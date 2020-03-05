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كُتّاب وآراء
مغاربة يدعون إلى إغلاق المجال الجوّي لمواجهة فيروس "كورونا"
على الرّغم من تسجيل ثاني إصابة بأنفلونزا "كورونا"، إلا أن المغرب ما زال يستقبلُ رّحلات جوّية قادمة من الصّين وإيطاليا، اللتين تشهدان تفشّي الوباء "القاتل"، في وقت يطالبُ فيه مغاربة بوقف هذه الرّحلات لأنّها تشكّل تهديداً حقيقياً وبسببها دخل الفيروس إلى المملكة.
ولم يتوقّف الخطّ الجوّي الذي يربطُ ما بين ميلان وإقليم بيرغامو "الموبوء" بإيطاليا ومدينة الدار البيضاء؛ إذ مازالَ مطارُ محمّد الخامس يستقبلُ العشرات من مغاربة إيطاليا الذين فضّلوا الهروب من "الفيروس" والعودة إلى أرض الوطن، بينما تؤكّد وزارة الصّحة أن "جميع المسافرين القادمين من بؤر الوباء الرّئيسية في أوروبا يخضعون للمراقبة الطّبية".
وراجَ منذ أمس خبر تعليق الرّحلات الجوّية الرّابطة بين ميلان والدار البيضاء على إثر تزايد حالات الإصابة بالفيروس القاتل، قبل أن يؤكّد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنّ "البلاغ المنسوب لوزارة الصحة بتعليق الرحلات من وإلى إيطاليا غير صحيح، وقد أخبرتُ الجهات المختصة بأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأن البلاغ مختلق".
وأرجعَ العثماني قرار المملكة عدم تعليق الرّحلات الجوية القادمة من إيطاليا إلى حدود اليوم إلى أنّه "ليس هناك دولة أوروبية واحدة علقت الرحلات من وإلى إيطاليا".
ودعا نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي السّلطات المغربية إلى وقف المسارات الجوّية القادمة من بؤر الوباء الرّئيسية في أوروبا، خاصة إيطاليا وألمانيا وبلجيكا. وقال محمّد: "يجب قطع الرحلات من إيطاليا. ثاني إصابة من إيطاليا، ماذا تنتظرون؟ بدأنا نحس بالقلق فعلا، خصوصا وأن البلاد مفتوحة كأن ليس هناك وباء عالمي".
وقال أبو آدم مخاطباً رئيس الحكومة المغربية: "سيدي رئيس الحكومة، كيف يعقل أن يتقرر إقامة كل مباريات كرة القدم في البلاد من دون جمهور حسب قرار الجامعة تفاديا لانتشار الفيروس، في حين لا يتم تعليق ولا رحلة من وإلى إيطاليا التي تعتبر اليوم بؤرة لفيروس كورونا على الصعيد العالمي؟! أرى أن هناك نوعا من التناقض".
ودعا سعد إلى إلغاء "الرحلات إلى الدول المعروفة بانتشار كورونا، وعلى رأسها ايطاليا. المغرب في حالة انتشار الوباء لا قدر الله ستكون الكارثة لغياب الإمكانيات الصحية، أقل ما يجب القيام به هو إلغاء الرحلات، وهو مطلب شعبي".
وتابع ناشط آخر: "نشكر السيد رئيس الحكومة على هذا التفاعل الإيجابي. فيما يخص تعليق الرحلات مع إيطاليا لا يمكن منع المواطنين من العودة إلى بلدهم كقرار رسمي، لكن نرجو من الجالية المغربية حفظها الله أن تتفهم الوضع وتراعي مصلحة الوطن، إيطاليا اليوم الثانية من حيث عدد الإصابات فلا يسعنا إلا الدعاء".
وقبلَ أسابيع وفي خضمِّ تصاعد مخاطر فيروس "كورونا"، قرّر المغرب تفعيل المراقبة الصّحية على مستوى عدد من المطارات والموانئ، من أجل الكشف المبكّر عن أي حالة واردة للإصابة بهذا الفيروس.
