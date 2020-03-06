مخطط مغربي يتوقع الأسوأ .. 10 آلاف إصابة بفيروس "كورونا"

هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)

وضعت اللجنة الوطنية للقيادة، التي تم إحداثها منذ الإعلان عن حالات الالتهابات التنفسية الحادة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، توقعات بشأن عدد الحالات التي يمكن أن يسجلها المغرب بفيروس "كورونا".

وكشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، اليوم الجمعة، مراحل المخطط الوطني للتصدي لفيروس "كورونا"، مشيرا إلى أنه في المرحلة الثالثة يمكن أن يصل المغرب إلى تسجيل 10 آلاف حالة مصابة بالفيروس، حسب التوقعات التي قدرتها لجنة طبية تقنية.

وأوضح اليوبي، في لقاء مع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب رفقة وزير الصحة، أن المغرب ما يزال إلى حدود اليوم في المرحلة الأولى رغم تسجيل إصابتين مؤكدتين.

وأورد المتحدث أن خطر الوصول إلى مرحلة نشر المصابين بفيروس "كورونا" العدوى في محيطهم والوصول إلى درجة وباء وطني، "ضعيف إلى متوسط".

وأشار المسؤول ذاته إلى أن المخطط الوطني يضع قبل المرحلة الثالثة، وهي السيناريو الأسوأ، احتمال الوصول إلى 200 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس يمكن تكون ضمنها 50 حالة مؤكدة، موردا أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع أيضا إذا سجلت حالات مؤكدة في حالات مجتمعة، أي من الوسط الأسري نفسه أو في منطقة واحدة، لترتفع التوقعات إلى 2000 حالة محتملة، وبعد إجراء التحاليل الطبية عليها، يمكن الوصول إلى 500 حالة مؤكدة.

وفي حالة الوصول إلى مرحلة تسجيل 500 حالة مؤكدة بالمغرب، يقول اليوبي، فإن السلطات المعنية ستعمل على الحد من انتشار الفيروس عبر اتخاذ إجراءات مخطط لها للحد من نسبة الوفيات.

والمرحلة الثالثة المتوقعة، وفق المصدر ذاته، "هي مرحلة تحول الفيروس إلى وباء، وحينها يمكن الوصول إلى 10 آلاف حالة مصابة".

وأكد مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة جاهزية المغرب للتعامل مع جميع مراحل تطور فيروس "كورونا" في البلاد، مشيرا إلى أن "جميع المستشفيات الإقليمية مجهزة بقاعة لاستقبال حالات مؤكدة، وقاعات خاصة بالحالات المحتملة".

وكشف المسؤول ذاته، في عرض مفصل قدمه أمام "نواب الأمة"، أن مجموع الإشارات التي توصلت بها مصالح وزارة الصحة المتعلقة بحالات مشتبه فيها بفيروس "كورونا"، إلى حدود صباح اليوم الجمعة، بلغ 101 حالة، بينما تبين أن الحالات المحتملة، إلى حدود صباح اليوم الخميس، هو 50 حالة، تأكد أن 48 منها سلبية.

وجاءت أغلب الاشعارات من محور الدار البيضاء-الرباط-سلا-القنيطرة، وقال وزير الصحة إن مجمل الحالات المحتملة تم التبليغ عنها من قبل العاملين في وزارة الصحة.

وأكد وزير الصحة أن المغرب سجل حالتين إلى حدود اليوم، نافيا بذلك ما يروج من شائعات بين الفينة والأخرى في بعض المدن المغربية.