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كُتّاب وآراء
النيابة العامة توصي موظفيها بالاحتراز من كورونا
تفاعلا مع الاحتياطات التي دعت إليها وزارة الصحة لتفادي انتشار فيروس كورونا وسط المواطنين المغاربة، وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، دورية إلى رؤساء الأقطاب والديوان ورؤساء الوحدات والكتابة العامة، من أجل اتخاذ التدابير الوقائية من الفيروس.
وأوردت رئاسة النيابة العامة، في دوريتها حول الوقاية من مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، أن على جميع العاملين بها اتباع جميع النصائح والإرشادات والتعليمات التي تحددها السلطات الصحية، سواء داخل مقر العمل أو خارجه.
وبالنسبة للمهام خارج أرض الوطن التي يقوم بها القضاة والعاملون بهذه المؤسسة، دعت النيابة العامة العاملين بها إلى اتخاذ كفة الاحتياطات الموصى بها من طرف السلطات الصحية أثناء السفر وبعده.
ويأتي هذا الاحتراز من طرف رئاسة النيابة العامة في وقت تحركت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لاحتواء تداعيات فيروس "كورونا"، إذ أعلنت تنظيم سلسلة حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة التلاميذ من أجل تجنّب الإصابة بهذا الفيروس المستجد.
وأعلنت الوزارة، عن طريق المديريات الإقليمية، تنظيم مجموعة من الحملات التحسيسية بشأن طرق الوقاية من الوباء المستجد في جميع المؤسسات التعليمية، سواء العمومية أو الخصوصية، الواقعة في نفوذها الإداري الإقليمي.
هذا وكشفت وزارة الصحة، في تحديث جديد للمعطيات المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" بالمغرب، إخضاعها 50 حالة للفحص والتحاليل المخبرية.
وأوردت وزارة الصحة أن حالتين تم التأكد من إصابتهما؛ ويتعلق الأمر بشاب في 39 من العمر، وعجوز تبلغ 89 عاما، وصفت مصادر طبية حالتها بـ"الحرجة"، مشيرة إلى أنه إلى حدود الساعة تم التأكد من عدم إصابة 48 حالة تم إخضاعها للفحص والتحاليل المخبرية، في حين يتواصل تتبع الوضع عبر عموم التراب الوطني.