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كُتّاب وآراء
"كورونا" يؤجّل أكبر موسم لحفظة القرآن بالمغرب
رغم أن المواسم لم يشملها القرار الحكومي القاضي بإلغاء التظاهرات والمهرجانات التي يزيد عدد الحضور فيها على ألف شخص، إلا أن الجماعة الترابية تسكدلت، باشتوكة أيت باها، وجمعية رعاية شؤون المدرسة العتيقة لتعلات، قررتا تأجيل موسم تعلات، وهو أكبر ملتقى يجتمع فيه طلبة المدارس العتيقة بالمغرب.
وأعلنت الجماعة الترابية تسكدلت وجمعية رعاية شؤون المدرسة العتيقة لتعلات تأجيل تنظيم الموسم إلى وقت لاحق، "نظرا للظرفية الدولية والمحلية التي تشهد تفشي وباء كورونا، خاصة في الأماكن التي تكثر فيها التجمعات البشرية".
ويشهد موسم تعلات، الذي يُنظم في الخميس الأول من مارس الفلاحي، توافد الآلاف من حفظة القرآن من مختلف المدارس العتيقة بسوس ومن مختلف مناطق المغرب، فضلا عن آلاف الزوار الذين يقصدونه من كل مكان.
وقالت الجهتان المشرفتان على الموسم، في بلاغ مشترك، إنّ تأجيله هو إجراء احترازي مخافة أن يكون الموسم بؤرة لانتقال فيروس كورونا أو استقباله.