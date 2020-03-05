لحلو يغوص في تفاصيل "مغربنا الحبيب" بالبيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

وسط حضور طلابي وأكاديمي، غاص نجيب لحلو، الكاتب المغربي، في تفاصيل الأجزاء الخمسة لكتابه الصادر باللغة الفرنسية، المعنون بـ"Cher Maroc" (مغربنا الحبيب)، وهو عبارة عن شذرات فكرية تسلط الضوء على بنية المجتمع المغربي.

ويتناول المؤلف، الصادر سنة 2019، حسب ما كشفه الكاتب في لقاء ثقافي احتضنته إحدى المدارس الخاصة بالدار البيضاء، مساء الأربعاء، ملامح الهوية المغربية والسياقات المجتمعية المؤطرة لسلوك المواطنين، فضلا عن العادات والتقاليد التي تجثم بظلالها على واقع المغاربة في المدن.

إلى ذلك، أورد لحلو، وهو مستشار في التدبير والتدريب، أن الكتيّبات الخمسة تتطرق لمواضيع متنوعة ترمي إلى تفكيك البنية المجتمعية للمملكة، من بينها جزء مخصص للمجتمع وآخر يتناول الأسرة، فضلا عن جزء ثالث مخصص للعمل، ورابع لمغاربة الشتات، وغيرها من المواضيع المضمّنة في الكتاب.

وينطلق الكتاب من دراسة ميدانية أجراها الباحث خلال الفترة الزمنية الممتدة بين 2009 و2017، رصدت ملامح تطور المجتمع المغربي، عمد من خلالها الكاتب إلى التعمق في طبيعة البنية الأسرية والمهنية والجمعية للسكان، ليقدمها للقارئ على شكل مشاهدات يومية مبسطة، تحيله على التناقضات التي قد تعتمل في كينونة المغربي.

وفي هذا السياق، قال لحلو، أمام حضور يتألف من مغاربة وأجانب، إن "الكتب موجهة أساسا إلى الفئة الشابة في المجتمع بغية الإعداد لمستقبل أفضل"، وزاد: "الأجزاء تجسد تصور ورؤية عائد إلى المغرب، حيث أتقاسم مع القراء بعض الإشكاليات التي تواجه المغاربة العائدين إلى المملكة استنادا إلى تجارب ميدانية".

وأضاف الكاتب عينه أن "العديد من المهاجرين يفقدون هويتهم الوطنية رويدا رويدا في المهجر حينما يظلون بدون اتصال وثيق مع بلدهم، ما يجعلهم يصطدمون بعقبات واقعية عند الرجوع إلى البلد الأصلي"، مستدركا: "معضلة لا تتعلق بالمغرب فقط، وإنما أتوفر على شبكة من الأصدقاء في بلدان إفريقية يعانون الأزمة ذاتها".

وأوضح المتحدث أن "المغرب حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، إذ انتشرت عن المملكة صورة إيجابية في بلدان عديدة، ومع ذلك هناك جوانب ينبغي العمل على تحسينها نتيجة التأخر الواقع فيها".