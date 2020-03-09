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اشتباه في "حالتي كورونا" يستنفر مستعجلات مراكش

اشتباه في "حالتي كورونا" يستنفر مستعجلات مراكش
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 مارس 2020 - 17:15

كشفت مصادر هسبريس أن مستعجلات مستشفى الرازي، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، شهد مساء اليوم الاثنين، استنفاراً إثر تسجيل حالتين اثنتين تم الاشتباه في إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت مصادر طبية لهسبريس أنه جرى إخلاء قسم مستعجلات مستشفى محمد السادس من المرضى واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإرسال التحاليل الطبية للمشتبهين بهما إلى مختبر باستور في الدار البيضاء قصد التأكد من حالتهما.

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