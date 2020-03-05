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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة: ثاني إصابة بـ"كورونا" وصلت إلى المغرب قبل 10 أيام
قدمت مديرية الأوبئة بوزارة الصحة تفاصيل عن الحالة الثانية المصابة بفيروس "كورونا"، موردة أنها امرأة مسنّة في 89 من العمر، قدمت إلى المغرب في الـ 25 من فبراير الماضي، أي قبل 10 أيام من الحين، وحالتها حرجة في الوقت الراهن.
وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، إن الحالة الثانية التي تأكدت إصابتها منتصف ليل أمس، "تهم امرأة متقدمة في العمر، دخلت المغرب في الـ 25 من فبراير الماضي قادمة من بولون بإيطاليا، ولم تظهر عليها أية أعراض عند بداية قدومها".
وأضاف المتحدث عينه: "المريضة أحست قبل أيام بأعراض لا تهم مرضا تنفسيا، إلا أنه قبل يومين أحست بأعراض مرض تنفسي وتواصلت مع رقم (آلُو يقظة)، ليتم إجراء التحاليل اللازمة بمعهد باستور بالدار البيضاء".
وأشار اليوبي إلى أن "المريضة قيد العلاج وحالتها حرجة، خاصة أنها مصابة بمرض مزمن ومناعتها ضعيفة"، مبرزا أن "الأطقم الطبية تسهر على سلامتها والتكفل بها، مع الاشتغال على ضمان السلامة والصحة العامة للمخالطين لها".
وأكد المتحدث أنه "تم الانطلاق في جرد وتقييم وضعية المخالطين للمريضة ابتداء من صباح اليوم وستتم مراقبتهم طوال 14 يوما إلى أن تتبين سلامتهم"، مضيفا أنه "تحسبا، وللمزيد من الاحتياط، سيخضع المسافرون القادمون معها على متن الرحلة نفسها للمراقبة".
وأبرز المسؤول نفسه أن "المخالطين يخضعون لمعايير دقيقة لجردهم؛ فهناك مخالط من الصنف الأول، ومخالط من الصنف الثاني الذي يكون خطر الإصابة لديه متوسطا، ثم الصنف الثالث المعرض لخطر ضعيف".
وأورد اليوبي أن "البلاد تعرف إلى حد الساعة المرحلة الأولى من التصدي للوباء؛ ذلك أن الإصابة تهم فقط بعض الحالات الوافدة"، ورجع أن يتم الإعلان عن إجراءات أخرى مستقبلا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
14 شخص كانو معاها هاد 14 شخص ممشاو تقداو مركبو في طاكسي الله إحفظ .
خاص إوقفو الرحلات الجوية ديال المناطق المنكوبة والسلام .أما ما يخص بتصريحات المسؤولين فهي كلها تضليل الرأي العام
رؤوسكم قاسحين
العدد الحقيقي ديال المصابين المغاربة هو ثلاثة ،ماشي غير حالتين.واش نسينا المغربي لي دخل كورونا لدولة سلوفينيا؟ هداك المغربي مقيم سلوفينيا.حاء في زيارة للمغرب عبر ابطاليا .دوم شي ايام ف المغرب وسافر عائدا سلوفينيا عبر ايطاليا.مما يعني انه ممكن يكون جاب معاه الفيروس للمغرب..
والمشكل الخطير هو أن المغرب ما عندوش إمكانيات يقدر يواجه بها انتشار الفيروس على نطاق واسع. يجب الاستفادة من الدرس الإيطالي والإيراني. هاد جوج الدول عندهم إمكانيات احسن كنا بزاف ومع ذلك،انتشر المرض بسرعة كبيرة.
احسن اجراء دابا هو توقيف الدراسة حتى تتضح الامور اكثر. فقط،تصورو معايا كيفاش ممكن ينتشر للفيروس بسرعة كبيرة وخاصة ف المدارس الخصوصية عن طريق سيارات النقل الجماعية للاطفال.
انا كيبان ليا المسؤولين ديالنا ما كيتعاملوش مع هاد المشكل بجدية
يمكن المتحدث ذو كفاءة طبية لكن ليس بالضرورة في مستوى الحدث،
الموضوع طبي بالدرجة الأولى أكيد لكن فيه عدة محاور يجب أن يعالج منها في علاقة معنا (المواطنين)
إذن منها ما هو سياسي، تقني، تنظيمي، وقائي ...، ما يستلزم كفاءات أخرى (أو مستشارين على الأقل مع المتحدث)، حتى لا تكون فتنة، وعواقب وخيمة من سوء تدبير الموضوع
وضع بعض "أشباه" المسؤولين على رأس المديريات الجهوية للصحة هو السبب الرئيسي لتدني الخدمات الصحية في ربوع المملكة.
وتعيش هذه المديريات تهميشا للأطر داخلها –وبعض المندوبيات الاقليمية- مما يجعل الكثير منهم يفكر في تغيير الوزارة أو الهجرة إلى الخارج... كما أن بعض المسؤولين لا يفقهون شيئا في التسيير ولا يتوفرون على أي دبلوم في الإدارة، ولم يكونوا يوما من بين الخريجين للمدرسة الوطنية للإدارة الصحية، بل أطباء عامون ومكانهم المركز الصحي أو المستعجلات...
ويعتقد الكثير منهم أن حمل لقب دكتور –عفوا طبيب- يجعله كفيلا بتسيير قطاع حيوي كالصحة. أنا لا أعمم، فهناك نزهاء و كفاءات كثيرة يعرفها القاصي والداني، غير أنها ترفض تولي المناصب حتى لا تصطدم مع جهل بعض المسؤولين.
ويبقى السؤال : ما هي الشروط التي يتم الاعتماد عليها في تعيين المدراء الجهويين ؟ وما الفائدة من هدر الملايين في التكوين الخاص ب ENSP؟
و الدولة خاصها تدير بلاغ بإلغاء أي تجمعات كيما كانت لتفادي إنتشار المرض
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود على القادمين من ايطاليا وكلت عليكم الله
يجب اتباع الإرشادات والنصائح الطبية بالاهتمام بالنضافة البدنية.
مثله مثل الانفلونزا خطير على الأشخاص المسنين و المرضى الدين لهم مناعة ضعيفة مثل الأشخاص المصابين بالسكري و السرطان.
يجب كل واحد منا أن يهتم بالنضافة و حماية الأشخاص المسنين.