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الرئيسية | مجتمع | ثاني مصابة بـ"فيروس كورونا" في حالة حرجة

ثاني مصابة بـ"فيروس كورونا" في حالة حرجة

ثاني مصابة بـ"فيروس كورونا" في حالة حرجة
هسبريس من الرباط
الخميس 05 مارس 2020 - 11:55

قال مدير الأوبئة في وزارة الصحة، ضمن ندوة صحافية اليوم الخميس، إن الحالة الثانية المؤكد إصابتها بـ"كورونا" في المغرب تهم امرأة مسنّة تعاني من مرض مزمن.

وأردف محمد اليوبي، في الموعد نفسه، أن حالة المصابة، بفعل عمرها ووضعها الصحي السابق، تبقى حرجة حاليا، مؤكدا أنها تلقى العناية اللازمة منذ أن تأكد حملها "فيروس كورونا".

كما كشف المسؤول نفسه أن الفرق المختصة للوزارة تعمل حاليا على حصر المخالطين للمرأة المصابة، وسيتم وضعهم في فضاءات العزل لمدّة 14 يوما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - saadia الخميس 05 مارس 2020 - 12:03
الله اشوف من حالها مسيكينة. اللهم اشفي انت الشافي شفاءا لا يغادر سقما.
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2 - الدار البيضاء الخميس 05 مارس 2020 - 12:06
الله يحد الباس ياربي تكتب علينا مكاتب الخير
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3 - عبدالحق الخميس 05 مارس 2020 - 12:06
اللهم اشفيها وعافيها برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين يارب العالمين
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4 - chakib الخميس 05 مارس 2020 - 12:08
كيفاش إيطاليا تتخليهم يسافروا فالطائرة، واش ماتتراقبهمش؟!
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5 - مريم الخميس 05 مارس 2020 - 12:10
الله يلطف بيها و بنا جميعا، و الله يتولانا
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6 - هشام متسائل الخميس 05 مارس 2020 - 12:10
تعديتي على روحك يا المسكينة وتعديتي حتى على من خالطك. كان عليك البقاء في بلد إقامتك على الأقل هناك إمكانيات العلاج أوفر
أتمنى لك الشفاء العاجل
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7 - الفيلسوف الخميس 05 مارس 2020 - 12:25
لاحظت انو بزاف ديال الناس ولاو كيكحو فالشارع وبحكم النو الحكومة تتقول للمواطنين لا للقلق اتمنى ان يكون هذا الاجراء سليم و يمشي في طريقه الصحيح.. اتمنى ان لا تزداد الاعداد اكثر فأكثر.
يجب زيادة حملات التوعية خاصة في الأماكن المكتضة التوعية يجب أن تصبح ميدانية..
كل التوفيق لوزارة الصحة في مهامها و لاطرها العاملين الله معاكم..
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8 - ممرضه متفانيه الخميس 05 مارس 2020 - 12:29
الله اشفها ياارب و عافها و احفظها لاهلها يارب. صعب تطويق الفيروس لان الفيروسات تنتسر بسرعه كبيره كما اعراض كورونا تشابه اعراض نزلات البرد اذن فالخشص المصاب سيعتقد انه مصاب بنزله فقط. الان يجب تقويه المناعه بالنسبه للنساء الحوامل والامهات يجب ان يرضعن رضاعه طبيعيه فقط حتى يكتسب الرضيع مناعه ضد الفيروسات. الامهات عليهن تناول اغذيه غنيه بالفيتامنات لتقويه مناعتهن ومناعه الجنين وربما استعمال فيتامنات مصنعه بعد استشاره الطبيب والصيدلي.التغذيه تلعب دورا كبيرا في تقويه المناعه
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9 - غفرانك الخميس 05 مارس 2020 - 12:32
من خاف من شيئ هرب منه ومن خاف من الله هرب اليه. اللهم ارحم من حملتنا كرها ووضعتنا كرها. لا تلوموا امهاتكم فانهن ارحم بكم. ويتمنون ان يمتن بين احبابهن ولا تدري نفس متى وباي ارض تموت. نتمنى لها الشفاء ولدويها الصحة والعافية. ومن اصابته مصيبة فليقل انا لله وانا اليه راجعون. ؤولائك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. غفرانك ربنا واليك المصير.
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10 - بلبال الخميس 05 مارس 2020 - 12:33
في اي مدينة ؟؟لتوخي الحيطة والحذر اكثر .لان الامية تدفع إلى إلىلامبالاة وقد لاحظنا هذا في اوساطنا السكنية.نسال الله ان يحفظ الجميع.
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11 - marrocci الخميس 05 مارس 2020 - 12:44
يجب تعليق الرحلات من و إلى إيطاليا
إخواننا المغاربة احسن لهم و لسلامتهم و لسلامة أهاليهم البقاء هناك الى أن يجعل الله مخرجا.
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12 - يونس الخميس 05 مارس 2020 - 12:47
اللهم احفظ أهلنا و أمتنا و وطننا من كل المصائب
باراكا غير اللي حنا فيه راه ماقادين على أمراض
اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به
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13 - هدى الخميس 05 مارس 2020 - 12:47
الله يشفيها يارب .العثماني يرد على المطالب بوقف الرحلات من ايطاليا بالقول مرحبا بالمهاجرين في بلادهم . ياحبذا يا سيدي لو تستقبلهم في المطار بنفسك وتحضنهم وتقبلهم واحدا واحدا لتعبر لهم عن تضامنك معهم
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14 - معلق الخميس 05 مارس 2020 - 12:49
وليت كنتوقع التسلسل ديال الاخبار ،عاد دابا ݣلت لوحد الزميله فالخدمه ،غادي يݣولو مرا كبيره و عندها مرض مزمن ،الخبر لي من بعد الله يرحمها .
ليس ما اتمناه ،الله يشافيها و جميع المرضى.
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15 - مهتمة الخميس 05 مارس 2020 - 12:49
نسأل الله السلامة الله يحفظ المغاربة من هذا الوباء والمسلمين أجمعين والله يشافي المرضى يجب منع دخول المهاجرين القادمين من البلدان الموبوءة، حتى لا ينتشر المرض أكثر.
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