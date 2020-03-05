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كُتّاب وآراء
الحكومة تتخذ تدابير مستعجلة لمواجهة مخاطر "كورونا" في البلاد
أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة مستعجلة لمواجهة فيروس "كورونا" على التراب الوطني؛ فقد تقرر، ابتداء من اليوم الخميس إلى نهاية شهر مارس الجاري، اتخاذ عدة تدابير وقائية.
الإجراءات كشفتها وثيقة وجهها وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية ورؤساء الجامعات الرياضية الوطنية، والمدراء الجهويين والإقليميين للوزارة ومدراء المصالح المدبرة بصفة مستقلة، إضافة إلى المدراء المركزيين.
وشدد المستند نفسه على منع جميع التظاهرات التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، بما في ذلك المحاضرات واللقاءات الثقافية والرياضية كيفما كان نوعها.
وتقرر أيضا، وفق الوثيقة المستعجلة، منع جميع التظاهرات التي يشارك فيها 1000 شخص فما فوق من المقيمين في التراب الوطني في حالة إقامتها في أماكن مغلقة أو محددة، بالإضافة إلى منع كل المهرجانات باستثناء المواسم.
وأضاف المصدر الرسمي ذاته أنه "يمكن إقامة اللقاءات الرياضات الوطنية وكذا اللقاءات بين الفرق الرياضية والوطنية ونظيرتها الأجنبية، شريطة أن يتم ذلك بدون جمهور".
وشدد وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة على ضرورة عقد اجتماعات مع مختلف المعنيين بهذه القرارات لإخبارهم حالا بفحواها، والتأكد من تنفيذها بدقة.
وطالبت المراسلة الوزارية بضرورة "الرجوع إلى ولاة وعمال المملكة في حالة أي مستجد، مع إلزامية الإخبار المباشر والعاجل لديوان الوزير".
وكان المغرب قد أعلن، اليوم الخميس، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطنة مغربية قادمة من الديار الإيطالية.
وقال مدير الأوبئة في وزارة الصحة، ضمن ندوة صحافية اليوم الخميس، إن الحالة الثانية المؤكد إصابتها بـ"كورونا" في المغرب تهم امرأة مسنّة تعاني من مرض مزمن.
وأردف محمد اليوبي، في الموعد نفسه، أن حالة المصابة، بفعل عمرها ووضعها الصحي السابق، تبقى حرجة حاليا، مؤكدا أنها تلقى العناية اللازمة منذ أن تأكد حملها "فيروس كورونا".
كما كشف المسؤول نفسه أن الفرق المختصة للوزارة تعمل حاليا على حصر المخالطين للمرأة المصابة، وسيتم وضعهم في فضاءات العزل لمدّة 14 يوما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
اللهم شافي الجميع
ونطلب بوقف الدرسة واغلاق المدارس مؤقتا حفاظا على سلامة المتعلمين..
وشكرا
هذا يعني أن تفشي الفيروس وصل المرحلة الثانية
على السلطات التحري على هذا الشخص وعن مساره بالمغرب
حسب النيرويورك تايمز صرح مسؤول سلوڤيني:
"It looks like this is an imported cas, it seems that the person was infected in Morocco"
يعني أن الشخص أصيب بالمغرب.
متى وكيف ؟ السؤال موجه لوزارة الصحة
راه واحد كيعادي 20 واحد و دوك ال20 كيعاديو 15 اوزيد اوزيد.
نطلب من الله تفيقوا من الغفلة قبل فوات الاوان.
اللهم ألطف بنا.
عادية بمطار وجدة
ثاني حاجة ايطاليا انتشر الفيروس لماذا لم يتم التعامل مع القادمين منها تحت الرعية الطبية حتى يتبين انهم خالين من الفيروس كما تم فعله مع القادمين من الصين
حكومة الله كريم دون رؤيا دون وعي دون نظج دون ..
إبعثوا قوات الأمن بكل تلاوينها للأحياء التي ظهر فيها الوباء بأوامر مشددة لا تعودوا حتا يهدأ الوضع .
هدا الوباء عدمي يريد إثارة الفتنة شبع خبز خاصو إتْربَّى .
هدا لِّي فالحة الحكومة ديال المخزن فيه .
القمع ثم القمع زائد القمع حتا أصبحت الحكومة المصونة تعتقد أن القمع ينفع في كل الحالات .
بما ان كورونا تشكل خطر على العالم كوباء صعب التحكم في انتشاره وبما انه يعرقل او يمنع التنقل بين المدن و الدول او قد يصل للحجر لمدن باكملها داخل منازلهم كما حصل في الصين مما يادي بدالك لكوارت اقتصادية و تنموية للبلدان.
وبما ان المغرب و غيرها من الدول تعاني اصلا من تدني في القطاع الصحي
فارا انه من الاسهل تجهيز مطار لستقبال الوافدين من الاماكن المصابة مع مساحة للحجر الصحي تتوفر على شروط تمنع انتشار الوباء بين المسافرين كمخيم في الصحراء متلا لمدة لاتقل عن اسبوعين (مدة دهور الاعراض) تم سماح لهم بالاختلاط مع العامة وهو حل افضل من تعليق الرحلات من و الى داخل البلاد او اغلاق خدمات متل التعليم وغيره
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ليحفض شعبنا و شعب الأمة الإسلامية في العالم يا دالجلال و الإكرام
العطلة الصيفية في مهب الريح
عيد الاضحى كذالك
يعني هذه السنة سنبقى في ديار الغربة قابعون
الله يرحم المغرب بشتاء نافع
وحنى في المهجر على الله العلماء يتوصلوا لشي دواء يقضي على هذا الفيروس