الفحوصات تلازم مرافقي مصاب "كورونا" بالمغرب

هسبريس من الرباط

أفادت مصادر مطلعة بأن التحاليل التي أجريت على امرأة مغربية مقيمة بإيطاليا و4 من أفراد أسرتها، في كل من كلميمة والرشيدية، ما زالت مستمرة.

ووفق مصادر هسبريس، فإن جميع من شملتهم الفحوصات، من بينهم مواطنة فرنسية أيضا، كانوا في الطائرة التي سافر عبرها أول مصاب بـ"كورونا" في المغرب والقادم من بيرغامو.

كما أن الفحوصات والتحاليل المخبرية، وفق المصدر ذاته، ما زالت مستمرة بالقنيطرة ومدن أخرى.