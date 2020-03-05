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مغاربة يدعون إلى إغلاق المجال الجوّي لمواجهة فيروس "كورونا"

مغاربة يدعون إلى إغلاق المجال الجوّي لمواجهة فيروس "كورونا"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 05 مارس 2020 - 16:30

على الرّغم من تسجيل ثاني إصابة بأنفلونزا "كورونا"، إلا أن المغرب ما زال يستقبلُ رّحلات جوّية قادمة من الصّين وإيطاليا، اللتين تشهدان تفشّي الوباء "القاتل"، في وقت يطالبُ فيه مغاربة بوقف هذه الرّحلات لأنّها تشكّل تهديداً حقيقياً وبسببها دخل الفيروس إلى المملكة.

ولم يتوقّف الخطّ الجوّي الذي يربطُ ما بين ميلان وإقليم بيرغامو "الموبوء" بإيطاليا ومدينة الدار البيضاء؛ إذ مازالَ مطارُ محمّد الخامس يستقبلُ العشرات من مغاربة إيطاليا الذين فضّلوا الهروب من "الفيروس" والعودة إلى أرض الوطن، بينما تؤكّد وزارة الصّحة أن "جميع المسافرين القادمين من بؤر الوباء الرّئيسية في أوروبا يخضعون للمراقبة الطّبية".

وراجَ منذ أمس خبر تعليق الرّحلات الجوّية الرّابطة بين ميلان والدار البيضاء على إثر تزايد حالات الإصابة بالفيروس القاتل، قبل أن يؤكّد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنّ "البلاغ المنسوب لوزارة الصحة بتعليق الرحلات من وإلى إيطاليا غير صحيح، وقد أخبرتُ الجهات المختصة بأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأن البلاغ مختلق".

وأرجعَ العثماني قرار المملكة عدم تعليق الرّحلات الجوية القادمة من إيطاليا إلى حدود اليوم إلى أنّه "ليس هناك دولة أوروبية واحدة علقت الرحلات من وإلى إيطاليا".

ودعا نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي السّلطات المغربية إلى وقف المسارات الجوّية القادمة من بؤر الوباء الرّئيسية في أوروبا، خاصة إيطاليا وألمانيا وبلجيكا. وقال محمّد: "يجب قطع الرحلات من إيطاليا. ثاني إصابة من إيطاليا، ماذا تنتظرون؟ بدأنا نحس بالقلق فعلا، خصوصا وأن البلاد مفتوحة كأن ليس هناك وباء عالمي".

وقال أبو آدم مخاطباً رئيس الحكومة المغربية: "سيدي رئيس الحكومة، كيف يعقل أن يتقرر إقامة كل مباريات كرة القدم في البلاد من دون جمهور حسب قرار الجامعة تفاديا لانتشار الفيروس، في حين لا يتم تعليق ولا رحلة من وإلى إيطاليا التي تعتبر اليوم بؤرة لفيروس كورونا على الصعيد العالمي؟! أرى أن هناك نوعا من التناقض".

ودعا سعد إلى إلغاء "الرحلات إلى الدول المعروفة بانتشار كورونا، وعلى رأسها ايطاليا. المغرب في حالة انتشار الوباء لا قدر الله ستكون الكارثة لغياب الإمكانيات الصحية، أقل ما يجب القيام به هو إلغاء الرحلات، وهو مطلب شعبي".

وتابع ناشط آخر: "نشكر السيد رئيس الحكومة على هذا التفاعل الإيجابي. فيما يخص تعليق الرحلات مع إيطاليا لا يمكن منع المواطنين من العودة إلى بلدهم كقرار رسمي، لكن نرجو من الجالية المغربية حفظها الله أن تتفهم الوضع وتراعي مصلحة الوطن، إيطاليا اليوم الثانية من حيث عدد الإصابات فلا يسعنا إلا الدعاء".

وقبلَ أسابيع وفي خضمِّ تصاعد مخاطر فيروس "كورونا"، قرّر المغرب تفعيل المراقبة الصّحية على مستوى عدد من المطارات والموانئ، من أجل الكشف المبكّر عن أي حالة واردة للإصابة بهذا الفيروس.

وفي العادة، تقوم وحدات طبية داخل المطارات بفحص كل الرّكاب وقياس درجة حرارتهم، كما يطلب من المسافرين تعبئة استمارة للإدلاء بالأماكن التي تواجدوا فيها، والمكان الذي يقصدونه في المغرب، إلى جانب بيانات الاتصال الخاصة بهم.

