هاتفية من أجل التعرف هل هو حامل للفيروس أم لا؟ وهذا إستهتار وتلاعب بعقول المغاربة! وليعلموا أن هناك من يقرأ وراء السطور؟
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32 - شي يكوي وشي يبخ الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:07
لم نعد نفهم ما يقع في هذا البلد. حكومة و وزارة صحة يؤكدان أن المراقبة موجودة في المطارات و المسافرون ينفون ذلك. من تصدق؟ المرجو إلغاء الرحلات الآتية من المناطق التي تشكل خطرا على حياتنا.
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