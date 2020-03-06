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كُتّاب وآراء
"فيروس كورونا" بالمغرب: 48 حالة مستبعدة
في تحديث جديد للمعطيات المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" بالمغرب، كشفت وزارة الصحة عن إخضاعها لـ50 حالة للفحص والتحاليل المخبرية.
وأوردت وزارة الصحة أن حالتين تم التأكد من إصابتهما، ويتعلق الأمر بشاب في 39 من العمر، وعجوز تبلغ 89 عاما وصفت مصادر طبية حالتها بالحرجة.
وأكدت الوزارة أنه إلى حدود الساعة، تم التأكد من عدم إصابة 48 حالة تم إخضاعها للفحص والتحاليل المخبرية، في حين يتواصل تتبع الوضع عبر عموم التراب الوطني.
ووفق بيانات توضيحية نشرتها الوزارة، فإن "الحالة المحتملة" تتمثل في ظهور أعراض تنفسية حادة مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة عند شخص كان مسافرا أو مقيما في منطقة تنتشر فيها العدوى خلال 14 يوما التي سبقت ظهور الأعراض، أو ظهور عرض أو أعراض تنفسية حادة مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة عند شخص كان على اتصال وثيق مع حالة تأكدت إصابتها بالفيروس خلال 14 يوما التي سبقت ظهور الأعراض.
كما تعتبر الحالة محتملة، وفق المصدر ذاته، في حال ظهور عرض أو أعراض تنفسية حادة مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة عند شخص كان على اتصال وثيق مع شخص اشتغل أو أقام في مستشفى تأكدت فيه إصابة بالفيروس خلال 14 يوما من ظهور الأعراض.
أما الحالة المؤكدة فهي حالة مشتبه فيها تم تأكيدها بعد تحليل مخبري إيجابي من طرف مختبر معتمد من طرف وزارة الصحة؛ بينما تعدّ الحالة مستبعدة بعد تحليل سلبي من طرف مختبر معتمد من طرف وزارة الصحة.