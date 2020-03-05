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الحكومة تتخذ تدابير مستعجلة لمواجهة مخاطر "كورونا" في البلاد

الحكومة تتخذ تدابير مستعجلة لمواجهة مخاطر "كورونا" في البلاد
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الخميس 05 مارس 2020 - 13:10

أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة مستعجلة لمواجهة فيروس "كورونا" على التراب الوطني؛ فقد تقرر، ابتداء من اليوم الخميس إلى نهاية شهر مارس الجاري، اتخاذ عدة تدابير وقائية.

الإجراءات كشفتها وثيقة وجهها وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية ورؤساء الجامعات الرياضية الوطنية، والمدراء الجهويين والإقليميين للوزارة ومدراء المصالح المدبرة بصفة مستقلة، إضافة إلى المدراء المركزيين.

وشدد المستند نفسه على منع جميع التظاهرات التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، بما في ذلك المحاضرات واللقاءات الثقافية والرياضية كيفما كان نوعها.

وتقرر أيضا، وفق الوثيقة المستعجلة، منع جميع التظاهرات التي يشارك فيها 1000 شخص فما فوق من المقيمين في التراب الوطني في حالة إقامتها في أماكن مغلقة أو محددة، بالإضافة إلى منع كل المهرجانات باستثناء المواسم.

وأضاف المصدر الرسمي ذاته أنه "يمكن إقامة اللقاءات الرياضات الوطنية وكذا اللقاءات بين الفرق الرياضية والوطنية ونظيرتها الأجنبية، شريطة أن يتم ذلك بدون جمهور".

وشدد وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة على ضرورة عقد اجتماعات مع مختلف المعنيين بهذه القرارات لإخبارهم حالا بفحواها، والتأكد من تنفيذها بدقة.

وطالبت المراسلة الوزارية بضرورة "الرجوع إلى ولاة وعمال المملكة في حالة أي مستجد، مع إلزامية الإخبار المباشر والعاجل لديوان الوزير".

وكان المغرب قد أعلن، اليوم الخميس، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطنة مغربية قادمة من الديار الإيطالية.

وقال مدير الأوبئة في وزارة الصحة، ضمن ندوة صحافية اليوم الخميس، إن الحالة الثانية المؤكد إصابتها بـ"كورونا" في المغرب تهم امرأة مسنّة تعاني من مرض مزمن.

وأردف محمد اليوبي، في الموعد نفسه، أن حالة المصابة، بفعل عمرها ووضعها الصحي السابق، تبقى حرجة حاليا، مؤكدا أنها تلقى العناية اللازمة منذ أن تأكد حملها "فيروس كورونا".

