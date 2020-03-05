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كُتّاب وآراء
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ثاني مصابة بـ"كورونا" في المغرب عمرها 70 سنة
الخميس 05 مارس 2020 - 09:25
كشفت مصادر هسبريس أن الحالة الثانية المصابة بـ"فيروس كورونا" تتعلق بامرأة منحدرة من الدار البيضاء، قادمة من الديار الإيطالية أخيرا.
وأوضحت المصادر ذاتها سن المصابة يتجاوز عمرها 70 سنة، وتبينت بعد اجراء التحاليل المخبرية، التي تم إجراؤها بـ"معهد باستور"، الأربعاء في الدار البيضاء، إصابتها بالفيروس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - محمد الخميس 05 مارس 2020 - 09:32
اللهم عجل بشفائها وبشفاء كل المرضى يا ارحم الراحمين يارب العالمين
2 - tissidalte الخميس 05 مارس 2020 - 09:35
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إذَا سمِعْتُمْ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإذَا وقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا متفقٌ عليهِ.
3 - فرانز كافكا الخميس 05 مارس 2020 - 09:35
يظهر ان هناك تضارب في اﻷخبار .. اﻷخبار تقول أن السيدة التب تم اكتشاف حملها للفيروس في مدينة اكادير .. و هنا نقرأ انها من الدار البيضاء ... اللوم كل اللوم على وزارة الصحة التي على مايظهر من خلال بيانها اﻷخير لم تعطي التفاصيل ... الشيء الذي يخلق كثرة القال و القيل و اﻹشاعات و كذا ...
تحياتي موقع هسبريس الموقع الذي اثق فيه
تحياتي موقع هسبريس الموقع الذي اثق فيه
4 - نجدي الخميس 05 مارس 2020 - 09:36
نسال الله العفو والعافية... الله يحد البأس ويحفظ جميع المغاربة
5 - نورة الخميس 05 مارس 2020 - 09:39
المغرب صافي مشا أخوتي معرفت دابا هادوا علاش جاين الله ياربي الله
6 - jamal salmaoui الخميس 05 مارس 2020 - 09:41
الذي يحيرني فعلا، ان عدد المصابين قليل جدا ، حوالي 7000 شخص او ربما اقل في العالم اجمع و مع ذلك تصل الى المغرب و الى بلدان اخرى حالات مصابة ? المرجو الافادة من اهل الاختصاص
7 - محمد الخميس 05 مارس 2020 - 09:43
نسمع جميعا عن الغاء العديد من الفعاليات، لكن متى سيتم تعليق الدراسة خصوصا أن البيئة التي يتجمع فيها التلاميذ تكون منغلقة جداً و احتمال انتقال العدوى تكون عالية، كلما اتخذت الإجراءات الوقائية من البداية كانت نتيجة حصر الوباء أكثر نجاعة و ايجابيه.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث ، مبادئ الحجر الصحي ، بأوضح بيان ، فمنع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون ، ومنع كذلك أهل تلك البلدة من الخروج منها ، بل جعل ذلك كالفرار من الزحف الذي هو من كبائر الذنوب ، وجعل للصابر فيها أجر الشهيد .
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث ، مبادئ الحجر الصحي ، بأوضح بيان ، فمنع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون ، ومنع كذلك أهل تلك البلدة من الخروج منها ، بل جعل ذلك كالفرار من الزحف الذي هو من كبائر الذنوب ، وجعل للصابر فيها أجر الشهيد .
8 - مغربية الخميس 05 مارس 2020 - 09:43
هاهي الحالة الثانية، اش كتسناو؟ قلنا لكم حبسوا الرحلات الاتية من الدول لي فيها الوباء و لو كانوا نغاربة، خصكم توضعوهم في الحجر الصحي حتى يتبين خلوهم من المرض.
وا الحكومة الناعسة أفيقوا راكم مقدينش على الوباء.
أفشل حكومة على وجه الأرض.
وا الحكومة الناعسة أفيقوا راكم مقدينش على الوباء.
أفشل حكومة على وجه الأرض.
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