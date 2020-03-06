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كُتّاب وآراء
المغرب راقب 22 ألف مسافر في نقط العبور خشية دخول "كورونا"
كشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أن المغرب قام بمراقبة 21805 مسافرين قادمين من الخارج، في إطار مخطط التصدي لفيروس "كورونا".
وشملت المراقبة الصحية، في الفترة ما بين 26 يناير وفاتح مارس الجاري، في نقط العبور 16 مطاراً و14 ميناء و3 نقط عبور برية، حيث تم رصد خمس حالات مشتبهة تم التقصي بشأنها.
ووفقا للمعطيات التي قدمها مدير الأوبئة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الجمعة، فإن المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء كوفيد-19 يقوم بتتبع الحالة الوبائية العالمية والوطنية، وتقييم المخاطر بصفة مستمرة، والمراقبة الصحية في نقط العبور للمسافرين القادمين من الدول الموبوءة.
كما يشمل مخطط المراقبة تعزيز نظام المراقبة الوبائية للتعفنات التنفسية الحادة والوخيمة، ووضع نظام خاص لترصد الحالات المحتملة بالمؤسسات الصحية، ووضع نظام لتتبع الأشخاص المخالطين للحالات المؤكدة.
وكشف مدير الأوبئة، في عرضه، أن أعداد المخالطين للحالتين المصابتين بفيروس "كورونا" في المغرب هو 260 شخصاً؛ 127 شخصاً بالنسبة للحالة الأولى، و133 بالنسبة للمخالطين للمرأة المسنة.
وعلى مستوى تطور الوباء عالمياً، أوضح اليوبي أن الصين بدأت تتحكم في الفيروس؛ لكن هناك قلقا في كل من إيطاليا وإيران. أما نسبة المتوفين من بين الأشخاص المصابين على الصعيد العالمي فهي لا تتعدى 3.4 في المائة.
وطمأن مدير الأوبئة المغاربة، مشيرا إلى أن نسبة الحالات التي شفيت من الفيروس عالمياً تبلغ 56 في المائة، موردا أن هذه النسبة سترتفع في غضون الأيام القليلة المقبلة؛ لأن معالجة المرض تتطلب شهراً.
وتلقت السلطات الصحية، ما بين 26 يناير و04 مارس الجاري، ما مجموعه 101 من الإشعارات والإنذارات المتعلقة بفيروس "كورونا"؛ منها 57 إشارات خاطئة، و42 حالة محتملة، وحالتان مؤكدتان.
وتتصدر جهة الدار البيضاء سطات نسبة الحالات المحتملة بـ 17 حالة، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 9 حالات، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 6 حالات، وجهة مراكش آسفي بـ 6 حالات أيضا، وجهة فاس مكناس بـ 3 حالات، وحالة واحدة مشتبه فيها بجهة سوس ماسة.
ووضع المغرب مخططاً توقعياً من ثلاث مراحل للتعامل مع الوباء العالمي؛ المرحلة الأولى بتقديرات 200 حالة محتملة و50 مؤكدة، والمرحلة الثانية 2000 حالة محتملة و500 حالة مؤكدة، والمرحلة الثالثة وهي مرحلة العدوى الجماعية بتقديرات تسجيل 10000 حالة مؤكدة، في إطار استعدادات المملكة للتعامل مع أي تطورات مرتبطة بالفيروس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
لي الاسف الاعراض تهظر بعد اسبوع بعد الاصابة بالمرض
واكدت دراسات اجنبية انا هناك حاملين لي الفيروس لا تهظر عليهم الاعراض نهائيا وهم ينقلون العدوا
اسئل الله رب العالمين ان يحمي الانسانية اجمع
j ai de la famille qui ont voyagé hier soir, destination casablanca, vraiment vraiment aucun contrôle a l aéroport,l alerte kayna mais aucun contrôle,je me demande pourquoi ???
الله يعافينا و يبعد الأذى علينا .....يارب
ومع ذلك دخلت كرونا
الله يدير تاويل الخير اوصافي
الأقسام المزدحمة أسهل وسيلة لتفشي الوباء.
اقسم بالله العظيم الأمور هناك عاديه
معنوياتك الناس عاليه الجميع يقول
ماهي إلى خدعة وحرب إعلانية بالله
عليكم كم عدد الأشخاص يموتون في
العام باسباب الفروسية العدد اكتر من 60 الف
شخص
بالخشيبات والأقراص. كم عدد الوافدين يوميا إلى المغرب من الخارج ؟
حسب وزارة السياحة في نفس الشهر من العام الماضي وصل أكثر من 800000 وافد إلى المغرب. يعني أكثر من 26000 يوميا
يعني مند بداية تفشي الوباء لِنَقُل منذ شهرين دخل إلى المغرب أكثر من 1600000 (أكثر من مليون ونصف) وافد (سائح أو مهاجر)
يعني ما تمت مراقبته لا يمثل أقل من 1.3 في المائة أو على الأكثر 2 في 100
عِمارة بدون بوّاب...
السيد اليوبي يريد أن يبهرنا بمراقبة 21000 ويتناسى أكثر من مليون ونصف مُتسلِّل
فهنيئا لكم بفشلكم الذريع
حنا عارفين راكم ضاربين الطم وتتسناو في ضربة حظ أما شي نظام صحي مُحترم فلا وجود له.
للإشارة لم نحتسب أصحاب الترانزيت...
أوقفوا الدراسة حتى تنكشف هذه الغمة عن الأمة
فتحتم أبواب المغرب أمام بؤر الوباء في العالم ،وفضلتم دخول الأورو والدولار وكورونا على سلامة الشعب فلا تفرضوا حشر أبناء الشعب في المدارس حتى يكونوا صيدا سهلا لكورونا.
على أولياء أمور التلاميذ أن يتحركوا .
وكاع دابزت معاهم عمدا بش ميسلموش عليا بلوجه وريونا حنة يديكم رشو المبيد براك من قوة الهضرة بلا فعل