"كورونا" .. بحث قضائي في إفشاء السر المهني

هسبريس من الرباط

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي بخصوص تسريب لائحة ركاب رحلة جوية قادمة من بلد أجنبي، مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.

وجاءت هذه الخطوة إثر تداول بعض الوسائط الاجتماعية للائحة المذكورة والتي تبين أن أحد ركاب الرحلة الجوية مصاب بأعراض فيروس "كورونا" المستجد، ونظرا لكون هذا الفعل يحتمل أن يشكل مخالفة للقانون الجنائي بسبب إفشاء السر المهني والتشهير والمساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي.