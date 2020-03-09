24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4413:4316:5819:3420:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إصابة رئيس أركان الجيش الإيطالي بـ"كورونا" (5.00)

  2. المرأة في عيدها .. دُمُوعٌ وَابْتِسَامَات! (5.00)

  3. وفاء الزغاري .. مظلية تحقق حلم الصغر بالتألق في "القفز الحر" (5.00)

  4. شرطية تتحدى الصعاب (5.00)

  5. مشرفة على أمن الحدود (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "كورونا" يدفع مركزا مغربيا إلى "البث المباشر"

"كورونا" يدفع مركزا مغربيا إلى "البث المباشر"

"كورونا" يدفع مركزا مغربيا إلى "البث المباشر"
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 مارس 2020 - 05:15

تفاعلا مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المغربية القاضية بتعليق الأنشطة الثقافية والرياضية التي يشارك فيها أجانب، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، قرر مركز تكامل للدراسات والأبحاث تعويض مداخلات الباحثين الأجانب بتقنية البث المباشر.

وأوضح المكتب التنفيذي لمركز تواصل للدراسات، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه تقررت الاستعانة بتقنية البث المباشر على الأنترنيت لعرض المداخلات التي كانت مبرمجة لأجانب خلال أنشطة شهري مارس وأبريل 2020.

وأضاف المصدر ذاته أنه "سيتم توفير الإمكانيات اللوجيستية اللازمة لتمكين الباحثين الأجانب من إلقاء عروضهم والتفاعل مع أسئلة الحضور مباشرة من دول إقامتهم".

وتابع المركز، في بلاغه، بأن احتمال تأجيل أنشطة شهري مارس وأبريل "يبقى وارداً في إطار التفاعل المستمر مع التدابير التي ستتخذها الحكومة المغربية في المرحلة المقبلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.