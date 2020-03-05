مواطن إيطالي يختار اعتناق الإسلام في تزنيت

مصطفى البكار من تزنيت

أعلن مواطن يحمل الجنسية الإيطالية، بمسجد السنة في المجال الحضري لمدينة تزنيت، اعتناقه للدين الإسلامي.

ولقن السائح الأجنبي، البالغ من العمر 63 سنة، الشهادة من طرف إمام المسجد وسط تكبيرات المصلين.

الوافد الجديد على الدين الإسلامي اختار اسم "آدم" بدل "أنطونيو"، وهو ثاني أجانبي يسلم في تزنيت خلال السنة الجارية، بعدما أعلن مواطن فرنسي إسلامه يوم 3 يناير الماضي بمسجد إدزكري.