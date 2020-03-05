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الرئيسية | مجتمع | مواطن إيطالي يختار اعتناق الإسلام في تزنيت

مواطن إيطالي يختار اعتناق الإسلام في تزنيت

مواطن إيطالي يختار اعتناق الإسلام في تزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الخميس 05 مارس 2020 - 19:40

أعلن مواطن يحمل الجنسية الإيطالية، بمسجد السنة في المجال الحضري لمدينة تزنيت، اعتناقه للدين الإسلامي.

ولقن السائح الأجنبي، البالغ من العمر 63 سنة، الشهادة من طرف إمام المسجد وسط تكبيرات المصلين.

الوافد الجديد على الدين الإسلامي اختار اسم "آدم" بدل "أنطونيو"، وهو ثاني أجانبي يسلم في تزنيت خلال السنة الجارية، بعدما أعلن مواطن فرنسي إسلامه يوم 3 يناير الماضي بمسجد إدزكري.

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1 - طارق بن زياد الفاتح الخميس 05 مارس 2020 - 20:24
الله اكبر.الاسلام ولله الحمد ينتشر عبر ربوع العالم
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