كما كشف المسؤول نفسه أن الفرق المختصة للوزارة تعمل حاليا على حصر المخالطين للمرأة المصابة، وسيتم وضعهم في فضاءات العزل لمدّة 14 يوما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - passager الخميس 05 مارس 2020 - 13:23
كان بالأحرى منذ البدايه إيقاف الرحلات القادمة من الدول المعنية بالفيروس لكن للأسف لا حياة لمن تنادي
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96
2 - Aziz1 الخميس 05 مارس 2020 - 13:24
لما ظهر الوباء باطليا كان عليكم فرض الحجر الصحي على كل القادمين منها ولو بالحجر في منازلهم لمدة اسبوعين على الاقل لحصر الحالات المفترضة
اللهم شافي الجميع
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65
3 - hammouda الخميس 05 مارس 2020 - 13:25
طبيعي أن ينتشر الفيروس بشكل كبير في المغرب لأن أسباب إنتشاره متوفرة للأسف، فالمغرب من أكتر دول العالم إصابة بالسل لدالك لا غرابة أن ينتشر بكتافة فمقاهي الشيشة وحدها تكفي بالغرض
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31
4 - مهاجر اطالي سابقا الخميس 05 مارس 2020 - 13:25
انتهت المسرحية وبدا كرونا بالهجوم على البشر والله لافلحتو في اقافه احتمال مؤكد قد اصيب العشرات وغير صبرو واح الاسبوع وغتبدا الفراجة ماتخافوش موت واحدة كاينة
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-13
5 - دكتور في الجهاز التنفسي الخميس 05 مارس 2020 - 13:27
نطلب من الحكومة منع السفر من الدولة التي انتشر فيها الوباء خاصة لخطر الكمون الذي يعرفة هذا الفيروس...
ونطلب بوقف الدرسة واغلاق المدارس مؤقتا حفاظا على سلامة المتعلمين..
وشكرا
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48
6 - Abdel الخميس 05 مارس 2020 - 13:29
هده اجراءات بسيطة ..التفكير الاهم هو ايجاد حلول بالنسبة لليد العاملة في السياحة اللي ممكن تفقد الوضاءف ديالها ...تجنيد المصحات الخصوصية بقوة القانون في الا نخراط في علاج المرضى مجانا ..تجهيز اماكن لللاستقبال الحالات ...توزيع الماسكات ...توفير المواد الغداءية .تشديد المراقبة ..والاهم هن هدا الروح الوطنية والعمل الجاد ..اما الشعارات و البلا بلا و تغطية الشمس بالغربال مواكلاش
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20
7 - عبسي عنتاب الخميس 05 مارس 2020 - 13:29
يجب اتخاذ تدابير حقيقية وجذرية لان البلد لا يتوفر على منظومة صحية قادرة على استقبال وإغاثة وعلاج المواطنين اي البلد في الواقع ينعدم لقطاع صحي عمومي حسب المعايير الدولية نظرا لإهماله الكلي منذ سنين !
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18
8 - عبد الله الخميس 05 مارس 2020 - 13:31
اوقفو الرحلات من والى اوربا وبالخصوص ايطاليا حتى اشعار اخر
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33
9 - محمد الخميس 05 مارس 2020 - 13:33
يجب العمل وليس القول. مثلا انشاء مراكز خاصة لاستقبال المرضى بكرونا .و تخصيص لهم اطر بية مدربة و لتحفيظ مالي..عطلة ممدة للمدارس..تزود الصيدليات بالكم اللون من أدوية و كمامات.....والله خير حافض
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8
10 - مواطن الخميس 05 مارس 2020 - 13:33
بالإضافة إلى منع كل المهرجانات باستثناء المواسم
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14
11 - بائع القصص الخميس 05 مارس 2020 - 13:33
ما حققته حكومة العثماني من أزمات وتدهور أكثر ما يكن ان يحدثه الجفاف وكورونا معا.
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12
12 - مغربي حر الخميس 05 مارس 2020 - 13:34
مع كامل الاحترام والتقدير لعائلاتنا واخواننا في بلاد المهجر خصوصا ايطاليا كان على الحكومة منعهم من الرجوع الى المغرب تفاديا لانتشار الفيروس وتطبيقا لمبادئ الدين الاسلامي التي تمنع خروج الناس من البلاد التي انتشر فيها الطاعون...المغرب ليس بلدا متقدم والنساء الحوامل تضعن اولادهن في الارصفة او ابواب المستشفيات فكيف تعودون الى المغرب وتتسببون في نشر فيروس لا دواء له ولا قدرة لوزارة الصحة على القضاء عليه ...يرحمكم الله ويرحمنا الله ان انتشر هذا الوباء ولم يجدوا له لقاح
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20
13 - جيهان الخميس 05 مارس 2020 - 13:34
منع المهرجانات باستثناء المواسم !!! ؟؟ صافي دابا اطمأنيت
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17
14 - ع-ع الخميس 05 مارس 2020 - 13:34
"وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم "صدق الله العظيم.لي جات من عند الله مرحبا . الحمد لله تهنينا من المهرجانات.....
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10
15 - هشام مت3 الخميس 05 مارس 2020 - 13:37
أول حالة في سلوڤينيا لشخص قادم من المغرب مرورا بإيطاليا.
هذا يعني أن تفشي الفيروس وصل المرحلة الثانية
على السلطات التحري على هذا الشخص وعن مساره بالمغرب
حسب النيرويورك تايمز صرح مسؤول سلوڤيني:
"It looks like this is an imported cas, it seems that the person was infected in Morocco"
يعني أن الشخص أصيب بالمغرب.
متى وكيف ؟ السؤال موجه لوزارة الصحة
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9
16 - مغربية الخميس 05 مارس 2020 - 13:37
دابا منين كتسمح لواحد ادخل من ايطاليا، كيعادي لي في الطائرة اول حاجة ثانيا عائلته و اناس اخرين و شي كعادي شي، واش ماشي من الأفضل منعو من دخول المغرب حتى نحمي شعب بكامل؟
راه واحد كيعادي 20 واحد و دوك ال20 كيعاديو 15 اوزيد اوزيد.
نطلب من الله تفيقوا من الغفلة قبل فوات الاوان.
اللهم ألطف بنا.
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12
17 - مهتم الخميس 05 مارس 2020 - 13:37
بالله عليكم واش كضحكو على الشعب واش المطرات دخل بحمارك امبارك بدون رقيب الامور

