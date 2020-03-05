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كُتّاب وآراء
الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة) تم تعيين رشيد فيرادي، مديرا للشراكة والتواصل والتعاون. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين محمد خلفاوي، كاتبا عاما (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).
كما تمت المصادقة، على مستوى نفس الوزارة، على تعيين عبد الخالق أسامة، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا ببني ملال، جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)، ومحمد بوعشرين، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).