مصدر: إلغاء إقامة صلاة الجمعة في مساجد المملكة "غير مطروح"

هسبريس من الرباط

بعد تداول وسائل الإعلام الوطنية لخبر عن إمكانية إلغاء إقامة صلاة الجمعة في مساجد المملكة، حصلت جريدة هسبريس على معطيات خاصة تنفي إمكانية إلغاء صلاة الجمعة بسبب فيروس "كورونا".

وأفاد مصدر خاص للجريدة بأن تدبير توقيف صلاة الجمعة يقتضي أن تسبقه تدابير أخرى أكثر ضرورة منه؛ أولها تعطيل حركة النقل العمومي، وفرض توقيف للخطوط الجوية والبحرية.

وأوضح المصدر، الذي رفض كشف هويته للعموم، أن صلاة الجمعة لا تشكل أيّ خطر، باستثناء اتخاذ التدابير الوقائية المنصوح بها من وزارة الصحة، مشددا على دور المساجد في طلب الرحمة واللطف من المولى عز وجل.

وفي وقت سابق شدد لحسن سكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة، على أنّ هناك جهات وسلطات متخصّصة في مراقبة الوضع الصّحي هي الوحيدة المخوّل لها الحديث عن آخر التّطورات التي تعرفها بلادنا، ودعا إلى تفادي "إثارة البلبلة وسط المواطنين"، مبرزا أن "وزارة الأوقاف هي الجهة الوحيدة التي تقرّر في الأمور الدّينية".

وأوضح المسؤول الدّيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "الأمور عادية ولا داعي لإثارة هذا الذّعر وسطَ المواطنين"، مبرزاً في حديثه عن التوجيهات الشّرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية، ومنها فيروس كورونا، أنه "يجبُ الاكثار من الدّعاء والذّكر حتّى يجنّبنا الله الآفات والمصائب".

وأشار سكنفل في حديثه إلى "توعية الناس بالالتزام بما يصدر من جهات الاختصاص في المملكة من تعليمات في هذا الشأن"، داعياً المسلمين المغاربة إلى الدعاء وكثرة الاستغفار، موردا أن "وزارة الأوقاف هي التي تحدّد التّدابير التي تتماشى مع المصلحة العامة للبلاد".