واتّخذت وزارة الصّحة، كما سبق لها أن أكّدت، "إجراءات وقائية وتدابير احترازية" على الركاب القادمين من الدّول القريبة من بؤر "الموت" إلى مطارات المملكة. ويشمل ذلك الرحلات المباشرة وغير المباشرة، بهدف التأكد من خلو المسافرين من الفيروس التاجي "كورونا" المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - ملاحظ الخميس 05 مارس 2020 - 16:34
الحل متاخر لقد دخل الفيروس فعلا و ينتشر حاليا في صمت
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120
2 - oujdi الخميس 05 مارس 2020 - 16:35
للضرورة أحكام و العقل الحكيم يقول نعم لإغلاق المجال الجوي في وجه الفيروس
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78
3 - وسيم الخميس 05 مارس 2020 - 16:39
اتمني تدخل الملك واتخاد قرار في هدا موضوع واستقالة وزارة والهيءة الصحية
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47
4 - anas الخميس 05 مارس 2020 - 16:40
خاص نحبسو الرحلات من و الى ايطاليا و كوريا الجنوبية.
وا الحل راه كاين هادي 1400 عام، قال رسول الله (ص) :  (إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ [يعني : الطاعون] بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْه) .
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80
5 - مغربية الخميس 05 مارس 2020 - 16:41
.... ويشمل ذلك الرحلات المباشرة وغير المباشرة، بهدف التأكد من خلو المسافرين من الفيروس التاجي "كورونا" المستجد.
كيف ستعرفون ما دام المرض لا يظهر في حينها؟ واش كضحكوا علينا؟
تضحون بشعب كامل لحفظ ماء وجهكم مع الدول الاخرى.
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41
6 - ياسين الخميس 05 مارس 2020 - 16:41
وحنا مالنا بأوروبا يعلق الرحلات ولا ما يعلقوهاش ، وزيدون هما عندهم الإمكانيات باش يواجهوا المرض ، المغاربة اللي في ايطاليا مرحبا بهم ولكن دبا خاصهم يفكروا في المصلحة العامة وما يكونش انانيين .
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49
7 - لطيفة الخميس 05 مارس 2020 - 16:42
تعامل الحكومة المغربية مع فيروس كورونا هو إستهتار في نظري إغلاق الأجواء الجوية المغربية في وجه الدول التي يتواجد بها الفيروس متأخر جدا .
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45
8 - عادل الخميس 05 مارس 2020 - 16:42
مرحبا بكل العالم، فصحة المغاربة لا تساوي شيء عند حكومة الباجدة...
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39
9 - GALA الخميس 05 مارس 2020 - 16:42
نعم لوقف الرحلات الجوية بين المغرب والدول التي انتشر فيها الوباء وإلا ستكون الكارثة. كل شخص يأتي من تلك البلدان يجب أن يمر عبر الحجر الصحي
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41
10 - noreddine الخميس 05 مارس 2020 - 16:43
الباب الي يجيك منو الريح سدو و استريح. لأننا في المغرب فعلاً لا نستطيع مقاومة الفيروس او انتشاره. اللهم احفظنا.
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33
11 - جاد الخميس 05 مارس 2020 - 16:45
وأعلن أنه ليست هناك أي دولة أوربية أوقفت الرحلات.. أولا أوربا لديها نظام صحي قادر على حماية مواطنبها ثانيا أوربا تدعم دولتها الأوربية في إطار الوحدة الاوروبية لذلك لم يغلقو المجال الجوي. وقد قال أيضا أن المواطنين يخضعون المراقبة في المطار ولا يعلم أن الأعراض تظهر إلا بعد أيام عدة وذلك ما تأكد في الحالتين المصابين.
لن أقول شيئا إضافيا إلا ضعوا في بالكم ان المواطن ذكي ولن تقنعه هذه حججكم بسهولة.
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30
12 - صقر المغرب الأقصى الخميس 05 مارس 2020 - 16:45
هذه جريمة في حق الشعب



