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كُتّاب وآراء
مصدر: إلغاء إقامة صلاة الجمعة في مساجد المملكة "غير مطروح"
بعد تداول وسائل الإعلام الوطنية لخبر عن إمكانية إلغاء إقامة صلاة الجمعة في مساجد المملكة، حصلت جريدة هسبريس على معطيات خاصة تنفي إمكانية إلغاء صلاة الجمعة بسبب فيروس "كورونا".
وأفاد مصدر خاص للجريدة بأن تدبير توقيف صلاة الجمعة يقتضي أن تسبقه تدابير أخرى أكثر ضرورة منه؛ أولها تعطيل حركة النقل العمومي، وفرض توقيف للخطوط الجوية والبحرية.
وأوضح المصدر، الذي رفض كشف هويته للعموم، أن صلاة الجمعة لا تشكل أيّ خطر، باستثناء اتخاذ التدابير الوقائية المنصوح بها من وزارة الصحة، مشددا على دور المساجد في طلب الرحمة واللطف من المولى عز وجل.
وفي وقت سابق شدد لحسن سكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة، على أنّ هناك جهات وسلطات متخصّصة في مراقبة الوضع الصّحي هي الوحيدة المخوّل لها الحديث عن آخر التّطورات التي تعرفها بلادنا، ودعا إلى تفادي "إثارة البلبلة وسط المواطنين"، مبرزا أن "وزارة الأوقاف هي الجهة الوحيدة التي تقرّر في الأمور الدّينية".
وأوضح المسؤول الدّيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "الأمور عادية ولا داعي لإثارة هذا الذّعر وسطَ المواطنين"، مبرزاً في حديثه عن التوجيهات الشّرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية، ومنها فيروس كورونا، أنه "يجبُ الاكثار من الدّعاء والذّكر حتّى يجنّبنا الله الآفات والمصائب".
وأشار سكنفل في حديثه إلى "توعية الناس بالالتزام بما يصدر من جهات الاختصاص في المملكة من تعليمات في هذا الشأن"، داعياً المسلمين المغاربة إلى الدعاء وكثرة الاستغفار، موردا أن "وزارة الأوقاف هي التي تحدّد التّدابير التي تتماشى مع المصلحة العامة للبلاد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
والجوية،القادمة من الدول الموبوءة كإيطاليا،وايران،والصين اولا ،ثم التكلم عن إيقاف
أشياء أخرى سارعو فالاحتجاج لكي تستمع الدولة لانه المغرب في خطر،الإيطاليين مازالو يدخلونا بلادنا
اللهم احفظ المسلمين والمغرب بوجه الخصوص وأسبانيا .
Et evitez les longs salamaleks.
Je connais un gars qui quand tu lui donnes ta main, il la tient pour plus d'une minute.
Je veux pas apres toucher mon nez, ma bouche et mon visage par peur d'une cantagion.
ما تسناو لا سيما سكفكف ولا سكفاندري
فقال: ابتعادهم عن دينهم وإهمالهم للصلاة!
حينها علمت ان الأوربيون واليابانيون من اشد الناس ورعاً ويقيمون الصلاة بتمامها
صلاة الجمعة يعني على الاقل 100 شخص أو 200 شخص ملاصقين . و شي تيعطس بسبب حساسية الزرابي و شي تيكحب بلا موشوار ....
سيرو صليو صلاة الجمعة و تفرجوا في النتيجة ......
اسيدي صلي في دارك و دعي الله و طلب الله .... باراكا من ديك لعياقة لخاوية ديال حنا مسلمين و الى بغات تجي الموت تجي ......