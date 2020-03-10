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هذه ملامح انفتاح خطة التواصل لمديرية الأمن الوطني على المغاربة

هذه ملامح انفتاح خطة التواصل لمديرية الأمن الوطني على المغاربة
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 11:00

حتى وقت قريب، كان تواصل المديرية العامة للأمن الوطني يقتصر على ما هو رسمي. إلا أنه منذ مدة، لوحظ انفتاح المؤسسة الأمنية على طرق جديدة للتواصل تهم بالأساس إنشاء صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، قالت أمال برقية، مسؤولة عن مجلة "الشرطة"، إن المديرية العامة للأمن الوطني انفتحت على التكنولوجيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت: "لقد تم اختيار وسائل التواصل الكلاسيكية للانفتاح على المواطنين، وأيضا الإعلام، والاستثمار في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر وفيسبوك".

وأبرزت المسؤولة ضمن الجهاز الأمني أن المديرية تتوفر على صفحة رسمية بـ"تويتر" تم إطلاقها في فبراير 2019، وبعد سنة وصلت إلى 45 ألف متتبع، مشيرة إلى أنها "وسيلة تواصل رسمية على تواصل يومي مع المواطنين من أجل إعلامهم بما نقوم به وبأنشطتنا، ومن أجل إعلام وتوعية المواطنين حول بعض العمليات أو الجرائم من أجل الإنتاج المشترك للعمل الأمني".

وأكدت برقية أن "الأمن هو صالح عام يتطلب تدخل جميع الفاعلين في المجتمع"، وأوضحت أن "صفحة فيسبوك الخاصة بالمديرية تم إطلاقها في شتنبر 2019 على هامش تنظيم النسخة الثالثة من الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بطنجة".

وأوردت المسؤولة عن مجلة "الشرطة" أن هذه الأخيرة هي أيضا "وسيلة من وسائل التواصل المؤسساتي المتفردة، كانت تخرج على الشكل الورقي، وباتت اليوم متوفرة عبر تطبيقات تلفونية".

وأضافت: "هي وسيلة تواصل مؤسساتية نستخدمها من أجل الإخبار ومشاركة المواطنين بما نقوم به، وإعلامهم عن المهن المحدثة بالجهاز الأمني، إضافة إلى تكريم موظفينا الذين يقومون بعملهم كما يجب عن طريقها"، ناهيك عن "التطرق لمواضيع قانونية، وبعض الأخبار التي تهمنا".

وأبرزت برقية أن "المجلة تتوفر كذلك على شق مصور يتم إنجازه من قبل رسامينا، الهدف منه هو توعية المجتمع بشأن بعض القضايا اليومية أو بشأن تحذيرهم من الجرائم والعنف".

وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على تنويع آليات التواصل وترسيخ الانفتاح على عموم المواطنات والمواطنين، والأجانب، السياح منهم والمقيمون، منطلقة في ذلك من إدراكها الراسخ بقيمة الإعلام الأمني في تدعيم الإحساس بالأمن، ووعيها بأهمية الانفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها آليات مهمة لنشر التوعية الأمنية، والتواصل مع الرأي العام في كل القضايا التي تتصل بعمل مصالح الشرطة.

وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن كشفت عن حصيلة عملها خلال سنة 2019 في ما بتعلق بالتحفيز الإداري والتخليق المرفقي وتطوير الحياة المهنية لموظفي الأمن الوطني، البالغ عددهم حاليا 71.089 موظفا، من بينهم 4818 امرأة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - بوجمعة الثلاثاء 10 مارس 2020 - 11:11
على السيد الحموشي إعارة اهتمام كبير لمصلحة حوادث السير، فهي تعرف الرشوة وتغيير الحقائق وابتزاز المواطنين عند ارتكاب حوادث...
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2 - SER الثلاثاء 10 مارس 2020 - 11:13
الاحترام من كلا طرفين هو الاهم
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3 - سلاوي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 11:22
الشكر الجزيل لكل امني غيور على وطنه . الشكر موصول ايضا للمديرية العامة للامن الوطني التي تحرص دائما على تقريب المؤسسة الامنية الى المواطن . و في اطار تواصلها مع المواطنين و سرعة تعاملها مع الفيديوات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي . و كاقتراح ايجابي اظن انه من الواجب نشر التدخلات الامنية الموثقة بالكاميرات المحمولة و التابثة للتصدي لضاهرة التشرميل و السرقات بالسلاح الابيض كما تفعل دول امريكا الشمالية و الجنوبية . فاي تدخل احترافي ماهو الا صورة تعكس خبرة هذا الجهاز العريق في الحفاظ على امن و سلامة الوطن تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك .
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3
4 - مهاجر بلجيكي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 11:24
علينا إنتخاب سيد الحموشي على رأس وزارة الصحه وسترون سيزيد بها إلى الأمام وستعرف بلادنا إزدهارا في مجال الصحه بفضل هاد الرجل لما يتحلى به من نكران لدات والعمل الجبار
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5 - ستيتو حمو الثلاثاء 10 مارس 2020 - 11:24
في اليوم العالمي للمرأة تم الاحتفال بشكل بمبالغ فيه جدا جدا !!بنساء إدارة بعينيها في حالة مجاملة زائدة !! وتم تجاهل شبه كلي مختلف نساء القطاعات الأخرى وربات البيوت ونساء الموقف والمزارع والجبال والسهول !!
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6 - عصامي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 11:31
عليكم تغيير العلقلية البوليسية البائدة، وان تشتغلوا بتناغم مع باقي مؤسسات الدولة، وان ترفعوا من تكوين الامن العمومي الذي له احتكاك بالمواطن ويسيء لسمعة الامن الوطني بعدم احترامه للمواطنين وتسلطه عليه.
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7 - Immigre الثلاثاء 10 مارس 2020 - 11:36
Là pub c’est bien mais il faut suivre les plaintes des citoyens pas les laisser dormir dans des armoires sans suite????? Pas tout les corps de la polices sont sérieux surtout ceux de tanger masnana
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8 - لابد من إنشاء نقابة الثلاثاء 10 مارس 2020 - 11:37
مجلة الشرطة لا تعني ولا تعطي للمواطن ولا الموظف أي شيء سوى الكلام الشفوي لابد من إنشاء نقابة تدافع عن رجل الأمن ومصالحه وتحافظ على كرامته فالشرطي في المغرب يعيش في حرب دائمة في حين المسؤولين يتصورون على ظهره فلابد من الإهتمام الحقيقي وليس كلام المجلات
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9 - Wach الثلاثاء 10 مارس 2020 - 11:48
يجب تعيين السيدة في فرنسا و ليس في المغرب،على حد علمي لغة المغاربة هي العربية.
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10 - لاهاي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 11:49
اذا اًردتم ان يعوم الاًمن في البلاد وهو تقريب الأمن من المواطن كيف لكل حي اًو اثنين مركز للشرطة وبعد ذالك يعوم الاًمن في البلاد مع شرطي عقلاني تكون له علاقة مع المواطنين بدلنا من شيخ الحومة هذا هو الصواب في نظري لاًني شاهدت هذا في الدول عديدة في الغرب
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11 - Max الثلاثاء 10 مارس 2020 - 11:53
تواصل و انفتاح بدون نتائج إيجابية هذا هو المشكل الحقيقي في الإدارات الحكومية.

المواطن يريد الحل السريع لمشاكله و في اقرب الآجال ثم لا يهمه الوسائل الحديثة و ديكورات المكاتب.
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12 - الغيور على وطنه الثلاثاء 10 مارس 2020 - 11:55
الشرطة تعاني الهيبة وفقدت بريقها. لم توفق بين الصرامة والتحديث . الصرامة لا يعني العودة الى سنوات الرصاص وهنا اقصد ان تنتفي مظاهر الرشوة التي ازالت تنخر جميع الأقسام كالسير والجولان. الشرطة القضائية ... يجب الصرب بيد من حديد على كل من يستغل هدا الجهاز ليضر الدولة وهيبتها . اما التحديث فأقصد به مواكبة العصر من تكنولوجيا وحقوق الانسان والشرطة المواطنة . لكن المغرب انتقل من الديكتاتورية الى التسبب . اللهم اصلح حالنا الموضوع يستخق اكثر واكتف بهدا القدر .
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13 - مغربي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:06
عالم اليوم عالم تكنولوجيا متطورة متجددة سريعة الانتشار على مدار الساعة عبر عالم العولمة سيف دو الحدين و من لم يواكب هذا المجال وفق تطورات العالمية فهو خارج سرب يغرد في ظل توظيفه من طرف كبار ورواد و أعداء وتجار و غيرهم كالية من اليات تحقيق أهداف منشودة و بالتالي نشيد بانفتاح الأجهزة الأمنية على مواطنين عبر وسائل تواصل و تكريس التعاون و التضامن بين شتى شرائح مجتمع من أجل خدمة المصالح العليا للمغرب و المغاربة التي تعد فوق كل اعتبار و التعبئة و الحيطة و الحذر و اليقظة من كافة الأخطار و المخاطر معادية و شتى انواع جريمة عابرة لحدود على رأسها دخلية على المغاربة بهذا العالم مخيف جميل حتى يظل استقرار و الأمن سمة ساءدة جيل بعد جيل بالمغرب و حتى نواكب العصر بافاق واعدة عبر حث ناشئة أن الأمن و استقرار هو مسؤولية ملقات على عاتق كل مواطنين المغاربة و أن المغرب بيتنا وحيد بالعالم الذي يأوينا بين أمم و تقدمه و تطوره و ازدهاره و امنه و استقراره باستمرار واجب وطني على كل مغربي حفاظ عليه إلى آخر رمق و تسليم مشعل لمن يليه على غرار دول متقدمة متحضرة.
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