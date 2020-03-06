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وزير الصحة يوصي المرضى باجتناب صلاة الجمعة في المساجد

وزير الصحة يوصي المرضى باجتناب صلاة الجمعة في المساجد
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 06 مارس 2020 - 20:09

نصح خالد آيت الطالب، وزير الصحة، المغاربة المرضى باجتناب أداء صلاة الجمعة في مساجد المملكة، في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا".

ودعا وزير الصحة جميع المتدخلين ووسائل الإعلام إلى توعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس "كورونا"، خصوصا على مستوى السلوكيات الفردية؛ضمنها غسل اليدين باستمرار، وعدم العطس أمام الناس، واتخاذ مسافة متر واحد على الأقل قبل العطس.

وشدد وزير الصحة، في تصريح صحافي، على هامش حضوره ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، للحديث عن "تداعيات انتشار وباء كورونا وسبل محاصرته والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهته وكذا الاستعدادات العملية للتعامل مع أي حالة محتملة"، (شدد) على ضرورة التزام المرضى بيوتهم لكي لا ينقلوا العدوى إلى محيطهم، قبل أن يُضيف قائلاً: "اليوم الجمعة اللي مريض مخصوش يمشي للمسجد باش ميعديش الناس ومن الأحسن يبقى فدارو".

وكانت مصادر هسبريس استبعدت إمكانية إلغاء إقامة صلاة الجمعة في مساجد المملكة، بسبب فيروس "كورونا". وأضافت المصادر ذاتها أن تدبير توقيف صلاة الجمعة يقتضي أن تسبقه تدابير أخرى أكثر ضرورة منه؛ أولها تعطيل حركة النقل العمومي، وفرض توقيف للخطوط الجوية والبحرية.

وجدد وزير الصحة تأكيده أن "الكمامات لا يجب استعمالها من قبل أي أحد"، داعيا إلى اتباع الوصفات الطبية، لأن الكمامة يجب أن يستعملها الحامل للفيروس أو الذي يشتبه في إصابته حتى لا يعادي الآخرين"، مردفا أن "الإنسان العادي غير المصاب في حالة استعماله للكمامة قد يعرض نفسه للخطر في حالة حمل الكمامة التي يستعملها ميكروبات".

وأضاف وزير الصحة، في تصريحه، أن "هناك كمامات خاصة يستعملها العاملون في مجال الطب رفقة باقي تجهيزات الوقاية"، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على ثلاثة مصانع وعلى اكتفاء ذاتي من المستلزمات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وجوابا عن سؤال حول نفاد مطهر لليدين ورفع أسعاره من قبل بعض الصيدليات، كشف وزير الصحة أن مديرية الأدوية وجهت مراسلة إلى جميع صيدليات المملكة للتحلي بالسلوك الوطني في هذه المرحلة، مؤكدا أنه "لا يمكن استغلال الأزمة للمتاجرة في ضعف المواطنين"، مستبعدا أن تكون صيدليات رفعت أسعار مطهر اليدين.

وشدد الوزير ذاته على أن وزارة الصحة ستشرك صيدليات المملكة في حملة التصدي لفيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن الوزارة ستطلب من الصيدليات القيام بإجراءات استثنائية لترخيص المستلزمات الوقائية، وزاد أن "الماء والصابون كافيين ووسائل بسيطة يمكن أن تقتل الفيروس".

وخلال المعطيات التي قدمها الوزير أمام البرلمانيين، أكد آيت الطالب جاهزية المغرب للتعامل مع فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أنه ليست هذه أول أزمة يمر منها المغرب.

وأضاف المسؤول الحكومي أن "تجربة المملكة في مجال التعامل مع الأزمات الصحية يمكن أن يصدرها المغرب إلى الخارج"، كاشفا أن المغرب بصدد طلب إنشاء مركز مراقبة وتنسيق الأمراض السارية وغير السارية في القارة الإفريقية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - مغربي الجمعة 06 مارس 2020 - 20:14
لا تستغرب من إيجاد تعليقات تهاجم الوزير فقط لأنه نصحهم
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26
2 - ابو مروة-ج-ن الجمعة 06 مارس 2020 - 20:17
موقف مسؤول و ينبغي الغاء التجمعات و التظاهرات و مباريات كرة القدم كما فعلت ايطاليا مثلا و الندوات و بل الجامعات حيث كثرة الطلبة (ربما و دون تخويف الطلبة من الوباء لكن الامر وارد جدا في كل لحظة) و التظاهرات الغنائية (حيث كثرة الحشود) لكن دون تهويل و تخويف و تضخيم...هذا وباء انتشر بسرعة كبيرة و يفاجئ الدول و هو وباء قاتل...الدولة تلعب دورها في الحفاظ على الامن العام و الصحة...المهم اللهم يحفظنا جميعا من هذا الوباء اللعين المفاجئ..و الله يغيثنا برحمته قريبا...و الله يحد البأس كما يقال...
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21
3 - منتبع الجمعة 06 مارس 2020 - 20:18
لماذا قال اجتناب ولم يقل منع الصلاة بالمساجد . هذه الامور لا تهاون فيها يجب منع الاختلاط بعموم المملكة فالخطر يداهنا من كل الجهات وما اثار استغرابي هو التخبط الكبير الذي تعيشه الدول التي غزاها الفيروس وحالة الاستسلام التام في مواجهته اظن ان الامر خطير جدا ولربما يعرفون ان المرض الفتاك لا حل ولا علاج له وربما جاءنا من كواكب اخرى عن طريق هجوم على سكان الارض. وربما لا يريدون قول الحقيقة حفاظا على السلم العام لا حظوا ان الكل مستسلم ومتخبط ويقولون الشيء ونقيضه في نفس الوقت . وحتى اللقاح قالوا انه لن يكون قبل خريف 2021 !!!! لم يسبق ان تاخر العلم والعلماء كل هذا التاخر لاكتشاف اللقاح لاي مرض وقد كانت على الاقل مئات المحاولات والتجارب في كل مرة نواجه خطرا فيروسيا كما وقع عندما ظهر فيروس انفلونزا الخنازير. اتمنى سلامة البشرية جمعاء من هذا الوباء وخصوصا المملكة المغربية الشريفة بلاد ابائي واجدادي
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-2
4 - salma الجمعة 06 مارس 2020 - 20:19
ومادا عن اغلاق الحانات والنوادي الليلية والكاباريات في مراكش..
ومادا عن اغلاق محلات بيع الخمور، ، ،
ومادا عن وقف الانشطة ديال المواسم حتا هي...
مافيدكومش، قالك وزارة الكفاءات، تاواحد ممنور الوزارة ديالو، ولكن المشكل فالي عينكوم....
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15
5 - ههههههه الجمعة 06 مارس 2020 - 20:22
الماء والصابون كافيين ووسائل بسيطة يمكن أن تقتل الفيروس
بشااااخ
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-4
6 - عبد العزيز الجمعة 06 مارس 2020 - 20:23
انا اتفق مع وقف حركة الطيران والنقل البحري وردع الصيدليات و بارافارميسي لانهم فعلا رفعوا من اسعار الكمامات ومطهر اليدين.شكرا
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15
7 - مغربي الجمعة 06 مارس 2020 - 20:23
شخصيا، سالتزم الصلاة بالمنزل إلى حين مرور الأزمة.
و لا تلقوا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة
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8
8 - رشيد بورزة الجمعة 06 مارس 2020 - 20:24
الخوف من الله اسي الوزير هده ليست نصيحة المومنين لا يهابون الموت لانها موتة واحدة ولا توجد غيرها فلن يصيبنا إلا ماكتبه ألله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المومنين فالله الله
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-22
9 - hoail الجمعة 06 مارس 2020 - 20:25
قضية الكمامات واضح ان الوزير يقلل من اهميتها لانه يعلم ان ليس لديه مخزون كافي منها يغطي 30 مليون او حتى 20 مليون خصوصا كمامات تنفسية وليست الجراحية مع العلم ان منظمة الصحة العالمية توصي بها.
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2
10 - حكيم الجمعة 06 مارس 2020 - 20:26
الله اجزيكم بخير خدو الهضرة على محمل الجد، الى الدولة ماقدراش توفر بزاف ديال الحوايج، راه فرنسا هنا داخلة في نفق مسدود، عياو مايهضرو مع الناس، ، " عدم زيارة كبار السن و المصابون بامراض مزمنة خصوصا عدم مرافقة الاطفال لزيارتهم " لاان الوباء لا يؤتر في الاطفال، بل اصبحو كناقلين له، كلمة الرئيس الفرنسي عند زيارته لدار العجزة
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6
11 - مسلم الجمعة 06 مارس 2020 - 20:27
ولماذا لم يوصي باغلاق البارات والكبريهات والمراقص ..
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2
12 - دكتور الجمعة 06 مارس 2020 - 20:28
تجنبو المساجد والمقاهي المملوءة والزحام,وتجنبو البوسان والتحناك والتعناق والنفاق,غسلو يديكم بالما والصابون لمدة دقيقة .الماسك يستعمله المريض او الاطباء او الممرضين
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10
13 - لا أمل في حواركم الجمعة 06 مارس 2020 - 20:31
ربما لا أحد من الوزراء ولا حتى موظفي الأوقاف والبرلمانيين لا يهتم بالصلاة او لا يصلون أصلا قل (لا يصيبنا الا ما كتبه الله لنا صدق الله العظيم يجب وضع كل الوزراء في الحجر الصحي كي يفكروا في الموت لقد استحوذت عليهم خيرات الدنيا حتى ظنوا أنها الآخرة
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-10
14 - OMAR الجمعة 06 مارس 2020 - 20:33
او هل حلولكم التافهة انجع من التوجه لرب الارباب القوي المتين ...اللهم لا تحاسبنا بما فعله السفهاء منا ...ربنا انك رؤوف رحيم
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-1
15 - سؤال الجمعة 06 مارس 2020 - 20:34
يك كتقولو غير زوج الناس اللي مراض وراكم دايرين هم في المستشفى
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0
16 - مغربي الجمعة 06 مارس 2020 - 20:36
يا وزير الصحة. ما رأيك في موازين. الأفضل. الصلاة أم موازين. لحد الان لا حديث عنه ولماذا رخصتهم للمواسم
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2
17 - المطلب الجمعة 06 مارس 2020 - 20:36
لو ان المغرب اغلق الحدود في وجه القادمين من ايطاليا ما كان لينتشر الرعب،وما كانت عاءلات ومعارف هؤلاء المهاجربن ليعيشوا الويلات.ايها المهاجر من فضلك فكر فعاءلتك وفي امك من صالح عاءلتك ان تبقى بعيدا تنظر اليهم في الواتساب وتكلمهم بخير لا ان يصبحوا في الحجز ويتخوف منك جيرانك ومعارفك اصبر قليلا وسوف تضح الامور وتقدم خدمة انسانية لعاءلتك ولوطنك فانك تعرف حال مستشفياتنا وحال المغاربة مع الجفاف والهموم يكفيهم.
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3
18 - استاد التازي الجمعة 06 مارس 2020 - 20:37
يجب على الموطنين اجتناب الاختلاط في المقاهي والمطاعم وابتعاد على المطاعم التى توجد في الاسواق واللحوم التى توجد فى اسواق القرويه والمطاعم التى توجد خارج المدار الحضري خاصتن في تازة اكلت في مطعم خارج تازة اكلت بيتزة وبطاطس مقلي ولم دهبت الى الطبيب ونصحنى بجتنب اكل خارج المنزل نحن نشتري السموم بادينا اين هي مرقبة المطاعم والمقاهي اين هي بطاقة الصحية يا السيد الوزير اين واين دهب ها ته الحكومة
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3
19 - Akka الجمعة 06 مارس 2020 - 20:40