عادية بمطار وجدة
ثاني حاجة ايطاليا انتشر الفيروس لماذا لم يتم التعامل مع القادمين منها تحت الرعية الطبية حتى يتبين انهم خالين من الفيروس كما تم فعله مع القادمين من الصين
حكومة الله كريم دون رؤيا دون وعي دون نظج دون ..
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8
18 - كورنا الخميس 05 مارس 2020 - 13:45
يجب منع دخول الماسافرين من كل الدول التي يوجد فيها الفيروس
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3
19 - Moroco الخميس 05 مارس 2020 - 13:49
كان يجب وضع حجر صحي على كل قادم من الخارج على الاقل في منازلهم
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4
20 - الاجراءات الخميس 05 مارس 2020 - 13:56
مند بداية ظهور هذا الفيروس ونحن دائما نسمع هناك اجراءات هناك تدابير هناك وهناك مع العلم ان الحالات المسجلة حاليا تم اكتشافها بعدما قضت فترة في البلاد،لهذا نطالب هذه الحكومة للتقليل من القول والاكثار من الفعل وان تكون هناك اجراءات واقعية وملموسة لدى كافة المواطنين.من اطقم طبية متخصصة وتوفير اماكن العزل في كل المدن ووحدات التنقل وتوزيع (الكمامات) بالمجان وان تتم محاسبة كل المضاربين او المحتكرين. بالاضافة الى التحسيس والتوعية من طرف الاخصائيين في المجال
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2
21 - منصف الخميس 05 مارس 2020 - 13:57
للأسف يبدو ان كورونا موجود مسبقا بالمغرب و يجب العمل حاليا على احتواء الحالات الموجودة في المغرب و منع السفر من و الى ايطاليا
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2
22 - أدربال الخميس 05 مارس 2020 - 14:03
الحكومة ستواجه كرونا بالمقاربة الأمنية كالمعتاد .
إبعثوا قوات الأمن بكل تلاوينها للأحياء التي ظهر فيها الوباء بأوامر مشددة لا تعودوا حتا يهدأ الوضع .
هدا الوباء عدمي يريد إثارة الفتنة شبع خبز خاصو إتْربَّى .

