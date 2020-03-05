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كُتّاب وآراء
ثاني مصابة بـ"فيروس كورونا" في حالة حرجة
قال مدير الأوبئة في وزارة الصحة، ضمن ندوة صحافية اليوم الخميس، إن الحالة الثانية المؤكد إصابتها بـ"كورونا" في المغرب تهم امرأة مسنّة تعاني من مرض مزمن.
وأردف محمد اليوبي، في الموعد نفسه، أن حالة المصابة، بفعل عمرها ووضعها الصحي السابق، تبقى حرجة حاليا، مؤكدا أنها تلقى العناية اللازمة منذ أن تأكد حملها "فيروس كورونا".
كما كشف المسؤول نفسه أن الفرق المختصة للوزارة تعمل حاليا على حصر المخالطين للمرأة المصابة، وسيتم وضعهم في فضاءات العزل لمدّة 14 يوما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
أتمنى لك الشفاء العاجل
يجب زيادة حملات التوعية خاصة في الأماكن المكتضة التوعية يجب أن تصبح ميدانية..
كل التوفيق لوزارة الصحة في مهامها و لاطرها العاملين الله معاكم..
إخواننا المغاربة احسن لهم و لسلامتهم و لسلامة أهاليهم البقاء هناك الى أن يجعل الله مخرجا.
باراكا غير اللي حنا فيه راه ماقادين على أمراض
اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به
ليس ما اتمناه ،الله يشافيها و جميع المرضى.