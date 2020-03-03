24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5113:4416:5619:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "3 مارس 1973" .. عندما واجهَ الحسن الثّاني آخر محاولة انقلابية (5.00)

  2. "مجلس الشرق" يحدث مستشفيات ومناصب شغل (5.00)

  3. مضاربات موزعين ترفع أسعار "كمامات كورونا" بمستويات قياسية (5.00)

  4. وزير الصحّة: جميع من خالطهم المصاب بـ"فيروس كورونا" سالمون (5.00)

  5. فيروس "كورونا" يقسم مغاربة بين "الاستهزاء والابتلاء من السماء" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "كورونا" بالمغرب: 32 حالة محتملة .. وإصابة مؤكدة

"كورونا" بالمغرب: 32 حالة محتملة .. وإصابة مؤكدة

"كورونا" بالمغرب: 32 حالة محتملة .. وإصابة مؤكدة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:30

أفادت وزارة الصحة أن عدد الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا المستجد كانت قد بلغت 33 حالة، تم استبعاد 32 منها بعد تحليل مخبري، بينما تأكد إصابة حالة واحدة فقط.

ووفق بيانات توضيحية نشرتها الوزارة فإن "الحالة المحتملة" تتمثل في ظهور أعراض تنفسية حادة مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة عند شخص كان مسافرا أو مقيما في منطقة تنتشر فيها العدوى خلال 14 يوما التي سبقت ظهور الأعراض، أو ظهور عرض أو أعراض تنفسية حادة مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة عند شخص كان على اتصال وثيق مع حالة تأكدت إصابتها بالفيروس خلال 14 يوما التي سبقت ظهور الأعراض.

كما تعتبر الحالة محتملة، وفق المصدر ذاته، في حال ظهور عرض أو أعراض تنفسية حادة مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة عند شخص كان على اتصال وثيق مع شخص اشتغل أو أقام في مستشفى تأكدت فيه إصابة بالفيروس خلال 14 يوما من ظهور الأعراض.

أما الحالة المؤكدة فهي حالة مشتبه فيها تم تأكيدها بعد تحليل مخبري إيجابي من طرف مختبر معتمد من طرف وزارة الصحة، بينما تعدّ الحالة مستبعدة بعد تحليل سلبي من طرف مختبر معتمد من طرف وزارة الصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.