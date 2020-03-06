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مخطط مغربي يتوقع الأسوأ .. 10 آلاف إصابة بفيروس "كورونا"

مخطط مغربي يتوقع الأسوأ .. 10 آلاف إصابة بفيروس "كورونا"
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 06 مارس 2020 - 13:00

وضعت اللجنة الوطنية للقيادة، التي تم إحداثها منذ الإعلان عن حالات الالتهابات التنفسية الحادة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، توقعات بشأن عدد الحالات التي يمكن أن يسجلها المغرب بفيروس "كورونا".

وكشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، اليوم الجمعة، مراحل المخطط الوطني للتصدي لفيروس "كورونا"، مشيرا إلى أنه في المرحلة الثالثة يمكن أن يصل المغرب إلى تسجيل 10 آلاف حالة مصابة بالفيروس، حسب التوقعات التي قدرتها لجنة طبية تقنية.

وأوضح اليوبي، في لقاء مع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب رفقة وزير الصحة، أن المغرب ما يزال إلى حدود اليوم في المرحلة الأولى رغم تسجيل إصابتين مؤكدتين.

وأورد المتحدث أن خطر الوصول إلى مرحلة نشر المصابين بفيروس "كورونا" العدوى في محيطهم والوصول إلى درجة وباء وطني، "ضعيف إلى متوسط".

وأشار المسؤول ذاته إلى أن المخطط الوطني يضع قبل المرحلة الثالثة، وهي السيناريو الأسوأ، احتمال الوصول إلى 200 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس يمكن تكون ضمنها 50 حالة مؤكدة، موردا أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع أيضا إذا سجلت حالات مؤكدة في حالات مجتمعة، أي من الوسط الأسري نفسه أو في منطقة واحدة، لترتفع التوقعات إلى 2000 حالة محتملة، وبعد إجراء التحاليل الطبية عليها، يمكن الوصول إلى 500 حالة مؤكدة.

وفي حالة الوصول إلى مرحلة تسجيل 500 حالة مؤكدة بالمغرب، يقول اليوبي، فإن السلطات المعنية ستعمل على الحد من انتشار الفيروس عبر اتخاذ إجراءات مخطط لها للحد من نسبة الوفيات.

والمرحلة الثالثة المتوقعة، وفق المصدر ذاته، "هي مرحلة تحول الفيروس إلى وباء، وحينها يمكن الوصول إلى 10 آلاف حالة مصابة".

وأكد مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة جاهزية المغرب للتعامل مع جميع مراحل تطور فيروس "كورونا" في البلاد، مشيرا إلى أن "جميع المستشفيات الإقليمية مجهزة بقاعة لاستقبال حالات مؤكدة، وقاعات خاصة بالحالات المحتملة".

وكشف المسؤول ذاته، في عرض مفصل قدمه أمام "نواب الأمة"، أن مجموع الإشارات التي توصلت بها مصالح وزارة الصحة المتعلقة بحالات مشتبه فيها بفيروس "كورونا"، إلى حدود صباح اليوم الجمعة، بلغ 101 حالة، بينما تبين أن الحالات المحتملة، إلى حدود صباح اليوم الخميس، هو 50 حالة، تأكد أن 48 منها سلبية.

وجاءت أغلب الاشعارات من محور الدار البيضاء-الرباط-سلا-القنيطرة، وقال وزير الصحة إن مجمل الحالات المحتملة تم التبليغ عنها من قبل العاملين في وزارة الصحة.

