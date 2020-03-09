24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4413:4316:5819:3420:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ساكنة مدينة بوعرفة تشارك في حملة للتبرع بالدم (5.00)

  2. الجزارة بتاء التأنيث (5.00)

  3. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرفض "حراك الريف" وممارسة التعنيف (5.00)

  4. "البيجيدي" يطالب العثماني بتجاوز "الأضرار السياحية" لـ"كورونا" (5.00)

  5. خسائر كبيرة تعلق التداول في بورصة "وول ستريت" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة تنفي تسجيل "حالتي كورونا" بالقنيطرة

وزارة الصحة تنفي تسجيل "حالتي كورونا" بالقنيطرة

وزارة الصحة تنفي تسجيل "حالتي كورونا" بالقنيطرة
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 09 مارس 2020 - 18:05

نفت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالقنيطرة، اليوم الاثنين، المعلومات التي وصفتها بكونها "عارية من الصحة"، والتي تروج بشأن تأكيد حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمدينة.

وفي تصريح صحافي بخصوص الفيديو المتداول بشأن وجود حالتي إصابة محتملة بالمدينة، أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالقنيطرة، محمود برحال، أن هذا الخبر عار من الصحة، و"لا توجد لحد الآن أي حالة مرضية مؤكدة بالقنيطرة"، معتبرا أنه "لا داعي للقلق بشأن ذلك".

وأبرز المسؤول الإقليمي، في هذا الإطار، أن الوزارة تقوم بإخبار الرأي العام في حال وجود حالة مرضية مؤكدة، مستعرضا الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المندوبية، على غرار باقي مندوبيات الوزارة بمختلف أقاليم المملكة، لرصد حالات الوباء والتكفل بها طبقا للمساطر العلمية والطبية المعمول بها على مستوى الوزارة.

وكانت وزارة الداخلية حثت المواطنات والمواطنين على ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - said الاثنين 09 مارس 2020 - 18:24
الفيروس المستجد لكورونا حتى وإن كان موجودا ويعرف حالات متفشية للمرض فإن الساطات ستكذب الخبر ليس لإرهاب الناس ولكن مخافة على مصالحهم والذي يتجسد في السياحة والبورصة والإيرادات المالية بشتى الطرق.،إننا لانثق في المسؤولين كيفما كانوا..وكمثال على ذلك فإنهم يتاجرون في الكمامات والجيل المعقم وبحتكرونها ويدخرونها ويصدرونها للخارج من أجل الربح ولايهم صحة المواطن بقدر مايهمهم هو الربح السريع وانتهاز الفرص ...يغتنون على ظهر الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - المصطفاوي الاثنين 09 مارس 2020 - 18:24
يجب الضرب على يد كل من تسول له زرع الخوف والرعب بين المواطنين بنشر الإشاعات الكاذبة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - كلمة حق الاثنين 09 مارس 2020 - 18:27
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... إذا كان الفيديو الرائج حول إصابات بالوباء في مدينة القنيطرة لاأساس له من الصحة.. يجب متابعة ناشريه قضائيآ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - الكروني اخالشتواني الاثنين 09 مارس 2020 - 18:33
في المغرب معروف " سبق اميم ترتاح". كلشي عندنا حنا ما كاينش والحمد لله المغرب ما فيه والو. وراه بصح ما فيه والو: ما كاين تعليم، ما كاين الصحة ما كاين الشغل. ما كاينش الزيدا غير للبرلمانيين، ما كايناش حتى الشت وخاصة هذا العام وكيقولو والله اعلم الشتى كتجري على المرض. لكن هذه السنة تضامنوا علينا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - الله يستر الاثنين 09 مارس 2020 - 18:33
شحال قدكم تخبيو الحقيقية تا يولي الطايح كتر من النايض!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - ج مصطفى الاثنين 09 مارس 2020 - 18:36
يجب معاقبة من يروجون مثل هذه الأخبار
كفى استهتارا بالمواطن ونشر فيديوهات كاذبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - ابوجاد الاثنين 09 مارس 2020 - 18:37
اللهم نجي البلاد والعباد من كل بلاء ووباء،هذا الوباء لقد بدأ يزرع الرعب والخوف في نفوس المواطنين.،(قل لن يصيبنا الاماكتبه الله لنا.)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
8 - أيوب المغربي الاثنين 09 مارس 2020 - 18:39
تكذيب الخبر كاف، فلماذا اللجوء إلى المتابعة مادام صاحب الخبر يريد الخير بالمواطن
على الهاكا أن تقوم بواجبها في التوعية....كفى من المقاربات التخويفية والقمعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - لؤلؤة المغرب الاثنين 09 مارس 2020 - 18:39
حسبي الله ونعم الوكيل فأي واحد كايخرج إشاعة و يخوف الناس حشومة اليوم صبح الفيديو كايدور ف مواقع التواصل الاجتماعي وهاد السيدة جبدات الناس اللي فالكابلاج ف كاتتخيل هاد الناس اللي خدامين فالكابلاج كي غادي تكون حالتهم اليوم لاحول ولا قوة الا بالله خليو الناس المسؤولة و وزارة الصحة هي اللي تعلن وباراكة من الاشاعات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - أيوب المغربي الاثنين 09 مارس 2020 - 18:40
تكذيب الخبر كاف، فلماذا اللجوء إلى المتابعة مادام صاحب الخبر يريد الخير بالمواطن
على الهاكا أن تقوم بواجبها في التوعية....كفى من المقاربات التخويفية والقمعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - ولد السبعي الاثنين 09 مارس 2020 - 18:45
داروا لينا الوسواس كون غير مكانش في خبارنا هاد كورونا!!!!! ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - كورونا الديمقراطية الاثنين 09 مارس 2020 - 18:55
ماذا تنتظرون لغلق المنافذ؟ اش كتسناو؟ حتى يولي الطايح كثر من النايض والنايض فتيGي؟ !!!!
كورونا راها ديمقراطية وما عندهاش مع الفرزيات راها معقولة كتعرف غير اغراس اغراس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.