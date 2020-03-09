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كُتّاب وآراء
"كورونا" يدفع مركزا مغربيا إلى "البث المباشر"
تفاعلا مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المغربية القاضية بتعليق الأنشطة الثقافية والرياضية التي يشارك فيها أجانب، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، قرر مركز تكامل للدراسات والأبحاث تعويض مداخلات الباحثين الأجانب بتقنية البث المباشر.
وأوضح المكتب التنفيذي لمركز تواصل للدراسات، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه تقررت الاستعانة بتقنية البث المباشر على الأنترنيت لعرض المداخلات التي كانت مبرمجة لأجانب خلال أنشطة شهري مارس وأبريل 2020.
وأضاف المصدر ذاته أنه "سيتم توفير الإمكانيات اللوجيستية اللازمة لتمكين الباحثين الأجانب من إلقاء عروضهم والتفاعل مع أسئلة الحضور مباشرة من دول إقامتهم".
وتابع المركز، في بلاغه، بأن احتمال تأجيل أنشطة شهري مارس وأبريل "يبقى وارداً في إطار التفاعل المستمر مع التدابير التي ستتخذها الحكومة المغربية في المرحلة المقبلة".