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مهنيون يخشون تفشي فيروس "كورونا" بارتياد "مقاهي الشيشة"

مهنيون يخشون تفشي فيروس "كورونا" بارتياد "مقاهي الشيشة"
هسبريس – محمد لديب
الاثنين 09 مارس 2020 - 12:00

تراجعت مداخيل مقاهي الشيشة في مدينة الدار البيضاء بشكل قياسي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بسبب تراجع أعداد الزبائن بعد الإعلان عن تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكد مشرفون على تسيير هذه المقاهي أن التراجع مس أيضا المحلات التي تقدم المشروبات لروادها؛ وهو ما تسبب في تراجع رقم معاملاتهم بشكل تدريجي.

وأوضح المهنيون أن هذا التراجع طال، أيضا، مجموعة من المطاعم المصنفة والمحلات السياحية المخصصة للمشروبات المختلفة، بشكل تدريجي.

وقال محمد أمغار، نائب رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء، إن عددا مهما من المقاهي شرعت في تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية، لضمان درجات عالية من السلامة الصحية لعمالها وروادها على حد سواء.

وأضاف أمغار، في تصريح لهسبريس، أن الإجراءات الاحترازية تهم استعمال الكحول في تعقيم أيادي العاملين، واستخدام "ماء جافيل الصحي" في تنظيف الصحون والكؤوس التي تقدم فيها المشروبات الساخنة والباردة للزبناء.

وحذر نائب رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء من انعدام شروط السلامة الصحية في عدد مهم من مقاهي الشيشة، التي قد تشكل بؤرا لتفشي الأمراض التنفسية المعدية؛ وعلى رأسها فيروس "كورونا المستجد" وباقي الأمراض المعدية.

وأشار المتحدث إلى أن قنينات الشيشة تشكل خطرا حقيقيا على مستعمليها، نظرا استخدامها بشكل يومي ومتكرر من طرف مجموعة كبيرة من الزبناء؛ وهو ما يزيد من خطر انتشار هذا الفيروس داخل أوساط روادها.

وقال أمغار: "الاستخدام المتكرر لقنينات الشيشة هو الخطر بعينه الذي يتربص بزبناء هذا النوع من المحلات، في غياب أي نوع من التعقيم الذي يجب أن تخضع له بشكل كامل؛ وهو ما يستدعي الحذر في هذه الحالة".

يشار إلى أن عدد المقاهي في المغرب يتجاوز 200 ألف مقهى، من ضمنها 20 ألف مقهى في الدار البيضاء لوحدها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - جليلة الاثنين 09 مارس 2020 - 12:06
لا الاه الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
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26
2 - مر من هنا الاثنين 09 مارس 2020 - 12:14
وعلاش هاد التخوف والاحتراز ، الحل باين بلا لف ولا دوران ، اغلاق وتشميع اوكار الشيشة ، راه غير الأمراض وضياع الصحة والفلوس ....
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51
3 - lamborghini الاثنين 09 مارس 2020 - 12:17
إن شاء الله تغلق مقاهي الشيشة والملاهي الليلية وبيوت الدعارة.
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47
4 - Massin الاثنين 09 مارس 2020 - 12:23
هل تعلمون ان السل اكثر فتكا من كرونا يقتل الملايين oسنويا و هو ينتقل عبر الشيشة و لا احد يتحدث عنه.
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21
5 - mustapha الاثنين 09 مارس 2020 - 12:26
بكورونا و غير كورونا، تصور نفسك تشفط في انبوب شفط منه قبلك العديد و مليئ باللعاب و البكتيريا... لا اجد ما هو اقرف..نا هيك عن ان هته المقاهي اصبحت مكان تجمع للمومسات من المراهقات و القاصرات..دون حسيب او رقيب.. عزيزي المشيش ..اشتري شيشتك الخاصة و شيش في بيتك ..او في اي مكان المهم قنينة الشيشة كالسروال الداخلي و فرشاة الاسنان للاستعمال الشخصي فقط لا يمكن تشاركها... اما فيما يعم النظافة فالمطاعم و المقاهي في المغربهي الاقدر في العالم...حتى الصابون و الورق الصحي غير متوفر ..عسى ان يتعلمو الدرس من هدا الوباء و ينفقوا القليل من مداخيلهم اجل النظافة
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18
6 - مغربيه الاثنين 09 مارس 2020 - 12:27
يجب منع هذه الشيشه الدخيله على المغرب وفرض ضريبه على كل مقهى يستعملها هاذ تخريب لصحه المغاربه بدل ان يبيعوا عصائر واكل صحي يستعملوا الشيشه لجلب الزبائن من الشباب حسبي الله ونعم الوكيل فيهم .
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12
7 - هشام الاثنين 09 مارس 2020 - 12:36
الحل واضح وباين .الابتعاد عن مثل هذه الاماكن والنظافةوهادشي راكله موجود في ديننا
.الا طبقناه غنرتاحو
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3
8 - حسن الاثنين 09 مارس 2020 - 12:36
أين الحكومة؟ أين المسؤولين عن صحة وسلامة المواطن؟ أليس من مصلحة الشعب إغلاق هذه الاوكار عاجلا ؟ المغرب متجه نحو الخراب و لا حولة و لا قوة إلا بالله
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5
9 - Svensson الاثنين 09 مارس 2020 - 12:39
Oh quel sujet tres interessent, le Chicha n’a jamais ete’ une chose marocaine , c’est tres arabe une tres mauvaise tradition.
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10 - khalid الاثنين 09 مارس 2020 - 12:40
الله يهديكم الشيشا مضرة بالصحة بوجود كرونا أو غيابه
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8
11 - Ali الاثنين 09 مارس 2020 - 12:40
السعودية منعت الشيشة بالمطاعم والكوفيهات وذلك احترازياً للوقاية
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2
12 - zemmouri الاثنين 09 مارس 2020 - 13:06
يقولون بأن السلطات متخوفة من انتقال العدوى من تدخين الشيشة ولماذا الخوف يجب قبل هذا اللفظ ان تمنع الشيشة من المقاهي وغيرها السلطات تتعامل مع أصحاب المقاهي بليونة بل يجب تطبيق القانون بالاغلاق جميع المحلات وغرامة قاسية الاغلاق في الاول يكون شهر ثت في حالة العود سنة دون رحمة
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