إدارة السجون تستعد لأشغال مناظرة إدماج النزلاء

هسبريس من الرباط

احتضن مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لإطلاق أشغال تحضير ندوة "المناظرة التوافقية" حول موضوع "الإدماج الاجتماعي للنزلاء بالمغرب".

وترأس هذه الندوة كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وقال التامك، في كلمة افتتاحية، إن الاجتماع يهدف إلى تحديد المراحل والانتظارات من مسار الإعداد للمناظرة التوافقية المزمع عقدها في أكتوبر 2020 حول "الإدماج الاجتماعي للنزلاء بالمغرب"؛ من خلال تحديد مكونات اللجنة المنظمة ولجنة التحكيم، وكذا المتدخلين والفاعلين المعنيين.

وذكر التامك أن المناظرة المرتقبة ستناقش سياسة وبرامج إعداد النزلاء للإدماج بناءً على قواعد علمية، وقد اختير للاجتماع الأول موضوع "البحث العلمي في خدمة إدماج السجناء".

وتسعى المندوبية، من خلال هذه المناظرة رفقة شركائها، إلى جرد الممارسات الفضلى في المجال السجني، وتشجيع انخراط البحث العلمي في تطوير السياسة الجنائية، وبلورة تصور للإدماج الاجتماعي للساكنة السجنية بعد نهاية العقوبة.