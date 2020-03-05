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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: ثاني إصابة بـ"كورونا" وصلت إلى المغرب قبل 10 أيام

وزارة الصحة: ثاني إصابة بـ"كورونا" وصلت إلى المغرب قبل 10 أيام

وزارة الصحة: ثاني إصابة بـ"كورونا" وصلت إلى المغرب قبل 10 أيام
هسبريس - أمال كنين (صور: منير امحيمدات)
الخميس 05 مارس 2020 - 13:00

قدمت مديرية الأوبئة بوزارة الصحة تفاصيل عن الحالة الثانية المصابة بفيروس "كورونا"، موردة أنها امرأة مسنّة في 89 من العمر، قدمت إلى المغرب في الـ 25 من فبراير الماضي، أي قبل 10 أيام من الحين، وحالتها حرجة في الوقت الراهن.

وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، إن الحالة الثانية التي تأكدت إصابتها منتصف ليل أمس، "تهم امرأة متقدمة في العمر، دخلت المغرب في الـ 25 من فبراير الماضي قادمة من بولون بإيطاليا، ولم تظهر عليها أية أعراض عند بداية قدومها".

وأضاف المتحدث عينه: "المريضة أحست قبل أيام بأعراض لا تهم مرضا تنفسيا، إلا أنه قبل يومين أحست بأعراض مرض تنفسي وتواصلت مع رقم (آلُو يقظة)، ليتم إجراء التحاليل اللازمة بمعهد باستور بالدار البيضاء".

وأشار اليوبي إلى أن "المريضة قيد العلاج وحالتها حرجة، خاصة أنها مصابة بمرض مزمن ومناعتها ضعيفة"، مبرزا أن "الأطقم الطبية تسهر على سلامتها والتكفل بها، مع الاشتغال على ضمان السلامة والصحة العامة للمخالطين لها".

وأكد المتحدث أنه "تم الانطلاق في جرد وتقييم وضعية المخالطين للمريضة ابتداء من صباح اليوم وستتم مراقبتهم طوال 14 يوما إلى أن تتبين سلامتهم"، مضيفا أنه "تحسبا، وللمزيد من الاحتياط، سيخضع المسافرون القادمون معها على متن الرحلة نفسها للمراقبة".

وأبرز المسؤول نفسه أن "المخالطين يخضعون لمعايير دقيقة لجردهم؛ فهناك مخالط من الصنف الأول، ومخالط من الصنف الثاني الذي يكون خطر الإصابة لديه متوسطا، ثم الصنف الثالث المعرض لخطر ضعيف".

