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كُتّاب وآراء
السائح الفرنسي المصاب بـ"كورونا" أقام في فندق شهير بمراكش
علمت هسبريس أن السائح الفرنسي الذي أعلنت وزارة الصحة المغربية، فجر اليوم، إصابته بفيروس "كورونا المستجد"، أقام في فندق شهير "خمس نجوم" بالحي الشتوي في مدينة مراكش، قبل أن يتقدم إلى مستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالمدينة ذاتها، بعد أن أحس بأعراض تنفسية.
وأصبح المصاب الفرنسي ثالث حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" في المغرب، بعد إعلان إصابتين قادمتين من إيطاليا، الأولى لشاب والثانية لسيدة مسنة، علما أنه تم استبعاد 63 حالة إصابة محتملة من أصل 66 إلى حدود التاسعة صباحا من اليوم الثلاثاء.
ودخل السائح الفرنسي إلى المملكة يوم السبت الماضي عبر مطار مراكش المنارة، ليلتحق بأحد أشهر فنادق مراكش في "الحي الشتوي"، وينتهي أمس تحت تدابير الحجر الصحي بمستشفى الرازي في المدينة الحمراء.
وفور التحاقه بالمستشفى المذكور، اشتبه الطاقم الطبي، بسرعة، في إصابة السائح الفرنسي البالغ من العمر 52 سنة بفيروس "كوفيد 19"، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة.
وذكرت وزارة الصحة أن "المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة مراكش، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة؛ كما أن حالته الصحية لا تدعو إلى القلق".
من جهة أخرى، وعلاقة بفيروس كورونا، وتفعيلا لقرار الحكومة، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى إيطاليا ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر.
وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أنها وضعت آلية خاصة لمرافقة زبائنها في تدبير تنقلاتهم إثر هذه التغييرات.
وأضاف المصدر أنه بالنظر إلى هذا الوضع، يمكن للزبائن، إذا ما رغبوا في ذلك، تأجيل سفرهم إلى تاريخ لاحق، بدون تكاليف، أو إلغائه قبل 72 ساعة على الأقل من موعد انطلاق الرحلة، مع تخصيص مقابل بنفس قيمة التذكرة، صالح لمدة ستة أشهر ويتم استهلاكه حصريا في رحلات الشركة.
وللحصول على مزيد من المعلومات حول هذه التدابير التجارية دعت الشركة زبائنها إلى الاتصال بالرقمين التاليين: - المغرب (0890000800) - الرقم الدولي (212522489797 +).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
واش وقت السياحة دابا؟ الله يهدي ما خلق.
lol LE PDG EST UNE PURE RACE MAROCAINE
اذن من يتحمل المسؤولية؟؟؟؟؟؟؟؟
لأن لنا أصدقاء يشتغلون في الفنادق
و يمكن أن ننقل العدوى لأناس آخرين دون قصد ...
هل تقصدون حكومة إيطاليا ؟
لأن إيطاليا قررت أمس إغلاق حدودها و وضع الدولة كاملة تحت الحجر ..
فلا داعي أن تنشر الحكومة المغربية أخبار زائفة ، في حين تهدد آخرين بمتابعات قضائية لنفس السبب .
و أحمق من يظن أن المسؤلين أغبياء .. وأن ما يرتكبونه من حماقات بترك الحدود مفتوحة هو مجرد خطأ منهم . لا و ألف لا !
إنهم يتاجرون بأرواحنا ..
الآن يجب وضع مراكش كليا تحت الحجر الصحي بسببكم !