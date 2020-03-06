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المغرب راقب 22 ألف مسافر في نقط العبور خشية دخول "كورونا"

المغرب راقب 22 ألف مسافر في نقط العبور خشية دخول "كورونا"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 06 مارس 2020 - 19:30

كشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أن المغرب قام بمراقبة 21805 مسافرين قادمين من الخارج، في إطار مخطط التصدي لفيروس "كورونا".

وشملت المراقبة الصحية، في الفترة ما بين 26 يناير وفاتح مارس الجاري، في نقط العبور 16 مطاراً و14 ميناء و3 نقط عبور برية، حيث تم رصد خمس حالات مشتبهة تم التقصي بشأنها.

ووفقا للمعطيات التي قدمها مدير الأوبئة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الجمعة، فإن المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء كوفيد-19 يقوم بتتبع الحالة الوبائية العالمية والوطنية، وتقييم المخاطر بصفة مستمرة، والمراقبة الصحية في نقط العبور للمسافرين القادمين من الدول الموبوءة.

كما يشمل مخطط المراقبة تعزيز نظام المراقبة الوبائية للتعفنات التنفسية الحادة والوخيمة، ووضع نظام خاص لترصد الحالات المحتملة بالمؤسسات الصحية، ووضع نظام لتتبع الأشخاص المخالطين للحالات المؤكدة.

وكشف مدير الأوبئة، في عرضه، أن أعداد المخالطين للحالتين المصابتين بفيروس "كورونا" في المغرب هو 260 شخصاً؛ 127 شخصاً بالنسبة للحالة الأولى، و133 بالنسبة للمخالطين للمرأة المسنة.

وعلى مستوى تطور الوباء عالمياً، أوضح اليوبي أن الصين بدأت تتحكم في الفيروس؛ لكن هناك قلقا في كل من إيطاليا وإيران. أما نسبة المتوفين من بين الأشخاص المصابين على الصعيد العالمي فهي لا تتعدى 3.4 في المائة.

وطمأن مدير الأوبئة المغاربة، مشيرا إلى أن نسبة الحالات التي شفيت من الفيروس عالمياً تبلغ 56 في المائة، موردا أن هذه النسبة سترتفع في غضون الأيام القليلة المقبلة؛ لأن معالجة المرض تتطلب شهراً.

وتلقت السلطات الصحية، ما بين 26 يناير و04 مارس الجاري، ما مجموعه 101 من الإشعارات والإنذارات المتعلقة بفيروس "كورونا"؛ منها 57 إشارات خاطئة، و42 حالة محتملة، وحالتان مؤكدتان.

وتتصدر جهة الدار البيضاء سطات نسبة الحالات المحتملة بـ 17 حالة، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 9 حالات، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 6 حالات، وجهة مراكش آسفي بـ 6 حالات أيضا، وجهة فاس مكناس بـ 3 حالات، وحالة واحدة مشتبه فيها بجهة سوس ماسة.

ووضع المغرب مخططاً توقعياً من ثلاث مراحل للتعامل مع الوباء العالمي؛ المرحلة الأولى بتقديرات 200 حالة محتملة و50 مؤكدة، والمرحلة الثانية 2000 حالة محتملة و500 حالة مؤكدة، والمرحلة الثالثة وهي مرحلة العدوى الجماعية بتقديرات تسجيل 10000 حالة مؤكدة، في إطار استعدادات المملكة للتعامل مع أي تطورات مرتبطة بالفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - محسن الجمعة 06 مارس 2020 - 19:39
المراقبة لا تنفع الا في الحالات التي عليها علامات المرض

لي الاسف الاعراض تهظر بعد اسبوع بعد الاصابة بالمرض

واكدت دراسات اجنبية انا هناك حاملين لي الفيروس لا تهظر عليهم الاعراض نهائيا وهم ينقلون العدوا

اسئل الله رب العالمين ان يحمي الانسانية اجمع
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38
2 - tadakaronaaa الجمعة 06 مارس 2020 - 19:42
مرحبا بكم في بلادكم كيفما كان الحال راكم منا وخوتنا ولي معجبوش الحال يدير كمامة
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-50
3 - N.H الجمعة 06 مارس 2020 - 19:43
هههه لازلتم مستمرين في الكذب على الشعب المغربي!!!و ماذا عن شهادات المسافرين القادمين من مختلف بقاع العالم الذين ينفون نفيا قاطعا وجود أي مراقبة داخل المطارات و الموانئ؟؟؟
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47
4 - imane الجمعة 06 مارس 2020 - 19:45
,السلام عليكم،
j ai de la famille qui ont voyagé hier soir, destination casablanca, vraiment vraiment aucun contrôle a l aéroport,l alerte kayna mais aucun contrôle,je me demande pourquoi ???
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25
5 - مواطن الجمعة 06 مارس 2020 - 19:48
و الحالتين المؤكدتين منين دازو.....خاص مراقبة و فحص بطرق و تقنيات متطورة.... وتحاليل لجميع المسافرين داخل المطارات أو الموانئ و حتى الحدود البرية لحصر الفيروس و منع دخوله.
الله يعافينا و يبعد الأذى علينا .....يارب
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21
6 - Omar الجمعة 06 مارس 2020 - 19:49
المغرب راقب 22 الف مسافر في نقط العبور خشية دخول كرونا...
ومع ذلك دخلت كرونا
الله يدير تاويل الخير اوصافي
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10
7 - نصائح الجمعة 06 مارس 2020 - 19:51
تجنبو المقاهي والمساجد واماكن الزحام,اغسلو ايديكم لمدة دقيقة بالما والصابون,حبسو البوسان والتحناك والتعناق والنفاق,تجنبو العائدين من ايطاليا والصين,استعملو mouchoir ولوحوه,في انتظار ان يخترع الكفار الدواء قلبوها دعاء وذكر واستغفار
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26
8 - rachid الجمعة 06 مارس 2020 - 19:55
المغرب غير مستعد لمواجهة كورونا لأننا نعلم بأن المراكز الإستشفائية قليلة وغير مجهزة لمواجهة الأمراض المعروفة في الحالات العادية فما بالك بوباء جديد. كورونا تنتشر في المغرب و لن يستطيع خبراء المغرب الذين تعودوا على إطلاق العنان لألسنتهم هم و المسؤولين السياسيين أن يوقفوا كورونا و قد يحصد أرواحهم هم أيضا بسبب تقصيرهم في غلق الحدود و عزل القادمين من الدول المصابة بالمرض. إن المغرب سيعرف لا محالة مصيبة كبرى لا شك في ذلك و أساطير وزارة الصحة لن تجدي نفعا يا حبيبي.
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10
9 - سيمو الجمعة 06 مارس 2020 - 20:02
راقبهم في الاوراق وأمام الكاميرات، أما الواقع فعكس ذلك، بعض ألاصدقاء قدموا عبر مطار محمد الخامس ليلا، لم يجدوا لا مراقبة ولا هم يحزنون.
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5
10 - عبد الله التطواني الجمعة 06 مارس 2020 - 20:02
Tadakaron كلامك فيه استهزاء وكأن الأمر مجرد تحدي عندك مغاربة الخارج لاأحد يستطيع منعهم من القدوم لكن مالذي سيتغير ان جاؤوا وهم يحملون الفيروس وهذا قد حصل بالفعل الذي سيتغير هو انتشار فيروس في وطنهم الذي لايتوفر على أدنى متطلبات الصحة سيضرون أهلهم اولا وبعدها وطنهم وسيحملون إثم ضحاياه من آباء وامهات واطفال اما هم فمصيرهم لن يتغير فإن كانوا مصابين فسيبقون مصابين اذن أليس الأفضل أن ابقى في مكان الوباء خصوصا ان هناك تغطية صحية محترمة وأفضل من المغرب آلاف المرات انا مهاجر كذلك ولاأفكر في العودة لان الاهل والوطن اولا قبل كل شيئ ولست خواف او اناني حتى اهرع مسرعا لأهلي العقل يغلب العاطفة دائما
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9
11 - صقر المغرب الأقصى الجمعة 06 مارس 2020 - 20:08
ايقاف الدراسة الآن قبل فوات الأوان.
الأقسام المزدحمة أسهل وسيلة لتفشي الوباء.
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4
12 - محمد الجمعة 06 مارس 2020 - 20:15