حسبنا الله ونعم الوكيل
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29
13 - يونس الخميس 05 مارس 2020 - 16:46
ها هما غلقوا المجال الجوي واخا و الكيران لي تيجيو من برا ديال وكالات الأسفارمحملين و مجملين فين هي الرقابة عليهم ؟ هادوك تا حد متيهضر عليهم
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22
14 - kamal الخميس 05 مارس 2020 - 16:47
نفس السرعة لي نتاشر بها الفايروس في ايطاليا و فرنسا را ينتاشر فها في المغرب و الناس لي كايظحكو ما عارفينش انه لا مجال للفرار .. ربي كتبو علينا خاصنا نتوجدو ليه وانشااله يدوز دوزا خفيفا و ما يديرش اضرار كبيرة
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19
15 - مغربي الخميس 05 مارس 2020 - 16:47
خلاصة القول :"وأرجعَ العثماني قرار المملكة عدم تعليق الرّحلات الجوية القادمة من إيطاليا إلى حدود اليوم إلى أنّه "ليس هناك دولة أوروبية واحدة علقت الرحلات من وإلى إيطاليا
تابعين اوروب فكولشي. ..نتسناو ماما اوروبا
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23
16 - سجيد الوسدي الخميس 05 مارس 2020 - 16:47
الجفاف والفقر والبطالة من الداخل وكورونا من الخارج
فاين المفر ??
اذا تظاهرت تقبع في السجن مثل الزفزافي واللصوص وكروش الحرام والمفسدين يعيشون في الرخاء وينعمون في الخيرات
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18
17 - مواطن مغربي الخميس 05 مارس 2020 - 16:48
السلام عليكم
المرجو من الحكومة الموقرة ان تتخد نفس الاجراأت التي كانت قد قامت بها لدى ستقبالها للطلبة اللدين كانو قد عادوا من مدينة ووهان بالصين.
مرحبا باخواننا المهاجرين شرط ان يلتزموا بيوتهم على الاقل 10 ايام من تاريخ الوصول
السلام عليكم
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9
18 - صلاح الدين الايوبي الخميس 05 مارس 2020 - 16:48
أنا أرى المغاربة بهذه التعاليق اصبحوا يخافون الموت اكثر من الحياة اخواني لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ما هذه الكلمات الجارحة في حق أبناء الوطن الذين هاجروا من اجل لقمة عيش كريم وجلب عملات صعبة تقدر بالملايير من أعطاكم الحق في منعهم من الدخول الى بلدانهم بل نرى دول أوروبية غير مسلمة ولم تغلق حدودها الجوية في وجه هذه الدول التي تعاني من هذا الفيروس الذي اعتبره انا عادي كجميع الفيروسات
الحمد لله على السلطات المغربية التي لا تنساق لمثل هذه التعاليق التي لا صلة لها بديننا الحنيف
فمن هذا المنبر أود أن أشير إلى كل شخص أن يستغفر ويتوب الى الله من اجل أن يرفع الله هذا البلاء على كل الدول اكانت مسلمة او غير مسلمة
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-8
19 - hamada الخميس 05 مارس 2020 - 16:49
المرجو الإغلاق الحدود الجوية و البحرية و البرية
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17
20 - amine الخميس 05 مارس 2020 - 16:49
نتمنى إغلاق المجال الجوي في أقرب وقت قبل فوات الاوان
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14
21 - كمال الخميس 05 مارس 2020 - 16:50
فيم سيفيد الفحص في المطارات اذا كانت مصابة الدارالبيضاء القادمة من ايطاليا و هي الحالة الثانية ببلادنا لم يتم التعرف على اصابتها الا بعد اكثر من اسبوع
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7
22 - حميد الخميس 05 مارس 2020 - 16:51
اغلاق المجال الجوي بدون اغلاق المجال البحري و البري حماقة. الفيروس لا ينتشر في بلاد ٩٠ في المائة من الشعب دارسين الطب.
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3
23 - Larwan الخميس 05 مارس 2020 - 16:51
تعليقا على ما قال العثماني ، بأنه لا توجد دولة أوروبية منعت الرحلات من إيطاليا، واش دابا نتا كتقارن المغرب مع دول أوروبا ، واش حنا عندنا شي صحة في هاد البلاد، هنا راه بنادم معندوش حتى باش يشري الكمامات
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9
24 - ابن سوس المغربي، الحقيقة الخميس 05 مارس 2020 - 16:51
بينما تؤكّد وزارة الصّحة أن "جميع المسافرين القادمين من بؤر الوباء الرّئيسية في أوروبا يخضعون للمراقبة الطّبية". هذه التصريحات المتتالية ينفيها المسافرين القادمين يا (وزارة ب ل ا ص ح ة) ما رأيكم؟