Effectivement,vu l'évolution des choses et l'arborescence des contaminations et vu que les Marocains se serrent les mains à répétition,il est nécessaire d'éviter les lieux de rassemblements parmi lesquels les mosquées, surtout que de notre temps la radio,la télévision permet d'écouter les meilleures destriers.on est plus comme il y a 14 siècles sinon a quoi sert le progres
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2
20 - من المانيا الجمعة 06 مارس 2020 - 20:41
لنبدد الخوف بالاحصاءيات
الانفلونزا في المانيا حصدت ارواح 200 شخص منذ اكتوبر الی حد اليوم.
كورونا في المانيا اكثر من 500 حالۃ و عدد الوفيات 0.
النظافۃ و جهاز مناعتي قوي ثوم و بصل و عسل وزيت زيتون و زنجبيل .. و الابتعاد عن التجمعات و الدعاء و التضرع مع الثقۃ المطلقۃ بالله و ان شاء الله ستمر سالمۃ.
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4
21 - الحقيقة الجمعة 06 مارس 2020 - 20:41
أنا مع منع صلاة الجمعة في المساجد وتغييرها بصلاة تبث عن طريق التلفاز أو الانترنت حيث يصلي الناس من بيوتهم حتى اختفاء المرض. كما يجب منع الجلوس في المقاهي والحانات والشيشة وأيضا الحمامات العمومية وإغلاق الأجواء المغربية في وجه البلدان الموبوءة ،لوكان دارتها الدولة كونراحنا مزالين صفر حالة.
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4
22 - خارج الحدود الجمعة 06 مارس 2020 - 20:43
لست طبيبا ولا علم لي بخطورة هذا الوباء! لكن في البلدة التي اسكن الان توجد حالة وعلى بعد كم حالة اخرى، اذا رجال المراقبة ينتظرهم اعمال كثيرة ومراقبة الجميع.
إحذر من الخلاء لا تجعل نقطة واحدة تلمسك "بواني" الابواب، سيارة، الحداء قد يبصق احدا في الارض وتدخله للبيت الخ. اما المدن المجاورة كذالك توجد حالات.
هذا شيء يوم على يوم يكثر!
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0
23 - Samir الجمعة 06 مارس 2020 - 20:47
ومع من كتهدر السي الوزير .
اراك عارف الاغلبيه تسير بمحرك القرون الوسطى.
بدلا من ان ينصاعو الى تعليمات الى من لديهم درايه واطلاع كاملين على ما وصلت اليه الامور من خطوره كوزاره الصحه .تراهم يتحدثون عن اشياء اغلبها خرافية لا علاقه لها بالموضوع وذالك لتبرير ما لا يمكن تبريره .
يجب ان نعلم ان هذا المرض وان ليس بالخطير جدا لكن جد.معدي ويتنقل بشكل جنوني بين السكان والبتالي قد يشل حركه البلاد بكاملها
ولهاذا يحب احتوائه قبل فوات الاوان والا انتضرو الكارثه .
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2
24 - عابر سبيا الجمعة 06 مارس 2020 - 20:47
اقسم بالله المساجد زادت عمارت كثر من السابق
هاذا الدين اذا منعوه اشتد واذا تركوه امتد..
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25 - hayat الجمعة 06 مارس 2020 - 20:49
كان من الممكن تقبل النصيحة لو كانت على اطلاق التجمع العام ولكن للاسف السيد الوزير حصر التجمع في ثلاة الجمعة وهذا الامر بطبيعة الحال فتح عليه الباب الواسع للانتقادات.... كان على الوزير ان ينصح بتفادي الاماكن التي فيها تجمعات مكثفة دون الخوض في اطار خاص و حساس.. لا يلجه الا المتخصصون....فليعدل السيد الوزير نصيحته ويلغي ما سبق....
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26 - رضوان الجمعة 06 مارس 2020 - 20:50
تيقول نمشي نموت فالجامع ولكن راه غادي ادي معاه امة ديال البشر. كدلك المقاهي و التجمعات بعدو منهاالله اهدي بنادم
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27 - Said الجمعة 06 مارس 2020 - 20:53
المرجو من السيد الوزير اغلاق جميع مقاهي الشيشة كما فعلت بعض الدول وانت تعرف أضرارها وخصوصا مع هدا المرض
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28 - ابو ريحان الجمعة 06 مارس 2020 - 20:53
لي مصاب بلاصتو الحجر الصحي ماشي نهزو الهم حتى ف المساجد
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