دخلت هاد الصباح الى الدار البيضاء عبر مطار محمد الخامس و لم تكن هناك اي مراقبة صحية. ما عدا ملء الورقة الصفراء في الطاءرة.
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11
13 - ندى الجمعة 06 مارس 2020 - 20:16
كورونا عاد غدي تدخل راه دخلت ولي عطى الله عطاه ارنا دابا كيفاش غدى تحاصروه ومنعوا من الانتشار
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4
14 - عبد الرحيم الجمعة 06 مارس 2020 - 20:16
لماذا ليس من الأول متقلبوش الناس حنا المغاربة هاكا َماعمرنا نزيدو لأنه مزال غادين بالمثل ديال تايزيد أو سميه سعيد
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1
15 - الورداني من ايطاليا الجمعة 06 مارس 2020 - 20:20
من قلب إيطاليا اكتب هذه الحروف
اقسم بالله العظيم الأمور هناك عاديه
معنوياتك الناس عاليه الجميع يقول
ماهي إلى خدعة وحرب إعلانية بالله
عليكم كم عدد الأشخاص يموتون في
العام باسباب الفروسية العدد اكتر من 60 الف
شخص
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3
16 - عبد الله الجمعة 06 مارس 2020 - 20:24
الوقاية من مسؤولية الجميع والوقاية بسيطة للغاية غسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات في اليوم خاصة عند الدخول الى المنزل والابتعاد عن التجمعات الغير الضرورية واخيرا كن مسؤولا عن افرازاتك الانفية وعطسك استعمل منديلا او حتى ذراعيك هدا يبذو مضحكا لاكنها الوقاية حفظنا الله بحفظه جميعا وانزل شفاءه للمرضى جميعا
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5
17 - أمي وأبي مات بالصرطان الجمعة 06 مارس 2020 - 20:41
وماذا عن مرظى الصرطان هل هناكة من يفحصونهم وهل هناك من يساعدهم والله ثم والله كنت كنشري للوالد 5000درهم ديال الدواء دصرطان في الشهر كنت كنده لمستشفى محمد الخامس والله ماكيدوها فيه أكنرجع لدار حتى مات الله أرحمو
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1
18 - هشام متسائل الجمعة 06 مارس 2020 - 20:42
أُعيد وأأَكد أن هناك حالات إصابة لا أعراضية ولا تكشفها لا كاميرات ولا مراقبة فقط تُكشف بالتحاليل المخبرية والحجر الصحي.
بالخشيبات والأقراص. كم عدد الوافدين يوميا إلى المغرب من الخارج ؟
حسب وزارة السياحة في نفس الشهر من العام الماضي وصل أكثر من 800000 وافد إلى المغرب. يعني أكثر من 26000 يوميا
يعني مند بداية تفشي الوباء لِنَقُل منذ شهرين دخل إلى المغرب أكثر من 1600000 (أكثر من مليون ونصف) وافد (سائح أو مهاجر)
يعني ما تمت مراقبته لا يمثل أقل من 1.3 في المائة أو على الأكثر 2 في 100
عِمارة بدون بوّاب...
السيد اليوبي يريد أن يبهرنا بمراقبة 21000 ويتناسى أكثر من مليون ونصف مُتسلِّل
فهنيئا لكم بفشلكم الذريع
حنا عارفين راكم ضاربين الطم وتتسناو في ضربة حظ أما شي نظام صحي مُحترم فلا وجود له.
للإشارة لم نحتسب أصحاب الترانزيت...
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19 - امقران الجمعة 06 مارس 2020 - 20:44
أطفالنا في خطر ، الخطر على التلاميذ المحشورين في قاعات كل يوم صباحا ومساء أخطر بكثير من صلاة الجمعة مرة في الأسبوع
أوقفوا الدراسة حتى تنكشف هذه الغمة عن الأمة
فتحتم أبواب المغرب أمام بؤر الوباء في العالم ،وفضلتم دخول الأورو والدولار وكورونا على سلامة الشعب فلا تفرضوا حشر أبناء الشعب في المدارس حتى يكونوا صيدا سهلا لكورونا.
على أولياء أمور التلاميذ أن يتحركوا .
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20 - Sam..spa الجمعة 06 مارس 2020 - 20:46
يكفي اننا سمعنا شهادات لمسافرين دخلوا عبر الجو والبحر من جينوا الايطالية ولم يتلقوا الا بعض الاسئلة شفوية لا غير ..كفى من السياسة الصبيانية فالأمر خطير ولا يستثي فقير ولا غني ...
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21 - فرح الجمعة 06 مارس 2020 - 20:50
يدينا رهم تقشرو بديتول
وكاع دابزت معاهم عمدا بش ميسلموش عليا بلوجه وريونا حنة يديكم رشو المبيد براك من قوة الهضرة بلا فعل
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