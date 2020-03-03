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الفحوصات تلازم مرافقي مصاب "كورونا" بالمغرب
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:14
أفادت مصادر مطلعة بأن التحاليل التي أجريت على امرأة مغربية مقيمة بإيطاليا و4 من أفراد أسرتها، في كل من كلميمة والرشيدية، ما زالت مستمرة.
ووفق مصادر هسبريس، فإن جميع من شملتهم الفحوصات، من بينهم مواطنة فرنسية أيضا، كانوا في الطائرة التي سافر عبرها أول مصاب بـ"كورونا" في المغرب والقادم من بيرغامو.
كما أن الفحوصات والتحاليل المخبرية، وفق المصدر ذاته، ما زالت مستمرة بالقنيطرة ومدن أخرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - علاء كازا الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:59
هذا أمر خطير ان كان صحيحا...
ياربي السلامة .. واش حتى لهاد الدرجة ديال الاستهتار و اللامبالاة .. راه الدول كلها خداما ليل نهار من اجل عدم انتشار الوباء ..
ياربي تخفظنا يا رب
ياربي السلامة .. واش حتى لهاد الدرجة ديال الاستهتار و اللامبالاة .. راه الدول كلها خداما ليل نهار من اجل عدم انتشار الوباء ..
ياربي تخفظنا يا رب
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