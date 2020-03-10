"تقرير الريف" يقسم حقوقيين مغاربة بين "الظلم" و"التمسك بالحياد"

هسبريس – نور الدين إكجان

غير مقتنعة بما سطره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لم يجد ملخص تقرير "احتجاجات الحسيمة" صدا إيجابيا لدى العديد من الأوجه الحقوقية المغربية؛ فبالإضافة إلى "تهمة" الانتصار لرواية الدولة بشأن "حراك الريف"، كان رفض المؤسسة الدستورية لكل التعليقات التي ستلي إصدار التقرير محط انتقادات واسعة.

ولم يستسغ أحمد الزفزافي، والد "أيقونة حراك الريف"، ما أورده الملخص الصادر عن المجلس، معتبرا إياه حماية لـ"شطط الدولة"، فيما رفض المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بالريف، اعتبار الحراك عنيفا، ودافع عن سلميته منذ الانطلاقة.

تقرير غير احترافي

قال خالد البكاري، فاعل حقوقي، إن أقل ما يوصف به ملخص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص حراك الريف، "هو أنه ليس احترافيا"، مسجلا أن "البداية كانت بأخطاء فظيعة في أسماء المعتقلين، ثم أخطاء في كرونولوجيا الأحداث، مثلا: الحديث على أن السلمية استمرت من أكتوبر إلى مارس، وقد ساهم رمضان حسب التقرير في ذلك، في حين إن رمضان كان في شهري ماي ويونيو".

وأضاف بكاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المجلس جرد الخسائر في صفوف القوات الأمنية اعتمادا على تصريح محامي الطرف المدني، وليس على بيانات رسمية"، منبها إلى "إغفال أحداث مفصلية، من قبيل تسريب فيديو حاط بالكرامة الإنسانية لناصر الزفزافي داخل مقر الفرقة الوطنية".

وأوضح المتحدث أن "التقرير اكتفى في نقاش معايير المحاكمة العادلة بما وقع في محاكمة البيضاء، وأغفل المحاكمات التي جرت بالحسيمة والناضور، والتي شهدت خروقات لهاته المعايير في غياب المراقبين والملاحظين والإعلام الوطني والدولي"، منتقدا "الإصرار على رفض مصطلح حراك الريف بمبررات واهية، مع العلم أن الاحتجاجات كانت بأقاليم الحسيمة والدريوش والناضور".

وزاد المتحدث قائلا: "بعد أن قرأت ملخص التقرير، فهمت لماذا قالت السيدة بوعياش إن المجلس لن يرد على المزايدات، ببساطة لأن هذا التقرير يسهل دحضه من أي مراقب لما وقع في هذا الملف"، مسجلا أنه لن يقبل أن يكون شاهد زور في المرحلة الراهنة.

مواقف غير سهلة

سجل شكيب الخياري، فاعل حقوقي، أن "أول الملاحظات هي أن المجلس أصدر ملخصا وليس تقريرا، وهذا ما يصعب مأمورية المعالجة الشاملة للحراك"، مؤكدا أن "المجلس استقر عند عملية التوصيف، حيث ظل يصف ما يجري دون أن يقحم نفسه مع طرف ضد طرف آخر".

ولمس الخياري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "حيادا ضمن ملخص التقرير، خصوصا فيما يتعلق بمسألة إحراق بناية الشرطة، حيث اكتفى بالقول إن من قاموا بذلك كانوا شبابا دون الإتيان بأسماء معينة"، مثمنا كذلك حديثه عن "وجود بعض التجاوزات أثناء الاعتقالات، لكنها لا ترقى إلى درجة التعذيب".

وأردف الفاعل الحقوقي أن "ملخص التقرير تعامل مع مسألة اقتحام المسجد بشكل قانوني، كما طالب السلطات غير ما مرة بنشر المعطيات والأبحاث، فضلا عن تشديده على حضور المحامي في مختلف مراحل التحقيق، ثم حق الطعن في القرارات السالبة للحرية، وكذلك السماح لأعضاء المجلس بحضور الجلسات السرية".

ووصف الخياري المواقف الصادرة عن ملخص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ"غير السهلة"، مشددا على أنه "يتضمن درجة عالية من الحياد"، واستدرك بأنه "رغم ذلك، لا يمكن الخروج بخلاصات نهائية دون الاطلاع على التقرير كاملا".