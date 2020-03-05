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كُتّاب وآراء
وزير الداخلية يُطالب الولاة والعمال بمنع جميع التظاهرات الكبرى
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة لاتخاذ تدابير وإجراءات وقائية ضد فيروس "كورونا".
وطالب وزير الداخلية، في مراسلة موقعة باسمه، باتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع جميع التظاهرات الرياضية والفنية والثقافية، والتي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، خلال شهر مارس الحالي.
وشددت المراسلة التي اطلعت عليها هسبريس، على منع جميع التظاهرات التي يشارك أكثر من 1000 شخص من المقيمين في التراب الوطني في حالة إقامتها في أماكن مغلقة أو محددة، بالإضافة إلى منع كل المهرجانات باستثناء المواسم.
وأمر وزير الداخلية، في مراسلته، أن تقام اللقاءات الرياضات الوطنية وكذا اللقاءات بين الفرق الرياضية والوطنية ونظيرتها الأجنبية بدون جمهور، كما دعا المراسلة ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة إلى عقد اجتماعات مع منظمي التظاهرات من أجل إبلاغهم بهذا القرار، وذلك بتنسيق مع السلطات المختصة.
وكان المغرب قد أعلن، اليوم الخميس، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطنة مغربية قادمة من الديار الإيطالية.
وقال مدير الأوبئة في وزارة الصحة، ضمن ندوة صحافية اليوم الخميس، إن الحالة الثانية المؤكد إصابتها بـ"كورونا" في المغرب تهم امرأة مسنّة تعاني من مرض مزمن.
وأردف محمد اليوبي، في الموعد نفسه، أن حالة المصابة، بفعل عمرها ووضعها الصحي السابق، تبقى حرجة حاليا، مؤكدا أنها تلقى العناية اللازمة منذ أن تأكد حملها "فيروس كورونا".
كما كشف المسؤول نفسه أن الفرق المختصة للوزارة تعمل حاليا على حصر المخالطين للمرأة المصابة، وسيتم وضعهم في فضاءات العزل لمدّة 14 يوما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
يعني مازلين أحرار طلقاء
من جهة أخرى المغرب أصبح مُصَدِّر للفيروس والدليل حالة المصاب بسلوفينيا. يعني يجب إلغاء جميع التجمعات الرياضية وليس فقط لما يكون هناك فريق أجنبي.
وأغلقوا الرحلات الجوية والبحرية والبرية من وإلى دول بؤر الفيروس فلا إمكانيات جاهزة ولا مستشفيات موجودة
باستثناء المواسم !!!!