ثاني مصابة بـ"كورونا" في المغرب عمرها 70 سنة

هسبريس من الدار البيضاء

كشفت مصادر هسبريس أن الحالة الثانية المصابة بـ"فيروس كورونا" تتعلق بامرأة منحدرة من الدار البيضاء، قادمة من الديار الإيطالية أخيرا.

وأوضحت المصادر ذاتها سن المصابة يتجاوز عمرها 70 سنة، وتبينت بعد اجراء التحاليل المخبرية، التي تم إجراؤها بـ"معهد باستور"، الأربعاء في الدار البيضاء، إصابتها بالفيروس.