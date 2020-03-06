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الرئيسية | مجتمع | برلماني مغربي يتهم كبار شركات الأدوية باصطناع فيروس "كورونا"

برلماني مغربي يتهم كبار شركات الأدوية باصطناع فيروس "كورونا"

برلماني مغربي يتهم كبار شركات الأدوية باصطناع فيروس "كورونا"
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الجمعة 06 مارس 2020 - 23:00

في وقت تعكف فيه دول عظمى عديدة على البحث عن لقاح ضد فيروس "كورونا" الذي ينتشر في أنحاء العالم، اعتبر نائب برلماني مغربي أن هذا الفيروس هو مصطنع من قبل كبار شركات الأدوية في العالم التي تنتظر أن يتحول (كوفيد-19) إلى وباء عالمي لبيع دوائه إلى الشعوب.

وتساءل جمال بنشقرون، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، هل "يدخل فيروس "كورونا" في إطار حرب بيولوجية مصطنعة؛ مثل باقي الفيروسات السابقة من قبيل أنفلونزا الخنازير وأنفلونزا الطيور".

وقال جمال بنشقرون، في مداخلة باسم مجموعته النيابية، خلال اجتماع خصص لمناقشة مستجدات فيروس "كورونا" بالمغرب بحضور وزير الصحة ومدير الأوبئة، اليوم الجمعة، إن "كل هذه الفيروسات هي مصطنعة من طرف كبار لوبيات الأدوية في العالم التي تتاجر بصحة المواطنين والشعوب".

وخاطب النائب البرلماني وزير الصحة قائلاً: "يجب أن نقولها علانية إنها تجارة مربحة لهؤلاء، واليوم هناك حديث عن انتشار لقاح "كورونا" في إحدى الدول العظمى"، في إشارته إلى إعلان أمريكا قبل يومين تطوير لقاح مضاد ضد الفيروس القاتل.

ويرى النائب "اليساري" أن هذه الدول العظمى "تنتظر أن يتحول الفيروس إلى وباء عظيم، حتى تجني ملايير الأموال من خلال بيع الأدوية والعلاجات المضادة للفيروس إلى الشعوب، في خطوة تهدف إلى استنزاف خزينة الدول من مواردها المالية، كما اشترينا من قبل لقاح أنفلونزا الطيور وبعد أشهر أصبح غير صالح وتم حرقه".

ودعا النائب البرلماني إلى عدم التهويل من فيروس "كورونا"، مردفا أن حوادث السير في المغرب تقتل في كل أسبوع 29 شخصا تقريبا، مشيرا أيضا إلى "وجود وفيات بأمراض أخرى في المغرب من قبيل السل والجوع".

وشدد المتحدث على ضرورة أن يقف المغرب ضد أي سياسة في هذا الاتجاه، قبل أن يؤكد أن "المغرب من الدول المحظوظة على مستوى المناخ، والفيروسات تموت في الأجواء الحارة".

وكان ألكس أزار، وزير الصحة الأمريكي، أعلن أن أطباء أمريكيين طوروا، في غضون ثلاثة أيام، لقاحا محتملا لعلاج فيروس "كورونا".

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن أزار قوله، خلال مؤتمر صحافي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومدير المعاهد الوطنية للصحة أنتوني فوشي، أنهم "بصدد حقن أول مريض باللقاح الجديد بعد نحو شهر من الآن".

وقالت الصحيفة إن شركة فايزر الأمريكية للأدوية كانت أعلنت أنها حددت بعض المركبات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، مضيفة أن تلك المركبات قد تكون علاجا "محتملا" للمرض، الذي أصبح ينتشر في نحو 45 بلدا حول العالم وأدى إلى وفاة أكثر من ثلاثة آلاف شخص في أقل من شهرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Abdelhak الجمعة 06 مارس 2020 - 23:09
الاتهام والكلام سهل لكن هل من دليل أو كفاءة تثبت صحة كلامك. في جميع الحالات يمكنك أن تتكلم عن هموم من تمثلهم في قبة البرلمان لكان أحسن.
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31
2 - كلشي نصاب الجمعة 06 مارس 2020 - 23:09
من هنا نستنتج ان الغني هو الله. اما الجميع فقير لو هده الدول التي نعتبرها من اغنى دول العالم كامريكا غنية لما تبتكر هذا الفيروس من اجل اغتناء فقط.
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7
3 - Sabrina الجمعة 06 مارس 2020 - 23:11
عندو الحق ،والدليل على دلك هي الهالة الإعلانية الكبيرة اللتي تعمل على ارهاب الإنسانية .كلشي واضح اوباين والله الى ابغا يقضي اعلى شي قوم كيقول غير كون فيكون ،والله ما عندوا غير الخير ،اما هدا شر والشر من عند ابنادم ،الم يقل الحق فما اصابكم من شر فمن انفسكم .صدق الله العضيم
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16
4 - علي الجمعة 06 مارس 2020 - 23:17
نعم هذه حقيقة معروفة.
السبيل الوحيد لامريكا لكبح جماح الصين هو حرب بيولوجية
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16
5 - rachid الجمعة 06 مارس 2020 - 23:17
سمعو البرلمانيين ديالنا علاش قادين او نتوما تقولو بلي مكيديروش خدمتهم ههه
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24
6 - hobal الجمعة 06 مارس 2020 - 23:20
سنذهب بعيدا في هذا الاتجاه حتى لو انه ليس مبني على اساس دامغ
سيقول الكثير بما ان الصين دولة عملاقة تكاد تبتلع جل اقتصاد العالم سيقول قائل ان هذا الفيروس غرس في الصين من طرف دولة ما لضرب او تكسير ركبتي الصين
من جهتها الصين عاقت ارسلت سفراء المعديين بهاذ الفيروس الى انحاء مختلفة في العالم لترد الصاع صاعين
السؤال الم تلاحضوا ان هذا الحدث يشبه حدث ضرب البرجيين في امريكا
ربما هذا المقال يشبه بيت العنكبوت مثله مثل مقال البرلماني هذا
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7
7 - مواطن الجمعة 06 مارس 2020 - 23:24
سبحان الله أمريكا تخترع في اسابيع لقاحا ضد كورونا المهم اتضح أن أمريكا متورطة في هذا الوباء وهي تريد كسر اقتصاد العالم اقول لامريكا الله أشد قوة من كل شيء والحمد لله نحن المسلمين حرم الله علينا قتل الأرواح فاللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين وسوف يجبرون العالم علي التلقيح يالهم من أغبياء لايهمهم إلا المال والتلاعب بأرواح البشر وكما قال ابن القيم رحمه الله الشر يرجع الي صاحبه ولو الي قعر داره.
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11
8 - كلام مستهللك الجمعة 06 مارس 2020 - 23:25
أمر غير مستبعد ، ومثل هذا الكلام نسمعه يوميا في المقاهي .
لكن حين يتحدث ممثل للشعب عن أمركهذا عليه أن يقدم الدلائل ، أو يصمت .
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11
9 - jad الجمعة 06 مارس 2020 - 23:26
كل أصبح يعرف لعبة لوبيات الآدوية ولوبيات أسلحة تخلق فيروسات مخبرية و حروب لجني ثروات هائلة وتحكم في ثروات الشعوب ،لكن هذه الوبيات وجدة أرضية خصبة من شعوب مرعوبة وطائفية إلى حكومات فاشلة ليس لها مخططات للمواجهة أزمات وإعلام خاضع للوبيات ٱدوية وأسلحة
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7
10 - خديجة الجمعة 06 مارس 2020 - 23:29
وماذا عن مرض السرطان اللذي يقتل سكان الريف ولماذا لايناقشه في البرلمان المغربي
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