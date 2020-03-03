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كُتّاب وآراء
الاشتباه في إصابة بفيروس "كورونا" يثير استنفارا وارتباكا بطنجة
لم تمْض سوى ساعات على تأكيد وزير الصحة، خالد أيت الطالب، في ندوة صحافية مساء الإثنين بمعية رئيس الحكومة، أن المستشفيات مجهزّة بالوسائل اللازمة لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بفيروس كورونا، حتى برز أن بعض المستشفيات ليست على أتمّ الاستعداد لمجابهة هذا التحدي.
مساء اليوم الثلاثاء شهد مستشفى طوفار بمدينة طنجة ارتباكا كبيرا بعد أن وفدت عليه حالة يُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، إذ وجد الطاقم التمريضي العامل بالمستشفى نفسه أمام وضع لم يكن على استعداد لمواجهته، حيث لم يخضع الممرضون لأي تدريب للتعامل مع فيروس "كورونا".
ووفق إفادات حصلت عليها هسبريس من أكثر من مصدر، رفضوا جميعهم ذكر أسمائهم، فإن الطاقم التمريضي بمستشفى طوفار بطنجة فوجئ بإدخال حالة مشكوك في إصابتها بفيروس "كورونا"، وطُلب من الممرضين أن ينتدبوا مَن يأخذ العينات التي ستجرى عليها التحاليل للمريض، فرفضوا الأمر.
"الممرضون ما عملوليهومشي أي تكوين، حتى جات حالة قالّك فيناهوما الممرضين اللي يعملوا ليها تحاليل"، يقول مصدر من مستشفى طوفار بطنجة لهسبريس، مشيرا إلى أن الممرضين "رفضوا المغامرة"، لأنهم لم يتلقوا أي تعليمات حتى حول كيفية ارتداء السترة الخاصة.
رفْض ممرضي طوفار بطنجة أخذ العينات من أول حالة مشكوك في إصابتها بفيروس كورونا أحيلت على المستشفى المذكور أكده أكثر من مصدر لهسبريس، وهو ما دفع الوفد المتخصص في الأوبئة الذي رافق الحالة إلى القيام بمهمة أخذ العينات، التي أحيلت على المختبر الخاص بالربط، ليتبيّن أنها سلبية.
ورغم أن نتيجة التحاليل كشفت أن المريض الذي أحيل على المستشفى لم يكن حاملا لفيروس كورونا، فإن الخوف مازال يسود وسط الطاقم التمريضي بالمستشفى، ذلك أن الممرضين لا يعرفون حتى كيفية استعمال السترات الواقية، بل لا يعرفون حتى ما إن كانت موجودة في المستشفى.
"قيل لنا إن شاحنة محمّلة بالسترات وصلت إلى المستشفى نهاية الأسبوع الماضي، لكننا لم نرَها"، يقول مصدر لهسبريس، مضيفا: "عندما انتشر فيروس إيبولا في محيطنا الإقليمي تم تزويدنا بلباس خاص، وقدمت لنا تعليمات حول كيفية ارتدائه، لكننا اليوم لم نتلق أي تعليمات أو تكوين حول كيفية التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا".
ورغم أن الحكومة أعلنت اتخاذ إجراءات صارمة ومشددة للتعاطي مع فيروس كورونا، فإن المصادر التي تحدثت إلى هسبريس من طنجة كشفت أن مستشفى طوفار ليس مؤهلا لاستقبال مثل هذا النوع من الحالات، نظرا لكونه يعرف أشغالا لتهيئة بعض مرافقه مازالت مستمرة إلى الآن.
وسُجلت بمدينة طنجة اليوم حالتان يشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا، واحدة أحيلت على مستشفى طوفار، تبين أنها ليست حاملة للفيروس، والثانية أحيلت على مستشفى محمد الخامس، لم تُعرف نتيجة التحاليل التي خضعت لها بعد.
ومازال الطاقم التمريضي بمستشفى طوفار يتساءل حول كيف سيتصرف في حال وفدت على المستشفى حالات جديدة مشكوك في إصابتها بفيروس كورونا، في ظل عدم استفادة الممرضين من أي تكوين، فضلا عن عدم وضع لائحة المرضين الذين سيقومون بمهمة الحراسة tableau de garde، إذا ما اقتضت الضرورة إبقاء مريض في الحجر الصحي داخل المستشفى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
مشينا في شكارة مشرركة . السلامة يا ربي
أتوقع كارثة انسانية بالمغرب
خير دليل عدم وعي المواطن
وجهل الاطقم الطبية
والارتجالية في التعامل مع هذا الوباء
الله يستر وصافي
سيستفحل فيروس كورونا بشكل مهول
رجاءا اوقفو الدراسة .
دمت بخير يا امة الاستهلاك
ايوا هاذي طنجة الله يبارك او وحلوا وارتابكوا وماعرفوا ما يديروا ايوا أش نقولوا على المدن الهامشية إلى جاتهم شي حالة يهربوا ويخليوا السبيطار خاوي
دولة فاشلة ينخرها الفساد وسوء التدبير في شتى المجالات
استقل غراب و نعجة نفس الطائرة و اثناء الرحلة بدا الغراب يزعج المضيفة بكثرة طلاباته فما ان تاتيه بطلبه يقول لها لا انا طلبت شاي و ليس قهوة مع انه فعلا طلب القهوة .فما كان من النعجة الا ان تقلد الغراب و تغيض هي ايضا المضيفة . كل ما فعله الغراب طبقته النعجة بالحرف دون تفكير
وما هي الا دقائق حتى جاؤ رجلان ضخمان فالقوهما خارج الطائرة من على ارتفاع ساحق
فاما الغراب فشمر عن جناحيه و استعملهما للوصول الى بر الامان و اما النعجة فتهاوت و لم يعد لها وجود
هذه طنجة عاصمة الشمال و ما بالك بالمدن الصغيرة المهمشة
أكدت التحاليل التي أجريت على أن وزارة الصحة غير موجودة
رأيت أمس برمامج تلفزيونيا في فرنسا مسؤولة عن الوزارة كلها تثير الرعب من الفيروس و أخذ الحيطة و أن الأمر خطر و تنصح نصائح ذهبية الناس و تدعو إلى الحيطة و أن الوباء غير متحكم غيه ...
و رئيس الحكومة و ووزير الصحة يطمئننا !!!!!
و تلفزاتنا أغلبها سهرات و مسلسلات تركية
آخر الكلام
ما نقرأه عن أطر صحية طنجة أعلاه و عدم معرفتهم بارتداء البذل المخصصة مرآة لكل الوضع بل لكل الأوضاع في بلادنا
تحية لهسبريس العالمة
في بعد الدول الأوروبية التي اعمل فيها كممرض، اعطونا الدروس الكافية للاتخاذ الاجراءات الازمية للتعامل مع فيروس كورونا !
آخ آخ آخ و يا حسرتاه على بلدي ! الكلام الكثييير، و الفعل ضئيل!
المهم والاهم اوكلنا امرنا لله الواحد القهار.
تدريب . اين الاطباء غيبين كيزيدو
اسوايع الاضافية فالكلنيكات .اوسيادته گال ان كورونا رها بعيدة علينا كابوعد السماء على الارض لاخوف على المغرب من كورونا!