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كُتّاب وآراء
تحاليل مختبرية تؤكد خلوّ مغربي "فيروس كورونا"
أكدت التحاليل المختبرية التي أجريت على المواطن المغربي القادم من مدينة بولونيا الإيطالية، ليل الأحد، خلوه من فيروس "كورونا"، وفق ما كشفته مصادر بوزارة الصحة صباح اليوم الاثنين.
وكانت السلطات الصحية نقلت، ليل الأحد، مواطنا مغربيا وصل إلى مطار محمد الخامس الدولي، قادماً من مدينة بولونيا الإيطالية على متن طائرة للخطوط الملكية المغربية، إلى مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء بعد الاشتباه بإصابته بفيروس "كورونا".
وتفيد معطيات حصلت عليها هسبريسأن الأمر يتعلق بمغربي يبلغ من العمر 47 سنة، قدِم من مدينة بولونيا الإيطالية صوب مدينة الدار البيضاء في رحلة جوية استغرقت أزيد من ساعتين ونصف، على متن طائرة "لارام" من طراز "بوينغ 737-8B6".
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الحالات المحتملة بالمغرب إلى 62 حالة، منها فقط حالتان مؤكدتان جرى رصدهما سابقاً.