"كورونا" بالمغرب: 32 حالة محتملة .. وإصابة مؤكدة

هسبريس من الرباط

أفادت وزارة الصحة أن عدد الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا المستجد كانت قد بلغت 33 حالة، تم استبعاد 32 منها بعد تحليل مخبري، بينما تأكد إصابة حالة واحدة فقط.

ووفق بيانات توضيحية نشرتها الوزارة فإن "الحالة المحتملة" تتمثل في ظهور أعراض تنفسية حادة مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة عند شخص كان مسافرا أو مقيما في منطقة تنتشر فيها العدوى خلال 14 يوما التي سبقت ظهور الأعراض، أو ظهور عرض أو أعراض تنفسية حادة مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة عند شخص كان على اتصال وثيق مع حالة تأكدت إصابتها بالفيروس خلال 14 يوما التي سبقت ظهور الأعراض.

كما تعتبر الحالة محتملة، وفق المصدر ذاته، في حال ظهور عرض أو أعراض تنفسية حادة مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة عند شخص كان على اتصال وثيق مع شخص اشتغل أو أقام في مستشفى تأكدت فيه إصابة بالفيروس خلال 14 يوما من ظهور الأعراض.

أما الحالة المؤكدة فهي حالة مشتبه فيها تم تأكيدها بعد تحليل مخبري إيجابي من طرف مختبر معتمد من طرف وزارة الصحة، بينما تعدّ الحالة مستبعدة بعد تحليل سلبي من طرف مختبر معتمد من طرف وزارة الصحة.