وفي العادة، تقوم وحدات طبية داخل المطارات بفحص كل الرّكاب وقياس درجة حرارتهم، كما يطلب من المسافرين تعبئة استمارة للإدلاء بالأماكن التي تواجدوا فيها، والمكان الذي يقصدونه في المغرب، إلى جانب بيانات الاتصال الخاصة بهم.
واتّخذت وزارة الصّحة، كما سبق لها أن أكّدت، "إجراءات وقائية وتدابير احترازية" على الركاب القادمين من الدّول القريبة من بؤر "الموت" إلى مطارات المملكة. ويشمل ذلك الرحلات المباشرة وغير المباشرة، بهدف التأكد من خلو المسافرين من الفيروس التاجي "كورونا" المستجد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
وا الحل راه كاين هادي 1400 عام، قال رسول الله (ص) : (إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ [يعني : الطاعون] بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْه) .
كيف ستعرفون ما دام المرض لا يظهر في حينها؟ واش كضحكوا علينا؟
تضحون بشعب كامل لحفظ ماء وجهكم مع الدول الاخرى.
لن أقول شيئا إضافيا إلا ضعوا في بالكم ان المواطن ذكي ولن تقنعه هذه حججكم بسهولة.
حسبنا الله ونعم الوكيل
تابعين اوروب فكولشي. ..نتسناو ماما اوروبا
فاين المفر ??
اذا تظاهرت تقبع في السجن مثل الزفزافي واللصوص وكروش الحرام والمفسدين يعيشون في الرخاء وينعمون في الخيرات
المرجو من الحكومة الموقرة ان تتخد نفس الاجراأت التي كانت قد قامت بها لدى ستقبالها للطلبة اللدين كانو قد عادوا من مدينة ووهان بالصين.
مرحبا باخواننا المهاجرين شرط ان يلتزموا بيوتهم على الاقل 10 ايام من تاريخ الوصول
السلام عليكم
الحمد لله على السلطات المغربية التي لا تنساق لمثل هذه التعاليق التي لا صلة لها بديننا الحنيف
فمن هذا المنبر أود أن أشير إلى كل شخص أن يستغفر ويتوب الى الله من اجل أن يرفع الله هذا البلاء على كل الدول اكانت مسلمة او غير مسلمة
الجواب . صفر لحد الآن الحمد لله . كلشي عارف جاوب
السؤال الثاني. كم عدد وفيات الطرق هذا الأسبوع
الجواب . الله اعلم قليل اللي عارف يجاوب
السؤال الثالث كم عدد وفيات الأزمات القلبية في المغرب هذا الأسبوع
الجواب . الله اعلم حتى واحد ما عارف الجواب
الخلاصة . لا تهونوا من الأشياء . نسبة الوفيات بالكورونا أقل بكثير ممن يتوفون بسبب التدخين و التلوث و حوادث السير
تشديد المراقبة في المطارات نعم و لكن منع الرحلات هو من باب تهويل الأشياء
السؤال الأخير. لو أنك مغربي ضاق بك الحال في أرض الغربة وأخدك الحنين و تريد العودة إلى أرض الوطن ووجدت كل الرحلات موقفة ماذا يكون رد فعلك
أنا أطالب الدولة بغلق المجال الجوي والبحري والبري مؤقتا أمام الدول التي تعرف انتشارا للوباء.اللهم نعالجوا هادوا للي عندنا ولا يتفاقم الوضع وحنا عارفين الإمكانيات ديالنا الجد محدودة حيث الطبيعة العقلية ديال المغاربة مغايرة على باقي الشعوب.راه كيقول المثل حوتة كتخنز شواري ولا قدر الله وانتشر الوباء راه كاينين ناس مغديش يمشيوا للطبيب حيث كيخافوا من المجتمع والنظرة ديال الآخرين.والله يرفع علينا البلاء عاجلا غير آجل.