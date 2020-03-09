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الرئيسية | مجتمع | "تسقيف الأتعاب" يصل بحوار الحكومة والموثقين إلى الباب المسدود

"تسقيف الأتعاب" يصل بحوار الحكومة والموثقين إلى الباب المسدود

"تسقيف الأتعاب" يصل بحوار الحكومة والموثقين إلى الباب المسدود
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 09 مارس 2020 - 18:00

يبدو أن الحوار بين الحكومة والموثقين وصل الباب المسدود، بسبب الرغبة في تسقيف الأتعاب، بناء على توصيات واردة في تقرير مجلس المنافسة، إذ قرروا تصعيد خطواتهم الاحتجاجية بعد قيامهم بإضراب وطني نهاية فبراير الماضي.

وقررت الهيئة الوطنية للموثقين، نظرا لما أسمته "عدم تجاوب الحكومة مع مطلبها الرافض لتسقيف الأتعاب"، مواصلة أشكالها الاحتجاجية، من أجل "انتزاع حقوق الموثق والمواطنين بخصوص تعريفة أتعاب موحدة على الصعيد الوطني، إذ لا يحق للموثق استيفاء أتعاب تقل أو تزيد عن التعريفة المحددة بالمرسوم".

وحسب الهيئة المذكورة فقد تقرر أيضا خوض إضراب وطني بإغلاق كامل لجميع دواوين موثقي المغرب، مع القيام بوقفات احتجاجية أمام مختلف محاكم الاستئناف، على أن يتم اختتام شهر مارس الجاري بوقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل.

وأمام هذا الخلاف الدائر بين الموثقين والحكومة فإن فاعلين بالمجتمع المدني يرون أن الأسعار التي قدمتها الحكومة تبقى خيالية وغير معقولة، ما يستلزم تسقيفها، لاسيما في ما يتعلق بالفئات الاجتماعية الهشة.

وقال محمد عربي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "كفعاليات نطالب بتسقيف الأسعار في ما يهم السكن الاقتصادي والاجتماعي الذي يخص فئات هشة واسعة".

وشدد المتحدث نفسه، ضمن تصريحه، على وجوب أن يكون الثمن محددا ومعقولا من طرف الموثقين "لمساعدة المواطنين في اقتناء محلات السكن في إطار السكن الاقتصادي والاجتماعي الذي تلجأ إليه فئات واسعة من المغاربة الذين يعانون الهشاشة".

ويسود غضب شديد في صفوف الموثقين، الذين انتفضوا في وجه مجلس المنافسة الذي أشار إلى تحديد أتعابهم، ونص في رأيه المقدم للحكومة على عدم تجاوزها التعريفة، إذ اعتبروا ذلك "إفراغا للمادة 15 من القانون 32.09"، لافتين إلى كون هذا الرأي من شأنه أن "يجعل كل موثق يبخس أتعاب تحرير العقود، وبالتالي قتل المهنة بحجة حرية التنافس والمنافسة بين الموثقين".

واعتبر رئيس الموثقين في الندوة الصحافية مؤخرا، ردا على هذا الرأي، أنهم "لا يمارسون التجارة، ومهنتهم لا تخضع للعرض والطلب، وهو ما يدفعهم إلى رفض صيغة "للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم""، وزاد: "الحكومة تريد وضع سقف وتركنا نتقاتل في الأسفل".

وطالب المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب الحكومة بضرورة تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية، والمتمثلة في "للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Naturaliat الاثنين 09 مارس 2020 - 18:08
ما الفرق بين أتعاب عقار ب 25 مليون و عقار ب 100 مليون...نفس الوثائق ونفس المسطرة ونفس العمل

مجلس المنافسة على صواب
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23
2 - حسن النتيفي الاثنين 09 مارس 2020 - 18:12
تسقيف الاتعاب من مصلحة الجميع موثقين و مرتفقين
اذن لماذا هده الضوضاء هؤلاء مصاصوا دماء يريدون ان يلعبوا في الماء العكر حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
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36
3 - Temara الاثنين 09 مارس 2020 - 18:25
يجب على الحكومة ان تنظر في أتعاب المحامين الذين يطلبون اثمنة و ليست أتعاب عالية تفوق ملف القضايا المطروحة أمام المحاكم
يجب تقنين أتعاب بل اسعار هذه المهنة على غرار الطب و الهندسة و العون القضاءي....... ...الخ
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7
4 - Karim settat الاثنين 09 مارس 2020 - 18:45
في مدينة السطات هناك موتق استغل احتكار شركة عقارية سلمت له الوتاءق التوتيق ليفرض على الزبناء المجبرين توتيق املاكهم ما يزيد عن 6000 درهم اتعاب صافية بدون وجه حق
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5
5 - Mounir الاثنين 09 مارس 2020 - 18:47
المرجو من الحكومة ان تستمر في مشروعها ولا يجب ان تلتفت الى اللوبي الفاسد مصاص الدماء فمصلحة المواطن قبل كل شيء ، كما يجب على الحكومة أن تتدخل أيضا في تنظيم إجراء مباريات الموثقين وتحذف منها شرط اسبقية التمرين عند موثق فيجب أن تكون المباراة مماثلة لمباراة العدول والمحاماة ، وكفى من احتكار المهنة من طرف اللصوص وعائلاتهم
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5
6 - عبدو الاثنين 09 مارس 2020 - 18:49
لا الطبيب ولا المحامي ولا ....يريد الامتثال إلى القانون والمحاسبة . نفهم من هذا التهرب العلني لهاته الفءات من أداء واجباتها بالمعروف . كما هو الحال عند تصحيحات الحسابات المالية لدى شركاءهم في معاملات شيطانية ، ما امر الله بها ولا العباد ...فأين العدل والمساواة في الحقوق والشرع !؟
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2
7 - مغربي الاثنين 09 مارس 2020 - 18:50
واش الموثقين ما تيشبعوش .الفقير فيهوم عندو مليار فالبنك و باقي باغيين المزيد .!
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1
8 - Saghir el Mehdi الاثنين 09 مارس 2020 - 18:52
حسبي الله و نعم الوكيل لمادا هدا كل هدا الشنان
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9 - Saghir el Mehdi الاثنين 09 مارس 2020 - 18:52
حسبي الله و نعم الوكيل لمادا هدا كل هدا الشنان
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-1
10 - Hicham tagaout الاثنين 09 مارس 2020 - 18:57
في د ولك الحق و القانون و الد مقراطية

يجب الغاء هده المهنة
ا شتغلت مع مو تق و كل العمل هو سكر تاري بسيط جدا لا يستحق ا ن يكون له ا تعاب
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2
11 - asb9 الاثنين 09 مارس 2020 - 19:00
le gouvernement a fixe les honoraires d accord mais les honoraires verses par qui l acheteur ou le vendeur
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-1
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