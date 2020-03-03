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الرئيسية | مجتمع | الاشتباه في إصابة بفيروس "كورونا" يثير استنفارا وارتباكا بطنجة

الاشتباه في إصابة بفيروس "كورونا" يثير استنفارا وارتباكا بطنجة

الاشتباه في إصابة بفيروس "كورونا" يثير استنفارا وارتباكا بطنجة
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:00

لم تمْض سوى ساعات على تأكيد وزير الصحة، خالد أيت الطالب، في ندوة صحافية مساء الإثنين بمعية رئيس الحكومة، أن المستشفيات مجهزّة بالوسائل اللازمة لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بفيروس كورونا، حتى برز أن بعض المستشفيات ليست على أتمّ الاستعداد لمجابهة هذا التحدي.

مساء اليوم الثلاثاء شهد مستشفى طوفار بمدينة طنجة ارتباكا كبيرا بعد أن وفدت عليه حالة يُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، إذ وجد الطاقم التمريضي العامل بالمستشفى نفسه أمام وضع لم يكن على استعداد لمواجهته، حيث لم يخضع الممرضون لأي تدريب للتعامل مع فيروس "كورونا".

ووفق إفادات حصلت عليها هسبريس من أكثر من مصدر، رفضوا جميعهم ذكر أسمائهم، فإن الطاقم التمريضي بمستشفى طوفار بطنجة فوجئ بإدخال حالة مشكوك في إصابتها بفيروس "كورونا"، وطُلب من الممرضين أن ينتدبوا مَن يأخذ العينات التي ستجرى عليها التحاليل للمريض، فرفضوا الأمر.

"الممرضون ما عملوليهومشي أي تكوين، حتى جات حالة قالّك فيناهوما الممرضين اللي يعملوا ليها تحاليل"، يقول مصدر من مستشفى طوفار بطنجة لهسبريس، مشيرا إلى أن الممرضين "رفضوا المغامرة"، لأنهم لم يتلقوا أي تعليمات حتى حول كيفية ارتداء السترة الخاصة.

رفْض ممرضي طوفار بطنجة أخذ العينات من أول حالة مشكوك في إصابتها بفيروس كورونا أحيلت على المستشفى المذكور أكده أكثر من مصدر لهسبريس، وهو ما دفع الوفد المتخصص في الأوبئة الذي رافق الحالة إلى القيام بمهمة أخذ العينات، التي أحيلت على المختبر الخاص بالربط، ليتبيّن أنها سلبية.

ورغم أن نتيجة التحاليل كشفت أن المريض الذي أحيل على المستشفى لم يكن حاملا لفيروس كورونا، فإن الخوف مازال يسود وسط الطاقم التمريضي بالمستشفى، ذلك أن الممرضين لا يعرفون حتى كيفية استعمال السترات الواقية، بل لا يعرفون حتى ما إن كانت موجودة في المستشفى.

"قيل لنا إن شاحنة محمّلة بالسترات وصلت إلى المستشفى نهاية الأسبوع الماضي، لكننا لم نرَها"، يقول مصدر لهسبريس، مضيفا: "عندما انتشر فيروس إيبولا في محيطنا الإقليمي تم تزويدنا بلباس خاص، وقدمت لنا تعليمات حول كيفية ارتدائه، لكننا اليوم لم نتلق أي تعليمات أو تكوين حول كيفية التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا".

ورغم أن الحكومة أعلنت اتخاذ إجراءات صارمة ومشددة للتعاطي مع فيروس كورونا، فإن المصادر التي تحدثت إلى هسبريس من طنجة كشفت أن مستشفى طوفار ليس مؤهلا لاستقبال مثل هذا النوع من الحالات، نظرا لكونه يعرف أشغالا لتهيئة بعض مرافقه مازالت مستمرة إلى الآن.

وسُجلت بمدينة طنجة اليوم حالتان يشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا، واحدة أحيلت على مستشفى طوفار، تبين أنها ليست حاملة للفيروس، والثانية أحيلت على مستشفى محمد الخامس، لم تُعرف نتيجة التحاليل التي خضعت لها بعد.

ومازال الطاقم التمريضي بمستشفى طوفار يتساءل حول كيف سيتصرف في حال وفدت على المستشفى حالات جديدة مشكوك في إصابتها بفيروس كورونا، في ظل عدم استفادة الممرضين من أي تكوين، فضلا عن عدم وضع لائحة المرضين الذين سيقومون بمهمة الحراسة tableau de garde، إذا ما اقتضت الضرورة إبقاء مريض في الحجر الصحي داخل المستشفى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - الواقعي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:06
في ابريطانيا و اوربا اول التعليمات لمن شك انه حامل لكورونا ان لا ينتقل الى المستشفى ابدا.بل عليه ان يستدعي المساعدة.لان ان مرض الطاقم الطبي فعلى البقية السلام
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46
2 - مغربي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:08
كلام نشرات الأخبار شيء والواقع شيء أخر
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43
3 - N.H الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:09
شنو كتقول أسيهم العثماني و وزير الصحة في هذه الشهادات من طرف الأطقم الطبية؟و لا نكذبوهم ونتيقوكم نتوما!!!!؟؟؟أفشل حكومة في العالم أقسم بالله
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75
4 - مواطنة حرة الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:11
هاااا دكشي لي كلنا.عااافكوم خدمو بالمعقول غييير فهادي.
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31
5 - محمد الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:12
آه يا مي
مشينا في شكارة مشرركة . السلامة يا ربي
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29
6 - smail الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:12
المغرب غيل الا حفظو الله اصافي اما راه مكاين والوا والله لا مستشفيات لا حتى حاجة
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41
7 - abderrahmane الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:14
بعد 10 ايام من الان
أتوقع كارثة انسانية بالمغرب
خير دليل عدم وعي المواطن
وجهل الاطقم الطبية
والارتجالية في التعامل مع هذا الوباء
الله يستر وصافي
سيستفحل فيروس كورونا بشكل مهول
رجاءا اوقفو الدراسة .
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46
8 - مغربي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:15
كلام وزارة الصحة في واد وواقع المصحات والمستشفيات في واد، ما عندنا الا نطلبو الله سبحانه انه يحفظنا من شر هذا الوباء قولوا آمين
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48
9 - حمزة الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:16
دول العالم الثالث للأسف تتشابه كثيرا. فمن هذه التشابهات هو التدبير الارتجالي ومسؤولون يتقاضون أموالا طائلة من دون أي مردودية تذكر. كل هذا يدل على أن سيناريو إيران سيتكرر في المغرب لضعف الرعاية الصحية.
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36
10 - aroub الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:16
اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا اشنو هاد المهزلة انا لله وانا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل
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25
11 - Le révolté الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:17
كل ما يمكنه أن نقوله هو الله يحفظنا من هدا الوباء، أما حالة البلاد من ناحية المنشأت الصحية فهي معروفة عند الجميع، لا يطمئن لها الإنسان.
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27
12 - تطواني الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:18
ما هذا يا هذا هل نحن فعلا نعيش حلما ام كابوسا ام هذه مجرد كوميديا سوداء؟!كيف يعقل ان لا يتم التدريب على مثل هذه الحالات بينما نرى الوزارة تقول انها تقوم بالاحتياطات اللازمة !!ما هذه التفاهات ترجلو معنا واش مكينشي شي واحد فيكم النفس شهادشي كنسمعو
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27
13 - حريرة هاذي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:18
دابا كيفاش الحالة فطانجة و جابوا السيد و خافو منو و خداو العينات و مشاو لرباط و تفحصات بعد بعد و قاىوا ما فيه والو كي دايرة هاذ الخبرة هادي لحال الى قولتي مول الفران تقولو واش طاب الخبز ولا مازال غيطل عليه و يجاوبك فلبلاسة طاب و لا مطابش
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17
14 - Omar الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:24
حالة ارتباك و أجمعوا راسكم راه كلشي مهدد
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2
15 - عبد الاله ايطاليا الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:25
يجب على الوزارة المعنية وضع رقم خاص يتصل به من لديه اعراض المرض و نشر هذا الرقم عبر جميع وسائل الإعلام المختلفة و اجبارهم على البقاء في منازلهم مع وضع عقوبات صارمة المخالفين ,و بعد الاتصال توفد سيارة إسعاف خاصة لأخذ العينة و ترك المصاب في بيته لغاية ظهور النتيجة،مع بقاءه بعيدا عن أفراد الأسرة و إلزام ايضا الأسرة بالبقاء في منازلهم ايضا.لان ذهاب مصاب يعرض أناسا آخرين للعدوى خصوصا المسنين و المرضى,و ايضا ارجو توقيف الدراسة مدة شهر على الاقل لغاية معرفة ما ستؤول إليه الأوضاع
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16 - لاديني الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:26
للاسف بلداننا في قمة التخلف والجهل، بل دولنا عار على العالم من الافضل ان تتم ابادتنا ليصبح العالم اجمل.
دمت بخير يا امة الاستهلاك
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17 - مواطن الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:27
كما أقول دائما ان أي حكومة تتولى أمور هذا الوطن، لم تكن أبدا مصداقية في خرجاتها الاعلامية حتى وان كانت الضرورة تلزم ذلك. لذا، وما يعيشه العالم من خطورة الوضع الصحي بسبب فيروس كرونا فالأمل والرجاء بعد الله سبحانه وتعالى هو على عنق قائد و ملك البلاد الذي من واجبه الحرص والمحافظة والوقاية عل صحة مواطنيه.
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18 - أبو ريحان الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:29
أودي الكلام كثير والسكات احسن.الله يشوف من حالنا ويسترنا من عندو.هذا ما كان
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19 - الرشيدية الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:29
لو أننا في دولة ديموقراطية كما يتبجح رئيس الحكومة بذلك في كل مناسبة لاستقال وزير الصحة هذا لأنهم دون المستوى وغير أكفاء وبالمناسبة فهذه الحكومة هي حكومة الكفاءات
ايوا هاذي طنجة الله يبارك او وحلوا وارتابكوا وماعرفوا ما يديروا ايوا أش نقولوا على المدن الهامشية إلى جاتهم شي حالة يهربوا ويخليوا السبيطار خاوي
دولة فاشلة ينخرها الفساد وسوء التدبير في شتى المجالات
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20 - حسن الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:30
كان عليهم استدعاء وزير الصحة فهو الوحيد الذي يتقن التعامل مع كورونا
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21 - الفعل احسن من الكلام الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:32
كورونا فيروس هو امتحان للحكومة المغربية،عند الامتحان يعز المرء اويهان.
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22 - لوسيور الامازيغي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:32
المصاب بفيروس كروان جاء عبر طائرة.. فينبغي استدعاء من كانوا على متن هذه الطائرة لإجراء فحوصات عليهم قبل فوات الأوان.. اللهم احفظ طاقم هيسبريس من الفيروسات ما ظهر منها وما بطن..فهي منبر الاحرار..
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23 - غاندي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:32
... ويبقى الشعب المغربي رهين شخص ..إذا عطف عليه تعالج وإذا لم يتذكره بقي مهملا يموت في الأزقة وأمام أبواب المستشفيات....شعب بلا عزة نفس وبلا كرامة ..يشحت دوائه..يشحت علاجه ..يشحت قوت يومه ..يشحت حقوقه كأنه عالة .....العلاج حق والمواطنة حق والعيش الكريم حق ..متى يستيقظ هذا الشعب ؟
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24 - المهرجانات و الكرة الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:33
نحن فالحون في تنظيم المهرجانات الضخة و الشطيح و الرديح و الكرة...لكننا فاشلةن في الاستعداد للمهم ضيعنا الوقت في ما كان الآخرون يبنون بلدانهم
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25 - الراي العام الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:33
بالله عليكم كيف يمكننا مقاومة هذا الوباء بحكومة وزراؤها بارعون في تخراج العينين والشفوي .
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26 - بصير الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:34
نكتة تحكي الكثير

استقل غراب و نعجة نفس الطائرة و اثناء الرحلة بدا الغراب يزعج المضيفة بكثرة طلاباته فما ان تاتيه بطلبه يقول لها لا انا طلبت شاي و ليس قهوة مع انه فعلا طلب القهوة .فما كان من النعجة الا ان تقلد الغراب و تغيض هي ايضا المضيفة . كل ما فعله الغراب طبقته النعجة بالحرف دون تفكير
وما هي الا دقائق حتى جاؤ رجلان ضخمان فالقوهما خارج الطائرة من على ارتفاع ساحق
فاما الغراب فشمر عن جناحيه و استعملهما للوصول الى بر الامان و اما النعجة فتهاوت و لم يعد لها وجود
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27 - farouki الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:35
ها لي قلنا في اكثر من تعليق،
هذه طنجة عاصمة الشمال و ما بالك بالمدن الصغيرة المهمشة
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28 - مواطن مغربي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:37
هذآ يعني أن وزارة الصحة في خبر كان
أكدت التحاليل التي أجريت على أن وزارة الصحة غير موجودة
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29 - لا تلعبوا بالنار الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:37
أعلن مدير مؤسسة كوخ الألمانية Koch Institut اليوم أن طريقة إنتشار الفيروس حول العالم هي سريعة جدا وأن الفيروس سوف يستقر مدة طويلة , ......................هاته الحقيقة وليست مزاحا مما تنشرون كل مرة , أنتم تلعبون بالنار , عليكم بإقفال الحدود نهائيا , هذا هو الحل الصحيح ولتذهب منظمة الصحة العالمية للجحيم , وأما من يخافون على تجارتهم ومعاملاتهم مع الخارج و, عليكم أن تثبتوا للمغاربة المغلوبين على أمرهم وخصوصا الفئة الهشة التي لديها مناعة ضعيفة من اصحاب السكري وأمراض مزمنة وكبار السن بأنكم وطنيون ومتضامنون معهم وسيجازيكم الإله , سنة من الكساد لن تقتلكم فكلنا خائفون وحتى لو كانت نسبة الوفيات قليلة لكنها تصبح كبيرة مع تزايد المصابين هي فقط عملية حسابية , أنعلوا الشيطان السي العثماني وسدوا الحدود , راه هاد البحار كبير عليك وعلينا كاملين , ولا يعرف لو كان مخطط لتقليص سكان العالم فكل شيء وارد ومن هي الجهة أو اللوبي الذي سيستفيد من هاته الحرب العالمية
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30 - وكواك الحق الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:38
كثرة الهم ..
رأيت أمس برمامج تلفزيونيا في فرنسا مسؤولة عن الوزارة كلها تثير الرعب من الفيروس و أخذ الحيطة و أن الأمر خطر و تنصح نصائح ذهبية الناس و تدعو إلى الحيطة و أن الوباء غير متحكم غيه ...
و رئيس الحكومة و ووزير الصحة يطمئننا !!!!!
و تلفزاتنا أغلبها سهرات و مسلسلات تركية
آخر الكلام
ما نقرأه عن أطر صحية طنجة أعلاه و عدم معرفتهم بارتداء البذل المخصصة مرآة لكل الوضع بل لكل الأوضاع في بلادنا
تحية لهسبريس العالمة
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31 - Ait الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:39
ه‍هههههههه..اجراءت وتدابير وقائية هي هدي ..شكرا لهسبريس ....عورة ااصحة تنكشف حتى قبل ظهور الاسوأ، والعبارات الانشاىية الكبرى .(تدابير وقائية احترازية صارمة تاهب قصوى )...الحكومة تواجه وضع ام تكن مستعدة له جيدا لانه لا توجد في المغرب ميزانية الطواريء كل ما نشاهده حاليا هي تدابير ارتجالية ...بدون تنسيق حتى..ونتمنى توقف الانتشار ومستحيل مع ترك ابواب المطارات مفتوحة
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32 - ممرض الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:39
شوهة بكل المقاييس.
في بعد الدول الأوروبية التي اعمل فيها كممرض، اعطونا الدروس الكافية للاتخاذ الاجراءات الازمية للتعامل مع فيروس كورونا !
آخ آخ آخ و يا حسرتاه على بلدي ! الكلام الكثييير، و الفعل ضئيل!
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33 - تنغيري الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:41
زير الصحة غير ملم تماما بالمهمة النوكة به فكيف له ان يعطي تعليماته،فاقد السيء لا يعطيه،ااحكومة من اعلاها حتي اسفلها يسيرها جهل.
المهم والاهم اوكلنا امرنا لله الواحد القهار.
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34 - Zipto الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:44
مشكل هناك مختبر في الرباط و الدار البيضاء اقل من 100 كلم مختبر اخر و باقي المغرب لا يتوفر على اي مختبر يجب ان يرسل التحاليل الى الرباط او البيضاء حلل و ناقش.