وأورد اليوبي أن "البلاد تعرف إلى حد الساعة المرحلة الأولى من التصدي للوباء؛ ذلك أن الإصابة تهم فقط بعض الحالات الوافدة"، ورجع أن يتم الإعلان عن إجراءات أخرى مستقبلا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Med. الخميس 05 مارس 2020 - 13:09
مبروك للحكومة المغربية تسجيل اصابة تانية وينطلق العداد . كل الابواب والموانيء والمطارات مفتوحة في وجه كورونا . المغرب بلاد الكرم والضيافة .
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91
2 - هشام الخميس 05 مارس 2020 - 13:11
كلام جميل وسلس .
14 شخص كانو معاها هاد 14 شخص ممشاو تقداو مركبو في طاكسي الله إحفظ .
خاص إوقفو الرحلات الجوية ديال المناطق المنكوبة والسلام .أما ما يخص بتصريحات المسؤولين فهي كلها تضليل الرأي العام
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85
3 - هشام متسائل الخميس 05 مارس 2020 - 13:13
ولحد الآن ولا إجراء وقائي بتعليق الرحلات من وإلى بؤر الفيروس
رؤوسكم قاسحين
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71
4 - الاستهتار الخميس 05 مارس 2020 - 13:15
استهتار بالمواطن انا لله وانا اليه راجعون كون غير قلت و وصلات البارح 10ايام ونحن في دار غفلون
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58
5 - صحراوي الخميس 05 مارس 2020 - 13:15
ما هو هذا الرقم(الو يقظة).وما هو المستشفى المرتبط به
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26
6 - محب للوضوح الخميس 05 مارس 2020 - 13:15
أين النزاهة !! من فضلكم أخبرونا عن المدينة التي قضت فيها المريضة عشرة أيام ، لماذا الگوتاگوت في نشر الوقائع الاخبارية الرأي العام المعني رقم واحد!؟
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37
7 - سليم الخميس 05 مارس 2020 - 13:15
لنكن صريحين كان على المغرب منع الوافيدين من ايطاليا من دخول المغرب وكدلك لكل من زار ايطاليا خلال 20 اليوم الماضية . الله يحفظ ايطاليا اصبحت بورة وباء كل الدول العربية و الاوروبية تعرضت لعدوى مصدرها ايطاليا
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41
8 - لحمادي الخميس 05 مارس 2020 - 13:19
اش مازال كيتسناو هاد المسؤولين ديالنا؟
العدد الحقيقي ديال المصابين المغاربة هو ثلاثة ،ماشي غير حالتين.واش نسينا المغربي لي دخل كورونا لدولة سلوفينيا؟ هداك المغربي مقيم سلوفينيا.حاء في زيارة للمغرب عبر ابطاليا .دوم شي ايام ف المغرب وسافر عائدا سلوفينيا عبر ايطاليا.مما يعني انه ممكن يكون جاب معاه الفيروس للمغرب..
والمشكل الخطير هو أن المغرب ما عندوش إمكانيات يقدر يواجه بها انتشار الفيروس على نطاق واسع. يجب الاستفادة من الدرس الإيطالي والإيراني. هاد جوج الدول عندهم إمكانيات احسن كنا بزاف ومع ذلك،انتشر المرض بسرعة كبيرة.
احسن اجراء دابا هو توقيف الدراسة حتى تتضح الامور اكثر. فقط،تصورو معايا كيفاش ممكن ينتشر للفيروس بسرعة كبيرة وخاصة ف المدارس الخصوصية عن طريق سيارات النقل الجماعية للاطفال.
