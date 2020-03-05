24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:4913:4416:5719:3120:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه مزايا وعيوب سجل الضمانات المنقولة لتسهيل التمويل البنكي (5.00)

  2. نزعات اختزالية ضدّ الديمقراطية (5.00)

  3. هل حقا صديقنا سعيد جُلمودِ صخرٍ حطّه السيلُ؟ (5.00)

  4. مواطن إيطالي يختار اعتناق الإسلام في تزنيت (5.00)

  5. أوباما ينصح بالهدوء وترك الكمامات أمام "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | المغاربة يواجهون "كورونا" بالسخرية .. صينية شاي وأطقم طبية

المغاربة يواجهون "كورونا" بالسخرية .. صينية شاي وأطقم طبية

المغاربة يواجهون "كورونا" بالسخرية .. صينية شاي وأطقم طبية
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 05 مارس 2020 - 23:00

حملة سخرية واسعة من الأطقم الطبية الإقليمية التي أوفدتها وزارة الصحة إلى منازل الأشخاص الذين خالَطوا الحالة الأولى التي أصيبت بفيروس "كورونا" المستجد في الدار البيضاء، حيث وجدت هذه الأطقم نفسها وسط انتقادات شتى من لدن نشطاء التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة ارتداء الكمامات وطبيعة الألبسة الواقية التي ارتدتها الأطر الصحية.

الأطقم الطبية، المعنية بقياس درجة حرارة المشتبه في إصابتهم بفيروس "كوفيد-19"، تحولت إلى مصدر للسخرية من قبل روّاد الشبكات الاجتماعية، طوال الفترة الماضية، حيث جرى تداول العديد من الصور التي تعود إلى طاقم صحي يُباشر تدخلاته الميدانية بكثير من الهزل.

وتُظهر إحدى الصور المتداولة على نطاق واسع فريقًا طبياً إقليمياً استقبلته أسرة شخص مشكوك في إصابته بمدينة ميدلت، بالنظر إلى أنه خاَلط المهاجر المغربي المصاب بالفيروس، بصينيّة فيها إبريق شاي؛ بينما يصبّ أحد أفراد العائلة الشاي في الكأس.

وعلّق ناشط على الصورة سالفة الذكر التي اجتاحت الشبكات الاجتماعية، خلال اليومين الماضيين، قائلا: "إحدى الأسر التي يوجد أحد أفرادها ضمن لائحة من خالطهم الشخص المصاب بفيروس "كورونا"، أعدت صينية شاي للفريق الطبي المتخصص في إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن الوباء"، مضيفا بشكل هزلي: "بْحال والو يكونوا شدّوهمْ للغْدَا.. هذه ثقافتنا حتى في أسوأ الظروف".

وأورد ناشط آخر ما معناه: "عائلة المُصاب بفيروس "كورونا" تستقبل الطاقم الطبي بكؤوس الشاي"، وزاد مستدركا: "كرم الضيافة مترسخ لدى الأسر المغربية رغم الخطر الذي يحمله الوباء العالمي؛ ذلك أن الفيروس الذي روّع العالم أجمع لم يتمكن من سلْخ المغاربة عن تقاليدهم وعاداتهم".

وفي سياق متصل، انتشرت مجموعة من أشرطة الفيديو في صفحات الموقع الاجتماعي "فيسبوك" تظهر تجمهر عشرات المغاربة أمام سيارات الإسعاف التي تنقل الحالات المُصابة إلى المستشفيات الإقليمية قصد القيام بالفحوصات الطبية اللازمة، بدون أن تستشعر خطورة الوضع الصحي القائم؛ بل إن البعض ألّف أغان ساخرة من الفيروس، ما جعل طريقة تعامل المغاربة مع الوباء غير معتادة على الصعيد الدولي.

وفي إطار سعي وزارة الصحة إلى احتواء تداعيات فيروس "كورونا"، أقدمت على إرسال وفود طبية إقليمية إلى مختلف المرافقين للشخص المصاب بالوباء في العاصمة الاقتصادية للمملكة، حيث يتم التحقق من درجة حرارة المسافرين العائدين إلى أرض الوطن مرتين في اليوم الواحد، طوال فترة حضانة الفيروس التي قد تمتد إلى 14 يوما.

جدير بالذكر أن المغرب سجل إصابتين بفيروس "كوفيد-19"، إلى حدود مساء الخميس، حيث يتعلق الأمر بمهاجرين في الديار الإيطالية رجعَا إلى المغرب بعد تفشي "كورونا" في البلد الأوروبي، ليتم إيداعهما في المصالح الطبية المخصصة للفيروس داخل مستشفى مولاي يوسف في الدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - نورالدين@اوربا الخميس 05 مارس 2020 - 23:27
‏يقول ابن خلدون : (إذا رأيت الناس تكثر الكلام المضحك وقت الكوارث فاعلم ان الفقر قد أقبع عليهم وهم قوم بهم غفله واستعباد ومهانة)
‏يجب علينا الا نقابل عظمة الله وقدرته بـ السخرية والنكت وليعلم الجميع إنها جند من جنود الله فاسألوا الله العافية و السلامة
قال تعالى
‏(فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون )
فالمنهج القرآني عند نزول البلاء والوباء أن يجدد المسلم توبته ويكثر من الاستغفار ويتضرع بالدعاء ، ويبتعد عن السخرية والاستهزاء لانها من قسوة القلب وتزيين الشيطان

اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسئ الاسقام

‏اللهم اصرف عنّا الوباء وقنا شر الداء
‏ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء
‏انك على كل شيءٍ قدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - hamdi الخميس 05 مارس 2020 - 23:27
فكرة ان المغاربة شعب مايقد عليه غير لي خلقو. فكرة خرافية يؤمن بها المتخلفون و الجهّال الذين يحسبون انفسهم فوق كل المجتمعات فيما نحن نقبع في اسفل جميع السلالم الدولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - rima الخميس 05 مارس 2020 - 23:31
عوض السخرية والاستهزاء بالاشخاص الذين يسهرون على حماية المجتمع من هذا الوباء الخطير كان بالاحرى شكرهم والدعاء لهم لئلا يصيبهم اي مكروه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - بنت الرباط الخميس 05 مارس 2020 - 23:38
سبحان الله. كثرة الهم كضحك. المغاربة ضاربين الدنيا بركلة. ماهامهوم لا مرض لاموت ... واللي سولتيه يقوليك موتة وحدة اللي كاينة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - MOHAMED EL OIFI الخميس 05 مارس 2020 - 23:38
Je n'ai rien contre la tradition, j'aime le moyen-age!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - hassia الخميس 05 مارس 2020 - 23:39
La France Reporte le Marathon de Paris au mois d,octobre,laufthansa annule 7000vol,les marocains sont proteges par Allah,ministre de Sante n,ont pas besoin
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - Farouk الخميس 05 مارس 2020 - 23:39
الوباء يتفشى ويتفاقم للأسوأ يوما بعد يوم، للأسف المفروض مثل هاته الأمور وجب التعامل معها بجدية وأخذ الإحتياطات الكافية لردعه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.