هدا لِّي فالحة الحكومة ديال المخزن فيه .
القمع ثم القمع زائد القمع حتا أصبحت الحكومة المصونة تعتقد أن القمع ينفع في كل الحالات .
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1
23 - Ali الخميس 05 مارس 2020 - 14:04
مع عودة المغاربة من البلدان الذي انت،ر فيها الوباء سيزيد من المخاطر....كيف يعقل ان تم وضع الطلبة القادمين من الصين تحت الحجر رغم ان الوباء كان في بدايته والعكس يسمح الان للأشخاص القادمين من بعض الدول كإيطاليا -التي هي نفسها أقامت الحجر الصحي على بعض مدنها- من الدخول بسهولة دون تتبعم ..على ان تفرض على القادمبن الى المغرب من اسيا واروبا سواء كانوا مغاربة اوسياح اختبار لفروس كرونا يحمل تاريخ يوم قبل قدومه للمغرب.... وعلى الحكومة ان تقوم لتوعية الناس في الإعلام التلفزة وغيرها من اجل تغيير بعض السلوكات التي تساعد على انتشار الأمراض...
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1
24 - adil chbada الخميس 05 مارس 2020 - 14:08
مجرد هاجس يحيرني كحل لنتشار وباء كورونا لاي بلد يتوفر على مساحة معزولة لستقبال المسافرين:
بما ان كورونا تشكل خطر على العالم كوباء صعب التحكم في انتشاره وبما انه يعرقل او يمنع التنقل بين المدن و الدول او قد يصل للحجر لمدن باكملها داخل منازلهم كما حصل في الصين مما يادي بدالك لكوارت اقتصادية و تنموية للبلدان.
وبما ان المغرب و غيرها من الدول تعاني اصلا من تدني في القطاع الصحي
فارا انه من الاسهل تجهيز مطار لستقبال الوافدين من الاماكن المصابة مع مساحة للحجر الصحي تتوفر على شروط تمنع انتشار الوباء بين المسافرين كمخيم في الصحراء متلا لمدة لاتقل عن اسبوعين (مدة دهور الاعراض) تم سماح لهم بالاختلاط مع العامة وهو حل افضل من تعليق الرحلات من و الى داخل البلاد او اغلاق خدمات متل التعليم وغيره
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0
25 - محمد طنجة الخميس 05 مارس 2020 - 14:10
يجب منع أي شخص من بؤر الفيروس كايطاليا من دخول المغرب...بدؤوا يفرون بمرضهم إلينا..ابقوا في اماكنكم حيث امكانات العلاج متوفرة..نحن هنا لا حول ولا قوة إلا بالله...فلا تزيدونا مشاكل...!!!
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26 - عمر الخميس 05 مارس 2020 - 14:11
يجب مراقبة المسافرين قبل ركوب الطائرة و ليس بعد الوصول و النزول منهاا لمرقبة القبلية تعارضها شركات الطيران لأن ذلك سيؤخر إقلاع الطاءرات
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27 - محمد الخميس 05 مارس 2020 - 14:13
الذي يجب أن يمنع من أجل التصدي للوباء هو منع القدوم من إيطاليا إلى المغرب أو خضوعهم لعلاجات على الأقل وليس من المهرجنات باسثثناء المواس أو إغلاق المدارس أو لعب بدون جمهور أغلقو المقاهي إذا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ليحفض شعبنا و شعب الأمة الإسلامية في العالم يا دالجلال و الإكرام
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28 - DALAMOUNI الخميس 05 مارس 2020 - 14:17
اولا. وقبل كل شيء. يجب اغلاق. الحدود. البرية. والجوية في وجه هاذا الوباء. ولو مؤقتا. واغلاق. جميع المدارس. والجامعات والثانويات. العامة. والخاصة. وتوكلو على الله. فهو خير وكيل. فانتم راع وانتم مسؤولون عن الرعية. اللهم. لانسألك رد القضاء. ولاكن. نسألك اللطف فيه
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0
29 - mimoun الخميس 05 مارس 2020 - 14:20
شيئ مقلق للغاية
العطلة الصيفية في مهب الريح
عيد الاضحى كذالك
يعني هذه السنة سنبقى في ديار الغربة قابعون
الله يرحم المغرب بشتاء نافع
وحنى في المهجر على الله العلماء يتوصلوا لشي دواء يقضي على هذا الفيروس
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