انا كيبان ليا المسؤولين ديالنا ما كيتعاملوش مع هاد المشكل بجدية
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25
9 - سيمو الخميس 05 مارس 2020 - 13:22
وزارة الصحة والحكومة هي سبب دخول كورونا للبلاد التقصير في مهامهم وعدم المراقبة الدقيقة وخضوع كل مسافر دخل من اماكن انتشار الفيروس للحجر الصحي كباقي الدول. السيدة دخلت يوم 25 فبراير، كارثة بكل المقاييس والوباء من الممكن انه قد انتشر في أفراد عائلة المريضة وخرج من العائلة الى اماكن اخرى. لطفك يارب.
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35
10 - رضوان الخميس 05 مارس 2020 - 13:22
بمعنى ان الوقت الراهن تعدى عدد المصابين 30 وسيتم اكتشافهم بعد 10 ايام اخرى يا الاهي
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16
11 - ايت وااعش الخميس 05 مارس 2020 - 13:22
يا ناس امنعوا دخول القادمين من اروبا ..والصين وكوريا الجنوبية...لن تتمكنوا من محاصرة الفيروس اذا انتشر ..وعلى المجتمع المدني ان يطالب بمنع القادمين من اروبا..فرنسا وايطاليا والمانيا واسبانيا....ان لم يتحرك المجتمع المدني فالحكومة نائمة واجراءتها المطمئنة غير كافية
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31
12 - مغربي الخميس 05 مارس 2020 - 13:22
تخيلوا 10 أيام
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19
13 - maurisso الخميس 05 مارس 2020 - 13:23
وأين كان الفحص الآني في كل مطارات المملكة. باش تعرفوا بلي غي الشفوي والميكرو لي خدام فالمغرب.
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21
14 - فيما بعد الخميس 05 مارس 2020 - 13:24
بما ان هذه الحالات تم اكتشافها بعد مرور ايام من دخولها المغرب يتبين بالملموس ان هناك حلات اخرى سيتم اكتشافها فيما بعد وهنا نتسائل اين هو دور المراقبة ولماذا لم يتم عزل كل الاشخاص القادمين من مناطق الوباء لمدة 14 يوم حتى التأكد من خلوهم من الفيروس خلاصة القول الحافظ الله والله يبعد علينا هذ الوباء
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21
15 - جون لوك الخميس 05 مارس 2020 - 13:25
دولة فاشلة بكل المقاييس وغياب تام للمسؤول.. ننتظر من اختلطوا بهم حتى نرى إن كانوا قد أصيبوا هم أيضا أم لا.. ومن أين ستأتي بمول الطاكسي اللي وصلهم ومول النعناع و... كورونا دخل البلاد بمساعدة سخية لدولة الفشل واللامسؤولية.. من اللحظة أقول رحم الله هذه المسنة.. عندما قال المسؤول أن مناعتها ضعيفة يعني مقدمة واضحة للنعي والترحم.. حفظ الله وطننا وشعبنا..
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27
16 - موضوع خطيييير الخميس 05 مارس 2020 - 13:27
لازم الوزارة تفكر في تعيين متخصص في التواصل في الميدان الطبي، أو تعمل دورة تدريبية مكثفة وبسرعة للمسؤول على ملف كورونا والأوبئة بصفة عامة،

