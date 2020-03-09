تقرير يعترف بتوقيف ناصر الزفزافي بـ"القوة" وينفي تعذيب معتقلين

هسبريس - نور الدين إكجان

قال تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "احتجاجات الحسيمة" إن "الطبيبين اللذين عاينا حالة ناصر الزفزافي أكدا أن ما تعرض له من إصابة على مستوى فروة الرأس والعين والبطن يمكن أن يرجع إلى استخدام غير متناسب للقوة أثناء التوقيف"، مسجلا من خلال محاميه أنه "لم يتعرض لأي تعنيف أو تعذيب حينما أحيل على الفرقة الوطنية".

وأضاف المجلس أن "الغموض في ردود فعل الملاحظين الحكوميين وغير الحكوميين بخصوص مختلف الادعاءات الخاصة بالمعاملات السيئة دفع المؤسسة إلى الرجوع إلى المعايير الأساسية للقانون الدولي، التي تحكم هذا الموضوع الهام والرئيسي لمرجعية حقوق الإنسان".

وأوضح التقرير ذاته أن "المجلس اختار الصرامة الشديدة في التعاطي مع هذا الأمر، وينبع ذلك من خيار تبني مثل هذا المعيار الصارم من إرادته المعلنة لضمان الحق في السلامة الجسدية قبل أي شيء آخر، بالإضافة إلى تفعيل الضمانات الدستورية والتزامات المغرب في هذا المجال؛ ولكن أيضًا بسبب الرغبة في التوسع في اعتبار البعد النفسي لسوء المعاملة".

وأقر المجلس بـ"وجود ادعاءات قد تتوفر فيها عناصر فعل التعذيب، وتتعلق بمحمد بوهنوش الذي يعاني آلاما على مستوى العنق مع غياب آثار العنف على الجسم، وكذلك الحسين الإدريسي الذي يعاني من ضربات على اليد بواسطة دباسة؛ فيما نفى الطبيب تصريحات زكريا أضهشور بشأن الدوس على كاحله الأيسر والصفع ونتف شعر اللحية".

وأردف التقرير بأن "وظيف الكموني قال عنه الطبيب إن الآثار ناتجة عن استعمال القوة المفرطة لمقاومته التوقيف، كما أن مراد الزفزافي تعرض لكمات على وجهه لمقاومته التوقيف، بالإضافة إلى تلقي عبد الكريم بوكري ضربات بالهراوات أثناء اعتقاله"، وزاد: "كما أكد الطبيب تصريحات المعتقل عبد الحق الصديق بخصوص استخدام غير متناسب للقوة خلال توقيفه".

"وبالنسبة لوسيم بوستاتي فقد صرح بأنه لم يرغم على توقيع المحضر لكنه تعرض للسب والشتم. وخلص الطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق إلى أنه لا شيء يذكر، مع توصية بالمتابعة النفسية؛ فيما صرح محمد المجاوي بكونه تلقى تهديدات أثناء الاستنطاق، وكان ضحية إهانة وشتائم أثناء توقيفه وأثناء نقله إلى مفوضية الشرطة بالحسيمة، وهو ما لم يلاحظه طبيب المجلس"، يورد التقرير.

ونفى المصدر ذاته "صحة ما أورده ربيع الأبلق بخصوص التعذيب، وهو ما سجله أيضا لدى محمد حاكي، والحبيب حنودي، وأحمد حزات، وعبد الخير اليسناري، ومحمد المهدال".