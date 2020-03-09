"تسقيف الأتعاب" يصل بحوار الحكومة والموثقين إلى الباب المسدود

هسبريس - عبد الإله شبل

يبدو أن الحوار بين الحكومة والموثقين وصل الباب المسدود، بسبب الرغبة في تسقيف الأتعاب، بناء على توصيات واردة في تقرير مجلس المنافسة، إذ قرروا تصعيد خطواتهم الاحتجاجية بعد قيامهم بإضراب وطني نهاية فبراير الماضي.

وقررت الهيئة الوطنية للموثقين، نظرا لما أسمته "عدم تجاوب الحكومة مع مطلبها الرافض لتسقيف الأتعاب"، مواصلة أشكالها الاحتجاجية، من أجل "انتزاع حقوق الموثق والمواطنين بخصوص تعريفة أتعاب موحدة على الصعيد الوطني، إذ لا يحق للموثق استيفاء أتعاب تقل أو تزيد عن التعريفة المحددة بالمرسوم".

وحسب الهيئة المذكورة فقد تقرر أيضا خوض إضراب وطني بإغلاق كامل لجميع دواوين موثقي المغرب، مع القيام بوقفات احتجاجية أمام مختلف محاكم الاستئناف، على أن يتم اختتام شهر مارس الجاري بوقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل.

وأمام هذا الخلاف الدائر بين الموثقين والحكومة فإن فاعلين بالمجتمع المدني يرون أن الأسعار التي قدمتها الحكومة تبقى خيالية وغير معقولة، ما يستلزم تسقيفها، لاسيما في ما يتعلق بالفئات الاجتماعية الهشة.

وقال محمد عربي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "كفعاليات نطالب بتسقيف الأسعار في ما يهم السكن الاقتصادي والاجتماعي الذي يخص فئات هشة واسعة".

وشدد المتحدث نفسه، ضمن تصريحه، على وجوب أن يكون الثمن محددا ومعقولا من طرف الموثقين "لمساعدة المواطنين في اقتناء محلات السكن في إطار السكن الاقتصادي والاجتماعي الذي تلجأ إليه فئات واسعة من المغاربة الذين يعانون الهشاشة".

ويسود غضب شديد في صفوف الموثقين، الذين انتفضوا في وجه مجلس المنافسة الذي أشار إلى تحديد أتعابهم، ونص في رأيه المقدم للحكومة على عدم تجاوزها التعريفة، إذ اعتبروا ذلك "إفراغا للمادة 15 من القانون 32.09"، لافتين إلى كون هذا الرأي من شأنه أن "يجعل كل موثق يبخس أتعاب تحرير العقود، وبالتالي قتل المهنة بحجة حرية التنافس والمنافسة بين الموثقين".

واعتبر رئيس الموثقين في الندوة الصحافية مؤخرا، ردا على هذا الرأي، أنهم "لا يمارسون التجارة، ومهنتهم لا تخضع للعرض والطلب، وهو ما يدفعهم إلى رفض صيغة "للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم""، وزاد: "الحكومة تريد وضع سقف وتركنا نتقاتل في الأسفل".

وطالب المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب الحكومة بضرورة تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية، والمتمثلة في "للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم".