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الرئيسية | مجتمع | "كورونا" .. بحث قضائي في إفشاء السر المهني

"كورونا" .. بحث قضائي في إفشاء السر المهني

"كورونا" .. بحث قضائي في إفشاء السر المهني
هسبريس من الرباط
الخميس 05 مارس 2020 - 19:15

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي بخصوص تسريب لائحة ركاب رحلة جوية قادمة من بلد أجنبي، مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.

وجاءت هذه الخطوة إثر تداول بعض الوسائط الاجتماعية للائحة المذكورة والتي تبين أن أحد ركاب الرحلة الجوية مصاب بأعراض فيروس "كورونا" المستجد، ونظرا لكون هذا الفعل يحتمل أن يشكل مخالفة للقانون الجنائي بسبب إفشاء السر المهني والتشهير والمساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - yassine الخميس 05 مارس 2020 - 19:46
حنا دائما الاستهزاء و الاستهتار فبحال هاد المواضيع الجادة اوا مزيانة فيكوم كنتمنا كاع لي مشارك ف هاد البسالة اتعاقب باش اكون عبرة للاخرين والله اخفض الجميع
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2 - زهير الخميس 05 مارس 2020 - 19:56
إفشاء المعطيات ذات الطابع الشخصي دون موافقة المعني بالأمر يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون في كل دول المعمور
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3 - الفيلسوف الخميس 05 مارس 2020 - 20:03
شفتي يا الله وفكها يامن وحلتيها...
علاش لواحد كيلعب بالخدمة ديالو ويقوم بمخالفة الانضمة و القوانين التي تنص على عدم إفشاء السر المهني..
فالحالات العادية يتم إجراء مجلس تاديبي قصد البت في هذه القضايا و الآن القضاء مباشرة و النيابة العامة تتدخل للدفاع عن حق كل الركاب يعني هاد نزل الفعلية اقل شيئ كيستناه هو الطرد من العمل ديالو مع اداء تعويضات للمتررضين.. وحتى يعلم البعض الذين يتكلمون ويفشون أسرار المهنة ما ينتضرهم...
الله يسترنا ويحفظنا
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4 - يوسف الخميس 05 مارس 2020 - 20:20
يجب على قانون أن يأخد مجراه ليكون عبرة لمن يسول له نفسه افشاء سر مهني
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5 - قانوني الخميس 05 مارس 2020 - 20:20
الإنسان بجهله أحيانا للقانون يقوم بارتكاب جرائم عقوبتها و خيمة عليه و اثر سلبي على الضحايا ...و لكن عدم علمه للأسف لن يعفيه من تحمل المسؤولية تفعيلا لقاعدة لا يعذر أحد بجهله القانون..
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