24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:4913:4416:5719:3120:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه مزايا وعيوب سجل الضمانات المنقولة لتسهيل التمويل البنكي (5.00)

  2. بركة يصفي "تركة شباط" في حزب الاستقلال قبل انتخابات 2021 (5.00)

  3. الملك يطلق مشروعا جديدا لتعزيز الخدمات الصحية بمدينة فاس (5.00)

  4. نزعات اختزالية ضدّ الديمقراطية (5.00)

  5. الشرطة التركية تدفع النازحين إلى البقاء في اليونان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مصدر: إلغاء إقامة صلاة الجمعة في مساجد المملكة "غير مطروح"

مصدر: إلغاء إقامة صلاة الجمعة في مساجد المملكة "غير مطروح"

مصدر: إلغاء إقامة صلاة الجمعة في مساجد المملكة "غير مطروح"
هسبريس من الرباط
الخميس 05 مارس 2020 - 15:25

بعد تداول وسائل الإعلام الوطنية لخبر عن إمكانية إلغاء إقامة صلاة الجمعة في مساجد المملكة، حصلت جريدة هسبريس على معطيات خاصة تنفي إمكانية إلغاء صلاة الجمعة بسبب فيروس "كورونا".

وأفاد مصدر خاص للجريدة بأن تدبير توقيف صلاة الجمعة يقتضي أن تسبقه تدابير أخرى أكثر ضرورة منه؛ أولها تعطيل حركة النقل العمومي، وفرض توقيف للخطوط الجوية والبحرية.

وأوضح المصدر، الذي رفض كشف هويته للعموم، أن صلاة الجمعة لا تشكل أيّ خطر، باستثناء اتخاذ التدابير الوقائية المنصوح بها من وزارة الصحة، مشددا على دور المساجد في طلب الرحمة واللطف من المولى عز وجل.

وفي وقت سابق شدد لحسن سكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة، على أنّ هناك جهات وسلطات متخصّصة في مراقبة الوضع الصّحي هي الوحيدة المخوّل لها الحديث عن آخر التّطورات التي تعرفها بلادنا، ودعا إلى تفادي "إثارة البلبلة وسط المواطنين"، مبرزا أن "وزارة الأوقاف هي الجهة الوحيدة التي تقرّر في الأمور الدّينية".

وأوضح المسؤول الدّيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "الأمور عادية ولا داعي لإثارة هذا الذّعر وسطَ المواطنين"، مبرزاً في حديثه عن التوجيهات الشّرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية، ومنها فيروس كورونا، أنه "يجبُ الاكثار من الدّعاء والذّكر حتّى يجنّبنا الله الآفات والمصائب".

وأشار سكنفل في حديثه إلى "توعية الناس بالالتزام بما يصدر من جهات الاختصاص في المملكة من تعليمات في هذا الشأن"، داعياً المسلمين المغاربة إلى الدعاء وكثرة الاستغفار، موردا أن "وزارة الأوقاف هي التي تحدّد التّدابير التي تتماشى مع المصلحة العامة للبلاد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - aicha الخميس 05 مارس 2020 - 15:35
أظن انه من الاحسن،للمغرب إيقاف الرحلات البرية
والجوية،القادمة من الدول الموبوءة كإيطاليا،وايران،والصين اولا ،ثم التكلم عن إيقاف
أشياء أخرى سارعو فالاحتجاج لكي تستمع الدولة لانه المغرب في خطر،الإيطاليين مازالو يدخلونا بلادنا
اللهم احفظ المسلمين والمغرب بوجه الخصوص وأسبانيا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - Omar الخميس 05 مارس 2020 - 15:38
Ne serrez la main de personne dans tout les cas.

Et evitez les longs salamaleks.

Je connais un gars qui quand tu lui donnes ta main, il la tient pour plus d'une minute.

Je veux pas apres toucher mon nez, ma bouche et mon visage par peur d'une cantagion.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
3 - من روما الخميس 05 مارس 2020 - 15:40
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان بيوت الله محفوضة من كل داء يجب إقفال الملاهي الليلية أو هل يتجاوز عدد المصلين عدد جمهور كرة القدم او موازين او المهرجانات إن اصابنا شئ في بيوت الله فهذا والحمد لله فضل من الله وما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - مواطن الخميس 05 مارس 2020 - 15:48
أحسن كل واحد يدير إحتيطات دالو نطلب من دولة إقاف رحلات أتية من بؤر الوباء وسلام
ما تسناو لا سيما سكفكف ولا سكفاندري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - بوفري الخميس 05 مارس 2020 - 15:51
المثل المغربي يقول : الله يدينا على طاعة الله ورسوله، فهل المسجد هو وحده من يجتمع فيه الناس فهناك البيران والعلب الليلية ايضا لما لم يشاع اغلاق هذه المرافق، هناك الحمامات والاسواق الاسبوعية هناك المدارس والجامعات وهناك وهناك العديد من الاماكن اللتي يجتمع فيها الناس، احب ان اموت في المسجد او ان يكون ذهابي للمسجد سبب في موتي على ان اموت في بار او علبة ليلية او اي مكان اخر ، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - غاندي الخميس 05 مارس 2020 - 15:52
سألت إمام مسجد الحي عن سبب فقر وتخلف وتشتت المسلمين؟

فقال: ابتعادهم عن دينهم وإهمالهم للصلاة!

حينها علمت ان الأوربيون واليابانيون من اشد الناس ورعاً ويقيمون الصلاة بتمامها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - عادل الخميس 05 مارس 2020 - 15:53
مفهمتش هاد العلماء ديالنا .
صلاة الجمعة يعني على الاقل 100 شخص أو 200 شخص ملاصقين . و شي تيعطس بسبب حساسية الزرابي و شي تيكحب بلا موشوار ....
سيرو صليو صلاة الجمعة و تفرجوا في النتيجة ......
اسيدي صلي في دارك و دعي الله و طلب الله .... باراكا من ديك لعياقة لخاوية ديال حنا مسلمين و الى بغات تجي الموت تجي ......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - بيوت الله الخميس 05 مارس 2020 - 15:54
اخطر تجمعات هي أﻻسواق العشوائية التي تعج بالناس من شتى اﻻعمار ومن الصباح الباكر الى وقت متأخر من الليل !! اما المساجد اوقاتها معروفة ومحدودة والمكان طاهر ونظيف لم يكن يوما من اﻻيام مصدر اي وباء بل هو مصدر الشفاء والرحمة والمغفرة. .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.