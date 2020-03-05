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الرئيسية | مجتمع | الرياضي: إدارة السجون تتبع الهجوم وسيلة للدفاع

الرياضي: إدارة السجون تتبع الهجوم وسيلة للدفاع

الرياضي: إدارة السجون تتبع الهجوم وسيلة للدفاع
هسبريس - أمال كنين
الخميس 05 مارس 2020 - 06:35

اعتبرت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية، أن البيانات المتتالية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج "لا أهمية لها، بل هي بمثابة طريقة للدفاع عن طريق استخدام الهجوم".

الرياضي قالت، ضمن تصريح لهسبريس، إن ردود المندوبية هي "دون أي أهمية ولا معنى لها ولا آخذها بعين الاعتبار"، مضيفة: "من العادي ألا تعترف السلطة المسؤولة عن الخروقات بممارسة انتهاكات".

وتابعت قائلة: "أحسن وسيلة للدفاع الهجوم، والعالم كله يعرف أوضاع السجون بالمغرب سواء من خلال التقارير الوطنية والدولية أو تصريحات المسجونين وغيرهم.. وبالتالي، فالبيانات لن تخفي الأوضاع القائمة".

متن جهتها، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن "التصريحات اللامسؤولة الصادرة عن المعنية بالأمر ما هي إلا مزايدات مجانية محكومة بأجندات معروفة لدى الرأي العام، وستظل المندوبية العامة حريصة على صون كرامة السجناء وسلامتهم البدنية والمعنوية".

وترى المندوبية أنه "على عكس الادعاءات الواردة في تصريحات المعنية بالأمر، فإن جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتم معاملتهم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء، ولم يتعرض قط أي نزيل منهم منذ إيداعهم بالمؤسسات السجنية لأي تعذيب أو معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة".

وتابعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قائلة إنه "على خلاف الادعاء بعدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر في أكتوبر من سنة 2012، فإن المندوبية العامة والمجلس الوطني عقدا لقاء دراسيا بتاريخ 31 أكتوبر 2017 من أجل تقييم مدى تنفيذ التوصيات المذكورة، وقد أكدت عملية التقييم المنجزة أن أغلبية هذه التوصيات تم تنفيذها. وعلاوة على ذلك، تؤكد المندوبية العامة أنها في تفاعل دائم ليس فقط مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ بل مع مكونات جمعوية جادة، من أجل تحسين أكبر لظروف اعتقال السجناء".

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