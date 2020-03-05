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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
هسبريس من الرباط
الخميس 05 مارس 2020 - 17:28

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة) تم تعيين رشيد فيرادي، مديرا للشراكة والتواصل والتعاون. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين محمد خلفاوي، كاتبا عاما (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).

كما تمت المصادقة، على مستوى نفس الوزارة، على تعيين عبد الخالق أسامة، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا ببني ملال، جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)، ومحمد بوعشرين، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - docteur chomeur الخميس 05 مارس 2020 - 18:24
Au lieu d'ouvir les concours aux docteurs chomeurs ben vous l'avez ouvert uniquement aux docteurs fonctionnaires c'est grave ça où est la justice où est la qualité de la recherche où l'enseignement où où.....
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2 - القنيطري الخميس 05 مارس 2020 - 18:25
كيف ؟؟؟ هل فيه مسابقات؟؟ " concours" أم باك صبحي وسيكليس ولد عم الوزير ......والله حتى أنا أحمق !!! لنفترض فيه مسابقة ولد عم باك صاحبي سينجح بدون مشاركة وسيشتغل وبدون شواهد!!! أنا با كان صاحب مول الفاخر بشواهدي ممكن أبيع الفاخر لكن يجب أن أَجِد محل !!!
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3 - فيصل الخميس 05 مارس 2020 - 18:56
غياب لافت للنساء في مراكز القرار منذ حكومة بنكيران يضرب المناصفة و المساواة في الصميم.
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