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35 - مرتن بري دو كيس الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:46
حكومتكم كذب..وانتم كذب.واقوالكم كذب..الى اين تريدون التوجه بهذا الشعب..ستموتون معنا أن متنا..فلاخروج من المغرب..فالاسفار ممنوعة..وهذا سيكون فضل من كورونا...انتم وعاءلاتكم تخافون من الموت اكثر منا ..نحن. ليس لنا ما نخسره ..ولكن انتم..كراسيكم في دمكم..وأموالهم في قلوبكم..تخافون على فراقها ..لانها أموال حرام..تكذبون على شعب بأكمله..عندما يرن ناقوص الخطر .كل الدول تحاول إعانة شعوبها الا انتم فكذبكم فات المعقول...والحمد لله سنكون سواسية امام كورونا...ففي إيران قد بدأت في أخذ أرواح كبارهم...واعتبروا يا اولي الألباب...انشري هسبريس.
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36 - عبدو الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:46
لا للعبث و الإستهتار بصحة المواطن.
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37 - السريتي عبد الرحمن الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:47
حكومة مرتبكة غير قادرة على الازمات والطوارئ ولا تتقن الا الكذب والفبركة والزيارات في الاسعار والضرائب حكومة ضعيفة تخدم المصالح للاحزاب القديمة والتى يتراسونها أشخاص انفردوا بالاحزاب لمصالحهم وعاءلاتهم ولن يقبلون التغيير والمثل شاهدناها من العنصر ونبيل بن عبدالله ولشكر وبنكران والعثماني واخيرا بنشماس على مرتين
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38 - المواطن الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:48
التصرف اللذي لم افهم هو لماذا تم عزل الطلبة القادمين من الصين لمدة معينة من الزمن و لم يتم عزل ركاب الطائرة ال_104 القادمين من ايطاليا؟ أليست ايطاليا ببورة تفشي الفيروس؟
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39 - Karin الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:48
اي شخص شك أن لديه اعراض لفيروس لا يجب ذهاب إلى مستشفى يجب حجز نفسه في البيت و الاتصال بطوارئ وبذلك ياخد له عينة و ان تبت إصابته عند ادن سوف يتم نقله بواسطة مختصين و اذا ما كانت حالة مشكوك فيها سوف يظل في المنزل حتى تنتهي مدة حضانة الفيروس و الابلاغ عن جميع الأشخاص الذين خالطهم و أماكن التي زارها، ، يمكن تحكم بانتشار الفيروس بفعالية هكذا، مشكلة بعض دول ان أشخاص يتعرضون لفيروس و مصابون به و لا يحترمون تعليمات ما يسبب انتشار فيروس بشكل كبير جدا الان بعد أن اتخذت الصين إجراءات مشددة الفيروس بدا ينحصر و الاصابات في انخفاض كبير كل يوم هي مسألة وقت حتى تتخلص الصين من الفيروس على جول المتؤترة تتبع نفس الإجراءات
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40 - هشام الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:49
مغاربة ردو البال راسكم . دولة متعمدة إدخال هاد كورونا في لبلاد
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41 - مهاجر الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:52
يا بشر في فرنسا اي شخص يشك في حمله هذا الفيروس او بعض اعراضه يتصل ب الاسعاف و يأتي طقم طبي خاص و مجهز في منزله ممنوع عليه الدهاب للمستشفى لكي لا يعدي اناس اخرين في المستشفى
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42 - مصطفى الطنجي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:53
لو ضرب فيروس كورونا مغربنا العزيز ستكون طامة الكبرى البلاد لأن مرض السل ضارب أطنابه في البلاد وهذا مرتع في إنتشار فيروس كورونا بشكل مهول نرجو الله أن يقي الأمة من هذا الوباء الفتاك .
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43 - amin sidi الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:55
سلام : هد المقال مدكرين فه عيل الممرضين هما الي خدمين وبيدون .
تدريب . اين الاطباء غيبين كيزيدو
اسوايع الاضافية فالكلنيكات .اوسيادته گال ان كورونا رها بعيدة علينا كابوعد السماء على الارض لاخوف على المغرب من كورونا!
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44 - aymane الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:55
قلنا الحمد لله تم أخذ جميع التدابير للتعامل مع الفيروس لكن الحقيقة ما خفي أعظم
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45 - مدوخ الثلاثاء 03 مارس 2020 - 23:00
الدولة ستوزع الكفن على المواطنيين مجانا وتكاليف الدفن مجانا . المغاربة سينقرضون في يوم واحد إذا إنتشر الفيروس
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