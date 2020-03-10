هل تتحول العاصمة الرباط إلى فضاء خال من العنف ضدّ النساء؟

هسبريس - وائل بورشاشن

يطمح مشروع حقوقي مغربي إلى جعل شوارع العاصمة الرباط خالية من العنف ضدّ النساء والفتيات، وقد بلغ محطّته الأخيرة التي فتح فيها باب استقبال مقترحات وأفكار في سبيل تحقيق هذا المقصد.

ويهدف المشروع إلى "تحسين ولوج النساء والفتيات إلى الفضاءات العمومية والخدمات الحضرية من خلال ضمان مستوى من المساواة والأمن للمرأة والفتاة من خلال إشراك السلطات المحلية، والمنتخبين، والمخطّطين الحضريّين، والمهندسين، والمهندسين المعماريّين، ومختلف الرجال والنساء"، حَسَبَ ورقة تقديمية للمشروع.

وقالت سميرة عاشور، مهندسة معمارية مختصّة في التعمير منسقة "مشروع الرباط مدينة آمنة بدون عنف ضدّ النساء والفتيات"، إنّ "هذا المشروع قد بدأته جمعية جسور بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، وسطّرت فيه ثمانية أنشطة بدأت في شهر شتنبر، قبل الوصول إلى النشاط الأخير الذي هو مباراة من أجل مدن آمنة بدون عنف ضد النساء والفتيات بمدينة الرباط مع المهندسين".

ووضّحت منسّقة المشروع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّه "متكامل؛ باشتغاله أوّلا على بعد التنمية المجالية وكيفية أن نُصَيِّرها آمنة للنّساء والفتيات عبر نظافة المكان وجماليته، فتمّ إدخال الورود، واشتغلنا على المدينة القديمة التي صنّفت تراثا عالميا من طرف اليونسكو في سنة 2012".

وذكرت عاشور أنّ الأزقّة الضيّقة للمدينة العتيقة في الرباط رمّمتها السلطات، وأكمل هذا العمل، بشراكة وانخراط من النساء والرجال والأطفال وولاية الرباط، "اُزهر مدينتي"، في نشاطين شارك فيهما مئتا متطوّع، وقالت: "المهمّ أننا لم نشتغل مع المرأة فقط بل مع الرجل والطفل والشاب أيضا، ليكون الفضاء العام آمنا للجميع".

وصرّحت سميرة عاشور بأنّ المشروع في المرحلة التالية انتقل من "فكرة الاشتغال على المجال إلى فكرة كيفية أن يبقى هذا المجال دائما على الحال الذي هو عليه بعد الإصلاح؛ فتمّ تنظيم ورشات تحسيسية للمشاركين في تنمية المجال بالمدينة، جمعت المستشارين الجماعيّين والبرلمانيّين، وساكنة مدينة الرباط، ومهندسِين معماريّين ومهندسين مختصّين، والمجتمع المدني، قصد تحفيز الأفكار وتطوير العمل".

تلا هذا، وفق المنسقة ذاتها، تنظيم "ملتقى دولي حول المدن الآمنة والمستدامة والنّوع الاجتماعي، بشراكة مع المجلس الجهوي لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتّهيئة والتّعمير، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجمعية جسور، حيث التقى مختصّون ومستشارون جماعيون، وتمثيلية عن تنسيقيات نسائية حزبية، وطلبة، وناشطون من المجتمع المدني، والساكنة التي اشتغلنا معها في المدينة العتيقة بالرباط، حول التنمية المجالية المستدامة، وكيفية إدخال النوع الاجتماعي، وكيفية تهيئة الفضاء العام والمدينة لأخذ هذه الخصائص بعين الاعتبار".

ومن بين مراحل هذا المشروع، وفق المتحدّثة نفسها، المشاركة في "الملتقى الخامس للمدن الآمنة بالرباط الذي تمّ تقديم تفاصيله من طرف جمعية جسور كمشروع تمّ تحقيقه على أرض الواقع بمدينة الرباط".

"وقد تلا العمل الميداني والعمل الهندسي عمل حول كل ما له علاقة بالابتكار، عن طريق جعل طلبة الجامعة يقدّمون أفكارهم لنا حول كيفية تكييف الفضاء العام الآم"، تقول عاشور.

هذا الأمر، تضيف المتحدثة، قاد إلى "فتح مباراة للأفكار مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط، وكان العمل على متجر آمن للمرأة في المدينة العتيقة، ومكتبة مستدامة في الفضاء العام، وأفكار جميلة سيتمّ إنجازها بتوافق مع مدينة الرباط وسلطاتها لنيل الرّخص."

ثم قاد هذا إلى آخر مستجدّ وهو "مباراة للمهندسين المختصّين حول كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعمل في سبيل أن يكون لنا فضاء عام بدون عنف ضد النساء والفتيات بالرباط"، تواصل عاشور.

وأكدت منسقة مشروع "الرباط مدينة آمنة بدون عنف ضدّ النساء والفتيات" أنّه يمكن تحقيق مشاريع تشبه هذا المشروع في مدن مغربية أخرى مع انخراط الناس الذين يمكنهم النّهوض بها.