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4
25 - ahmed faouzi الخميس 05 مارس 2020 - 16:52
يجب توقف الرحلات الجوية من والى الدول الموبوءة وقاية استباقية قبل ان تحل ااكارثة
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2
26 - أحمد الخميس 05 مارس 2020 - 16:52
السؤال الأول. كم عدد الوفيات بسبب كورونا في المغرب
الجواب . صفر لحد الآن الحمد لله . كلشي عارف جاوب
السؤال الثاني. كم عدد وفيات الطرق هذا الأسبوع
الجواب . الله اعلم قليل اللي عارف يجاوب
السؤال الثالث كم عدد وفيات الأزمات القلبية في المغرب هذا الأسبوع
الجواب . الله اعلم حتى واحد ما عارف الجواب
الخلاصة . لا تهونوا من الأشياء . نسبة الوفيات بالكورونا أقل بكثير ممن يتوفون بسبب التدخين و التلوث و حوادث السير
تشديد المراقبة في المطارات نعم و لكن منع الرحلات هو من باب تهويل الأشياء
السؤال الأخير. لو أنك مغربي ضاق بك الحال في أرض الغربة وأخدك الحنين و تريد العودة إلى أرض الوطن ووجدت كل الرحلات موقفة ماذا يكون رد فعلك
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27 - عبد العالي الخميس 05 مارس 2020 - 16:54
السلام عليكم قراء جريدة هسبريس.
أنا أطالب الدولة بغلق المجال الجوي والبحري والبري مؤقتا أمام الدول التي تعرف انتشارا للوباء.اللهم نعالجوا هادوا للي عندنا ولا يتفاقم الوضع وحنا عارفين الإمكانيات ديالنا الجد محدودة حيث الطبيعة العقلية ديال المغاربة مغايرة على باقي الشعوب.راه كيقول المثل حوتة كتخنز شواري ولا قدر الله وانتشر الوباء راه كاينين ناس مغديش يمشيوا للطبيب حيث كيخافوا من المجتمع والنظرة ديال الآخرين.والله يرفع علينا البلاء عاجلا غير آجل.
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2
28 - simo الخميس 05 مارس 2020 - 16:54
المغرب الدولة الوحيدة اللي المسؤولين ديالها ماكايننينش ف هاد العالم
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3
29 - امغار نا ريف توري توري الخميس 05 مارس 2020 - 16:55
ويلي حتى فات الفوت عاد سولني كيف بقيت والي وايلي هاذ الشي لي غادي يطرا للعتماني حتى يخصد فيروس كورونا اغلبيت الشعب المغريي لا قدر الله عاد غادي يسول هو كيف بقاو المغاربة من جراء الفيروس الخبيث لماذا لم يفعل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اعقلها وتوكل ) يعني اغلق المطارات في وجه الرحلات القادمة من الصين وايطاليا اولا وبعدها توكل على الله واطلب اللطيف
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0
30 - بابا نويل جاب كورونا الخميس 05 مارس 2020 - 16:55
إن لم تحسم المملكة أمنها وتحاول ان تحبس الوباء وتجعله منحصرا فلن تستطيع ابدا محاصرته بالأمس كانت بهولندا 1 حالة في ظرف يومين اصبحت ب83 حالة مع العلم انها حد متطورة ولديها إمكانيات عالية ولم تحاصر المرض وأغلقت مستشفيين مقابل الحصار لكنها فشلت فماذا سيفعل المغرب وما هي المؤهلات التي لديه ؟ عليه ان يحسم أمره والا ضاع الجميع
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1
31 - ياسين الخميس 05 مارس 2020 - 16:56
تفاعل غير جدير للوزارة مع خطر الفيروس...امكانيات جد هزيلة ... كما يستوجب العقل السليم حضر الخط الجوي بين البلدان التي تفشى فيها الفيروس...
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0
32 - المخالفي الخميس 05 مارس 2020 - 16:59
يجب على الحكومة المحتشمة اخد الأمر على محمل الجد وعدم تلاعب بمشاعر المغاربة فنحن نعرف قدرنا ونعي ما نعيش فيه لا صحة ولا تعليم ولا بنية تحتية وزيد على ذالك كفانا تهميش ،كفانا فقرا ،كفانا لعب عقول المغاربة فإذا تطلب الامر وقف الرحلات من والى الدول الاكثر انتشارا الفيروس كايطاليا والمانيا وبلجيكا فيجب على الحكومة تعليق هاته الرحلات لفترة معينة هذا اذا كان يهمها مصلحة المواطنين المغاربة .
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2
33 - مواطنة حرة الخميس 05 مارس 2020 - 17:00
عافكوم سدو دوك المطارات والموانئ وا غر حتي يتكلما الجو شويا.ره خايفين بزاف الحل بن إديكوم ومبيوش ديروه.علم الله شحال من واحد مريض فالخفاء
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