وأكد وزير الصحة أن المغرب سجل حالتين إلى حدود اليوم، نافيا بذلك ما يروج من شائعات بين الفينة والأخرى في بعض المدن المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - immad الجمعة 06 مارس 2020 - 13:08
حفظنا الله من كل سوء ...باراكا متفايلو على المغاربة ....ادعو الله ليحفظنا ...وشجعوا الناس على الفضيلة لتشفع لنا..
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2 - نور الجمعة 06 مارس 2020 - 13:10
كل المستشفيات مجهزة بقاعات استقبال الحمد لله ارتاحيت.... ياربي رحمتك بامة سيدنا محمد
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3 - صادق الجمعة 06 مارس 2020 - 13:10
في المصائب يتوقعون الأسوأ ولا مخططات لمواجهته. وفي المشاريع النفعية للمواطن يسكتون ﻻنهم ﻻ نية لهم لتنفيذه. والله من ورائهم محيط. حفظ الله بلدنا وملكنا وشعبنا من المصائب التي تأتي تباعا بما فعلت أيدي المفسدين والمسرفين.
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4 - الادريسي التازاريني الجمعة 06 مارس 2020 - 13:12
الله إحد الباس أوكان.
مصل العقارب لم تستطع الدولة توفيره لمواطن الجنوب الشرقي وتقول أنها قادرة على احتواء فيروس عجز جهابذة أطباء الغرب في الحد من زحفه.
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5 - قصراوي الجمعة 06 مارس 2020 - 13:12
الله يحفظ والسلام اما هي القضيه حامضة
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6 - وزير سابق الجمعة 06 مارس 2020 - 13:17
الفيروس موجود في المغرب .. وهو الآ آ آ آ آ ن ينتشر في صمتت ت ت ت ت ت ت ت كما وقع في الدول الأخرى (إطاليا، إيران،...) .. نداء إلى السلطات (وزارة الداخلية و الصحة) إلى تفعيل حالة إستنفاااار قصوووووى في جميع أجهزتها للقيام بالواجب و التدابير الوقائية و طلب العون من تجاااارب الدول المنتشر فيها المرض .. المرجو إتخاد قرارات مستعجلة لغلق جمييييع المطارات و الموانئ
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7 - نيشان الجمعة 06 مارس 2020 - 13:18
الحمد لله .. أخبار
نحن في غاية الراحة و الإطمئنان مادام المسؤلون المغاربة يحافضون على فتح الحدود و استقبال الرحلات من الدول المصابة ..و فحص درجة الحرارة و توزيع الإستمارة السحرية ..
بهذه الوثيرة سنتخطى حاجز 10.000 دون شك ...
و مع قليل من الحظ ..سنسجل 20 مليون إصابة في 3 أسابيع القادمة فقط ..
قبح الله سعيكم !
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8 - موسى نداو الجمعة 06 مارس 2020 - 13:19
تزامنًا مع المساعدات التي خصصتها منظمة الصحة العالمية والتي تقدر بملايير الدولارات للدول الغير قادرة على مواجهة هذا الوباء فعلا صفقة لا يمكن إضاعتها من لدن بعض الدول
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9 - حسن الجمعة 06 مارس 2020 - 13:19
والله العظيم أكبر و أخطر فيروس أصيب به المغاربة هو الحكومة الفاشلة والأحزاب الفاسدة و خصوصا حزب الظلم و والخراب
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10 - عصام الجمعة 06 مارس 2020 - 13:19
يااارب آحفظ بلدنا المغرب من هدا الوباء الفتاك اللهم آرحمنا فنحن عاجزون لانملك نفعا ﻷنفسنا
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11 - عبد الرحمان الجمعة 06 مارس 2020 - 13:19
اللهم نسألك بأسمائك الحسنى أن تحد من انتشار الوباء وأن تحفظ أمتك من المصائب. هذا أضعف ما يمكن أن يدعو به كل مواطن ومؤمن لا حول ولا قوة له . أما على المسؤولين فيجب التحرك بسرعة وعدم الإعتماد على الدراسات والإحتمالات الواردة عليه من مكاتب دراسات ومعاهد لأن نيتهم غير بريئة والله أعلم. لماذا لا يتم تقديم العطلة المدرسية المقررة نهاية شهر مارس مع نهاية هذا الأسبوع من أجل التحكم والسيطرة الإستباقية. ونحن نعرف جيدا مدى خطورة الوضع إن انتقلت العدوى للمدارس. ثانيا لماذا لا يتم إصدار بلاغات تهم الجالية بالخارج من أجل إنجاز فحوصات طبية قبل دخولهم أرض الوطن حفاظا على سلامة عائلاتهم ووطنهم
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12 - هشام الجمعة 06 مارس 2020 - 13:20
دابا غي جيونا من الأخر و قولو لينا راكم ماقادين على والو و ماغاديرو والو و بلا ماتبقاو تصضعو لينا .. راسنا بالهضرة الخاوية راكم قهرتونا و ضريتونا فراسنا
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13 - مرشد وقائي الجمعة 06 مارس 2020 - 13:21
تختلف الاصابة من فيروس الى فيروس و انتم على سبيل المثال تُعتبرُون الاخطر فيروس على البشرية .... اذ لم تستطيعوا احتواء طائرة بركابها فما بالكم ب 10 الاف مصاب.
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