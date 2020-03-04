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الرئيسية | مجتمع | شحّ التساقطات المطرية يرفع أسعار العلف ويُفاقِم محنة الفلاحين

شحّ التساقطات المطرية يرفع أسعار العلف ويُفاقِم محنة الفلاحين

شحّ التساقطات المطرية يرفع أسعار العلف ويُفاقِم محنة الفلاحين
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 04 مارس 2020 - 15:00

يعيش الفلاحون الصغار في المغرب، منذ أسابيع أياماً، صعبة ازدادت سوءًا مع قدوم شهر مارس دون أن تجود السماء بأمطار تنعش الأراضي وتوفر الكلأ للمواشي.

ولم تشهد المملكة، منذ شهر يناير الماضي، تساقطات مطرية؛ وهو ما يؤشر على موسم فلاحي ضعيف، سيؤثر على الفلاحة والنمو الاقتصادي للبلاد في السنة الجارية.

وتزامناً مع غياب الأمطار، تشهد المملكة درجات حرارة غير اعتيادية في أغلب المدن، في الوقت الذي تسجل فيه الأشهر الأولى درجات حرارة منخفضة في المواسم العادية.

ويجمع العلماء على أن الاضطرابات التي تعرفها فصول السنة سببها الاحتباس الحراري، الذي أصبح قضية مقلقة في السنوات الأخيرة نوقشت في إطار الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.

وسيتأثر من هذا الوضع المقلق المحصول الوطني من الحبوب؛ وهو ما سيدفع المغرب إلى استيراد كمية أكبر من الخارج، لتوفير هذه المادة الحيوية لدى المطاحن وضمان أسعار في المتناول للخبز للمغاربة.

كما ينتج عن غياب الأمطار ارتفاع أسعار العلف في الأسواق، وقد هم الأمر التبن الذي وصل 33 درهماً للوحدة مقابل 15 درهماً في الوضع العادي، نفس الشيء ينطبق على الشعير والقمح التي عرفت أسعارها هي الأخرى ارتفاعاً.

وبما أن الارتفاع كان كبيراً، خصوصاً في المناطق التي لا تعرف إنتاج العلف، أصبح "الكسابة" يفضلون بيع جزء من ماشيتهم على شراء العلف بأثمنة مكلفة جداً لهم.

وحسب ما علمته هسبريس، من المرتقب أن تعلن الدولة، في غضون الأيام المقبلة، عن تخصيص 2,5 ملايين قنطار من الشعير في إطار برنامج استعجالي لتوفير العلف بدعم يصل إلى 25 في المائة.

وقال عبد الرحمن مجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، إن الكسابة يواجهون جفاف الأمطار وجفاف السوق، مشيراً إلى أن "جفاف السوق هو الأصعب؛ لأن الأثمنة بخسة والعرض أكثر من الطلب". ويستغل "الشناقة" هذا الوضع لشراء الماشية بأثمنة منخفضة.

ويستغرب مجدوبي، في تصريح لهسبريس، عدم انخفاض سعر اللحم في محلات الجزارة، حيث لا يزال في حدود 75 درهماً للكيلوغرام الواحد.

وحسب مجدوبي، فإن المناطق الشرقية والجنوبية الواقعة تحت محور الدار البيضاء - وجدة هي الأكثر تضرراً من غياب التساقطات المطرية، أما المناطق الأخرى فلا يزال العشب مستمراً بعض الشيء.

ويؤكد خبراء فلاحيون أن أمطار شهر مارس تكون حاسمة بالنسبة إلى الزراعات البورية، ويبقى أكبر متضرر هو الفلاحون الصغار في المناطق القروية الذين يعتمدون على زراعتهم كمصدر عيش.

وعلى الرغم من أن المغرب خفض، خلال العقد الماضي، الاعتماد على الزراعات المرتبطة بالتساقطات المطرية؛ فإن المواسم الفلاحية، التي تسجل ضعفاً في التساقطات الأمطار، تنعكس على معدل النمو الاقتصادي للبلاد.

ولا يزال حوالي 40 في المائة من سكان المغرب من قاطني البوادي، وأغلبهم يشتغلون في الفلاحة التقليدية، ولذلك يكون لضعف الأمطار تأثير على الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محلل متواضع الأربعاء 04 مارس 2020 - 15:10
الله يستر وصافي فهاذ 2020 ما كاين غير الجفاف والأزمة وكرونا
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2 - bnadam الأربعاء 04 مارس 2020 - 15:13
المملكة تبرم صفقة تسلّح بـ239 مليون دولار مع الولايات المتحدة ؟؟؟؟؟؟ شيدو السدود ايها الأحبة بدل الأسلحة المتآكلة . انشري يا هيسبرييس
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3 - مصطفى الأربعاء 04 مارس 2020 - 15:17
الله ماسقينا الغيث ولا تجعلنا من القنطين
الله اسقي بهمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت
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4 - MRE الأربعاء 04 مارس 2020 - 15:20
الجفاف و القادم من الأمراض و لا قدرة على التحمل لأن كل شيء مبني على الغش. اللهم لطفك.
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5 - اسق عبادك ،واهدنا الأربعاء 04 مارس 2020 - 15:29
اللهم اسق عبادك وانشر رحمتك, اللهم اهدنا لما تحب وترضى ،
خطاب موجه المسلمين ،لا تنسوا اذكار الصباح و الخروج و المساء ،لنصلح احوالنا قبل ان ننتقد الاخرين ،لننتقد أنفسنا ،لنتسائل كل يوم هل مأكلنا و مشربنا ولباسنا من مصدر حلال ام حرام ،هل اذيت اليوم شخصا هل قمت بعمل يغضب الخالق
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6 - radia الأربعاء 04 مارس 2020 - 15:31
الفلاح الصغير في قلب اهتمامات وزارة الفلاحة الذي توليه أهمية كبرى وهذا ما أدى إلى تطور القطاع في غضون سنوات حقق فيها المغرب اكتفاءا ذاتيا قل نظيره
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7 - وزارة الفلاحة...! الأربعاء 04 مارس 2020 - 15:32
اظن أن وزارة الفلاحة و الداخلية لم يبقيا مكتوفة الأيادي و لنا الثقة في المسؤولين لتقديم يد المساعدة للفلاحين الصغار والكبار ...لكي لا يكونو فريسة السماسرة ...بل يجب انقادهم... وشكرا.
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