يمكن المتحدث ذو كفاءة طبية لكن ليس بالضرورة في مستوى الحدث،

الموضوع طبي بالدرجة الأولى أكيد لكن فيه عدة محاور يجب أن يعالج منها في علاقة معنا (المواطنين)

إذن منها ما هو سياسي، تقني، تنظيمي، وقائي ...، ما يستلزم كفاءات أخرى (أو مستشارين على الأقل مع المتحدث)، حتى لا تكون فتنة، وعواقب وخيمة من سوء تدبير الموضوع
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3
17 - Aziz smara الخميس 05 مارس 2020 - 13:27
ياربي حد الباس. اللهم لا تبتلينا بما لا طاقة لنا به. آمين يا رب العالمين
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16
18 - hamid الخميس 05 مارس 2020 - 13:27
والله يحفظ.اما هذه الحكومة المحكومة لم ولن تفعل اي شيء لفاءدة المواطن لانها تتحرك بالاوامر و الاوامر غالبا تاتي متاخرة او قد لا تاتي.لا حول ولا قوة الا بالله .لك الله وطني.
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6
19 - تنغيري الخميس 05 مارس 2020 - 13:28
ياودي على مدير الاوبئة،السيدة تسارات المغرب كامل،جايا من منطقة موبوؤة وسياتك حال فمك حتال ودنيك وعاجبك الحال،عاد كتقلب على الناس لي تخالطو معاها،مسكين بقيتي فيا،الحاصول جمعو شطايطكم دعيو الله ولي عندو ما يقضي اقضيه دغية اما هاد وزارة العلة هي سباب انتشار المرض
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14
20 - مواطن متقاعد الخميس 05 مارس 2020 - 13:28
من أجل محاربة كورونا
وضع بعض "أشباه" المسؤولين على رأس المديريات الجهوية للصحة هو السبب الرئيسي لتدني الخدمات الصحية في ربوع المملكة.
وتعيش هذه المديريات تهميشا للأطر داخلها –وبعض المندوبيات الاقليمية- مما يجعل الكثير منهم يفكر في تغيير الوزارة أو الهجرة إلى الخارج... كما أن بعض المسؤولين لا يفقهون شيئا في التسيير ولا يتوفرون على أي دبلوم في الإدارة، ولم يكونوا يوما من بين الخريجين للمدرسة الوطنية للإدارة الصحية، بل أطباء عامون ومكانهم المركز الصحي أو المستعجلات...
ويعتقد الكثير منهم أن حمل لقب دكتور –عفوا طبيب- يجعله كفيلا بتسيير قطاع حيوي كالصحة. أنا لا أعمم، فهناك نزهاء و كفاءات كثيرة يعرفها القاصي والداني، غير أنها ترفض تولي المناصب حتى لا تصطدم مع جهل بعض المسؤولين.
ويبقى السؤال : ما هي الشروط التي يتم الاعتماد عليها في تعيين المدراء الجهويين ؟ وما الفائدة من هدر الملايين في التكوين الخاص ب ENSP؟
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7
21 - ندى الخميس 05 مارس 2020 - 13:29
هاد الناس منين دخلوا للمغرب فين كنتو أو لا عاد أصبح عليكم الحال الله ياخد فيكم الحق
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4
22 - مهاجر بإيطاليا الخميس 05 مارس 2020 - 13:30
10أيام. هذه هي المراقبة وإلا فلا. كتقولها بوجهك حمر. كم من الناس جلست معهم وسلمت عليهم وكم من أناس جلسوا وسلموا هم عليهم. الله يأخذ فيكم الحق
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9
23 - عجوز الخميس 05 مارس 2020 - 13:32
جميع الحالات التي ظهرت خارج الصين انتقلت عن طريق المسافرين .ادن يجب على كل من يوجد في بؤرة لانتشار كورون أن يبقى في مكانه حتى لا نساهم في انتشار هدا الوباء
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13
24 - متابع الخميس 05 مارس 2020 - 13:33
هذي غير البداية لعالم الله شنو باقي ثاني
و الدولة خاصها تدير بلاغ بإلغاء أي تجمعات كيما كانت لتفادي إنتشار المرض
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4
25 - مواطن الخميس 05 مارس 2020 - 13:34
اللهم شافيها وعافيها, واحفظ بلدنا من الامراض والاسقام
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4
26 - خالد غافيل الخميس 05 مارس 2020 - 13:41
المرجو منكم وضع كل مقبل على البلاد الى حجر صحي قبل السموح لهم بالاختلاط مع البقية داخل ارض الوطن
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1
27 - Dr Morocco الخميس 05 مارس 2020 - 13:41
أغنى الدول وبإمكانياتها مقدرتش تسيطر على الوضع،لأن الكشف عن الفيروس حراريا لأبجديات نفعا،حيث حامل الفيروس مكيبان عليه والو حتى 14 يوم من العدوى.والله يستر على الجميع
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28 - من المغرب الخميس 05 مارس 2020 - 13:41
شحال من قريبة ديال هاد السيد مشات تزورها و تقولها عل سلامتك الحاجة و شحال من حفيد عندها عنقها و قالها توحشتك ميمة و شحال من جيران عندها و إلى حضرت شي سبوع و لا عرس و كلات من نفس طبصيل مع المعروضين المهم كرونا قادم بقوة و نطلبوا الستر و النجاة من عند الله سبحانه و تعالى.
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8
29 - وديع الرباطي الخميس 05 مارس 2020 - 13:42
إن الحكومة تلعب بالنار يجب وقف الرحلات من وإلى جميع بؤر المرض فورا وإلا ستكون العواقب وخيمة لا قدر االه. لا زالت الحكومة لم تأخذ الأمر بمحمل الجد فهذا الوباء قهر اقتصادات قوية ودول لها ما لها من تطور في مجال الصحة ومجالات أخرى. ما دام الرحلات لا زالت تعمل فانتظر الأسوأ.
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8
30 - amin الخميس 05 مارس 2020 - 13:42
في كل حالة إصابة جديدة سنسمع (ولم تظهر عليها أية أعراض عند بداية قدومها) وهذا دليل أنه لا توجد رقابة في المطارات والموانئ..مجرد تطبيل من السلطات انها قادرة على مواجهة الفيروس..مع العلم اننا نعرف جيدا قدرات مسؤولينا في مواجهة الاخطار التي تحوم حول الشعب
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6
31 - الحسين الخميس 05 مارس 2020 - 13:50
انا استغرب جدا لماذا الدولة المغربية تدعي أنها ستحافظ على صحة المغاربة وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع انتشار هذا الوباء لكن الخط الجوي ما زال مفتوحا بين المغرب والدول التي انتشر فيها مثلا الصين وايطاليا .
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6
32 - ام عثمان الخميس 05 مارس 2020 - 13:50
يجب اغلاق الحدود و المطارات ووقف الرحلات و لو فيها خسائر، أحسن من الخسائر البشرية و الاقتصادية في حالة انتشار المرض لا قدر الله. علينا الأخد بوصية النبي (ص) قبل فوات الأوان لا داخل و لا خارج حتى يزول الخطر. السيدة شافاها الله دخلت المغرب من 10 ايام يعلم الله أين وصل الفيروس. اتمنى القيام بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي لطلب اقفال الحدود راه المغرب صعيب عليه يواجه هاد الفيروس، مانبقاوش نغطيو الشمس بالغربال.
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8
33 - مول الكرموص الخميس 05 مارس 2020 - 13:59
القادم اجمل فقط انتظروا بعض الوقت وترقبوا واحصوا دون اتخاد اي اجراء وقائي
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5
34 - ABDOU الخميس 05 مارس 2020 - 14:02
اغلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود على القادمين من ايطاليا وكلت عليكم الله
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7
35 - غريب الخميس 05 مارس 2020 - 14:07
الاجراء الوقائي الناجح يا مسؤولي البلد هو وضع كل قادم من الخارج في الحجر الصحي حتى يتبين عدم حمله للعدوى والا ستخبطون خبط عشواء في بلد نحن ادرى بواقعه الصحي المزري وقت تكون الامور عادية فما بالك ان انتشر الوباء في ربوع البلاد
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36 - جوديا الخميس 05 مارس 2020 - 14:07
الشكوى بيكم الله إلا ما وقفو الرحلات مع الدول اللي منتاشر عندهم المرض
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4
37 - ابوبكر الخميس 05 مارس 2020 - 14:10
لا يجب إعطاء المرض اكتر من حجمه. أنه ليس الطاعون أو الوباء القاتل.
يجب اتباع الإرشادات والنصائح الطبية بالاهتمام بالنضافة البدنية.
مثله مثل الانفلونزا خطير على الأشخاص المسنين و المرضى الدين لهم مناعة ضعيفة مثل الأشخاص المصابين بالسكري و السرطان.
يجب كل واحد منا أن يهتم بالنضافة و حماية الأشخاص المسنين.
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38 - متخافوش الخميس 05 مارس 2020 - 14:10
السلام عليكم نصيحتي لكم اخواني واخواتي الكرام وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والتوبة والرجوع الى الله والاستغفار والدعاء لانه الموت مصيرنا جميعاً عاجلا ام اجلا
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39 - Sam الخميس 05 مارس 2020 - 14:12
المغرب يستقبل مسافرين من البقعة السوداء حسب منظمة الصحة العالمية .منطقة اميليا رومانا ولومبارديا .بعد يوهان الصينية
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40 - غريب الخميس 05 مارس 2020 - 14:27
في البداية ندعو بالشفاء العاجل لها ولجميع المرضى لكن أعتقد ان الحكومة ووزارة الكدصحة بالخصوص يتحملان مسؤولية دخول الفيروس الى المغرب باعتبار عدم ايلاء الاهتمام الحقيقي لهذا الوباء وعدم تشديد المرقبة في المطارات بشهادة العديد من العائدين الى المغرب والخطأ يكمن في السماح بدخول الاراضي الوطنية لاشخاص عائدين من مراكز المرض دون إخضاعهم للمراقبة اللازمة بحيث كان ينبغي وضع اي شخص عائد من مكان الامراض في الحجر الصحي والمراقبة الدقيقة للتاكد من خلوه من الفيروس قبل خروجه من المطار وبذلك كان من الممكن تفادي دخول الفروس وعلى العموم يجب على الحكومة في الوضع الحالي اخضاع جميع المسافرين ليس فقط من ايطاليا على اعتبار ان الوباء قد انتشر في جميع الدول القادمين الى المغرب باخضاعهم للمراقبة الدقيقة قبل الخروج من المطارت او الموانئ اوالعابر البرية لمنع انتشاره بشكل اكبر
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