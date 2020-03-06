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كُتّاب وآراء
الملك يشيد بمناقب الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل خافيير بيريز دي كوييار، الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة.
وعبر الملك في هذه البرقية لأفراد أسرة الراحل، ومن خلالهم لسائر أصدقاء الفقيد وأقربائه، عن أحر التعازي وصادق المواساة، في رحيل شخصية سياسية محنكة سخرت كفاءتها العالية لخدمة بلدها، ولنصرة قضايا السلم والأمن في العالم.
ومما جاء في برقية الملك "وإذ أجدد لكم أصدق التعازي، مقرونة بمتمنياتي لكم بجميل الصبر والسلوان، أرجو أن تتفضلوا بقبول أسمى عبارات تعاطفنا وتقديرنا".