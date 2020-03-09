وزارة الصحة تنفي تسجيل "حالتي كورونا" بالقنيطرة

هسبريس - و.م.ع

نفت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالقنيطرة، اليوم الاثنين، المعلومات التي وصفتها بكونها "عارية من الصحة"، والتي تروج بشأن تأكيد حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمدينة.

وفي تصريح صحافي بخصوص الفيديو المتداول بشأن وجود حالتي إصابة محتملة بالمدينة، أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالقنيطرة، محمود برحال، أن هذا الخبر عار من الصحة، و"لا توجد لحد الآن أي حالة مرضية مؤكدة بالقنيطرة"، معتبرا أنه "لا داعي للقلق بشأن ذلك".

وأبرز المسؤول الإقليمي، في هذا الإطار، أن الوزارة تقوم بإخبار الرأي العام في حال وجود حالة مرضية مؤكدة، مستعرضا الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المندوبية، على غرار باقي مندوبيات الوزارة بمختلف أقاليم المملكة، لرصد حالات الوباء والتكفل بها طبقا للمساطر العلمية والطبية المعمول بها على مستوى الوزارة.

وكانت وزارة الداخلية حثت المواطنات والمواطنين على ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم.