24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4213:4316:5919:3520:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. خداع المفاهيم .. أولاً "الكونية" (5.00)

  2. ساكنة مدينة بوعرفة تشارك في حملة للتبرع بالدم (5.00)

  3. الجزارة بتاء التأنيث (5.00)

  4. السعودية توقف "تقديم الشيشة" للوقاية من كورونا (5.00)

  5. الحزب المهدى من السماء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | السائح الفرنسي المصاب بـ"كورونا" أقام في فندق شهير بمراكش

السائح الفرنسي المصاب بـ"كورونا" أقام في فندق شهير بمراكش

السائح الفرنسي المصاب بـ"كورونا" أقام في فندق شهير بمراكش
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 09:55

علمت هسبريس أن السائح الفرنسي الذي أعلنت وزارة الصحة المغربية، فجر اليوم، إصابته بفيروس "كورونا المستجد"، أقام في فندق شهير "خمس نجوم" بالحي الشتوي في مدينة مراكش، قبل أن يتقدم إلى مستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالمدينة ذاتها، بعد أن أحس بأعراض تنفسية.

وأصبح المصاب الفرنسي ثالث حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" في المغرب، بعد إعلان إصابتين قادمتين من إيطاليا، الأولى لشاب والثانية لسيدة مسنة، علما أنه تم استبعاد 63 حالة إصابة محتملة من أصل 66 إلى حدود التاسعة صباحا من اليوم الثلاثاء.

ودخل السائح الفرنسي إلى المملكة يوم السبت الماضي عبر مطار مراكش المنارة، ليلتحق بأحد أشهر فنادق مراكش في "الحي الشتوي"، وينتهي أمس تحت تدابير الحجر الصحي بمستشفى الرازي في المدينة الحمراء.

وفور التحاقه بالمستشفى المذكور، اشتبه الطاقم الطبي، بسرعة، في إصابة السائح الفرنسي البالغ من العمر 52 سنة بفيروس "كوفيد 19"، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة.

وذكرت وزارة الصحة أن "المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة مراكش، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة؛ كما أن حالته الصحية لا تدعو إلى القلق".

من جهة أخرى، وعلاقة بفيروس كورونا، وتفعيلا لقرار الحكومة، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى إيطاليا ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أنها وضعت آلية خاصة لمرافقة زبائنها في تدبير تنقلاتهم إثر هذه التغييرات.

وأضاف المصدر أنه بالنظر إلى هذا الوضع، يمكن للزبائن، إذا ما رغبوا في ذلك، تأجيل سفرهم إلى تاريخ لاحق، بدون تكاليف، أو إلغائه قبل 72 ساعة على الأقل من موعد انطلاق الرحلة، مع تخصيص مقابل بنفس قيمة التذكرة، صالح لمدة ستة أشهر ويتم استهلاكه حصريا في رحلات الشركة.

وللحصول على مزيد من المعلومات حول هذه التدابير التجارية دعت الشركة زبائنها إلى الاتصال بالرقمين التاليين: - المغرب (0890000800) - الرقم الدولي (212522489797 +).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - مغربي قح الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:04
من فندق خمسة نجوم إلى مستشفى بدائي كله متسخ، صورة المغرب الحقيقية مع الاسف!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - محمد رومانيا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:06
ايوا قولو سميت الفندق باش تساعدو الناس و يحميو نفسهم بعدم الدخول لهاد الفندق، القضية راها ماشي قضية اسم فندق و لا الفلوس للي غادي يفقد بسبب هاد الحالة، القضية هي تنوير المواطنين لحماية انفسهم، ايلا بقينا على لحال هاكا، غادي يجي يوم حين لا ينفع الندم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
3 - مواطن مقهور الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:06
اللهم الطف بنا وابعد عنا وعن دوينا كل ما فيه ادى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
4 - رباطية مغربية الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:07
الله يا ريي اش هادشي ،كيفاش عاد دخل للمغرب 3 ايام هادي و جايب لينا المرض،،خاص كاع الناس لي جاو لهاد الاوطيل و باش جا و منين داز و الناس لي دازو من حداه كلهم يجيو يدوزو 20 يوم في الستشفى ،،يا لطيف ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
5 - أپوكليبسيس الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:09
عزيز عليكم السياح والسياحة .........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
6 - ولد موريتانيا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:11
هل سنرى انهيار الدول السياحية انهيارا تاما بعد تداول اخبار جد متواترة ومِؤكدة عن الغاء حجوزات 100الف سائح للمغرب في ظرف 24 ساعة الماضية فقط كما تراجعت اسعار المحروقات وبالتالي حتى المساعدات الخليجية ستتوقف نهائيا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
7 - سعيد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:12
هذا مصاب مؤكد وأين بقية المسافرين. والفندق ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
8 - مغربي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:12
لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم بك اعتصمنا، اللهم احفظ بلدنا وارفع هذا البلاء عن جميع خلقك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
9 - marocaine الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:12
خاصكم تعقمو الفندق كله و تفحصوا الزبناء وووو و الأكيد انكم لن تفعلوا شيء
واش وقت السياحة دابا؟ الله يهدي ما خلق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
10 - sanaa abouzid الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:13
LA RAM A PROFITE DU LOCKDOWD QUE ITALIE A IMPOSE SUR TOUT LES VOLS POUR DECLARER QU ELLE AUSSI VA LE FAIRE!!!!!!

lol LE PDG EST UNE PURE RACE MAROCAINE
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - Mahosh Farid الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:14
يجب إغلاق الحدود ومنع جميع الرحالات وبدون إستتناءات . فالمرافق الصحية ضعيفة في المغرب والعواقب ستكون وخيمة .... رجاء سدوا الباب على كلشي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - Abou Walid الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:14
لارام علقت رحلاتها إلى إيطاليا ؟ بل إيطاليا هي من منعت شركات الطيران من القدوم إليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - Ahmed الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:18
يجب اتخاد تدابير استباقية وكفى من ردود الفعل غير مجدية بعد فوات الأوان كما وقع لايطاليا وحاليا باسبانيا. وجب إغلاق الحدود لمدة محددة قابلة للتجديد. إلى غاية التغلب على هذا الوباء أو إيجاد لقاح له.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:18
أقام في فندق شهير بمراكش اذن على الوزارة ومعها الداخلية ان تقيم حجرا صحيا على ذاك الفندق لأكثر من اسبوعين.. ام أن الوزارة ستصدر بلاغا اخر تقول فيه ان الخبر كاذب ونتابع مرويجيه؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - mjid الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:19
الله يهدي المسؤوولين ؛ كان يجب تعليق جميع الرحلات من إيران والصين و إيطاليا قبل أن يصل المرض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - belqassem الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:26
ما دور لجنة اليقظة الموجودة بالمطار ان لم تكتشف الحالات المشكوك فيها.
اذن من يتحمل المسؤولية؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - محمد 87 الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:27
السؤال المطروح، كيف مر هذا السائح من اجهزة المراقبة لكشف الفروس، يعني مثلما مر بكل سهولة ، من المحتمل مرور المئات، لطفك يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - هشام متسائل الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:27
بلا ما تبحثوا على اسم الفندق. تجنبوا كل فنادق 5 نجوم في مراكش. تجنبوا كل مراكش بالمرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - هيثم الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:28
يجب أن نعرف إسم الفندق
لأن لنا أصدقاء يشتغلون في الفنادق
و يمكن أن ننقل العدوى لأناس آخرين دون قصد ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - ام نور الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:28
اللهم اني اعوذ بك من البرص و الجنون و الجدام و سيء الاسقام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - علي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:28
(أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى إيطاليا ابتداء من اليوم) !!! السائح فرنسي!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - ايت واعش الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:29
العاملون بالفندق..واسرهم واولادهم في المدارس وتتوسع الدائرة .والاسواق التي زارها ....سيكونون..اول من ينشر الوباء على نطاق واسع ثم نزلاء الفندق ..وهاهي نتيجة التماطل في عدم غلق الحدود. من اجل اليورو سنقتل بلد باكمله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - جميلة الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:30
الله يستر وصافي الله كيحاسبنا على اعمالنا استغفر الله العظيم واتوب اليه من جهة شبح الجفاف الله يرحمنا ومن جهة فيروس كيهدد البلاد وكيجي ليك مسؤول ويقول رب ضاره نافعه سياحة اتنتعش ربي واش هاد الادية كتسميها نفع ولا اخر يقول لك لا داعي للقلق و الحالة الأولى ما بان حتى واحد مصاب على حد القول ديالكم وخا والثانية كذلك ودبا هذا لي سائح وكان في فندق ماخرج ما مشا ما جا وسياحة في مراكش داخليه و خارجيه الله يستر غير ساحة الفنا مصيبة اشنو هذا ولا داعي للقلق كمامات معدومة ومعقمات غالية ومستشفيات حالتها ؟؟؟؟الله يحفظنا هادشي لي انقول ويشافي كل مريض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - نيشان الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:31
وتفعيلا لقرار الحكومة، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى إيطاليا ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر.
هل تقصدون حكومة إيطاليا ؟
لأن إيطاليا قررت أمس إغلاق حدودها و وضع الدولة كاملة تحت الحجر ..
فلا داعي أن تنشر الحكومة المغربية أخبار زائفة ، في حين تهدد آخرين بمتابعات قضائية لنفس السبب .
و أحمق من يظن أن المسؤلين أغبياء .. وأن ما يرتكبونه من حماقات بترك الحدود مفتوحة هو مجرد خطأ منهم . لا و ألف لا !
إنهم يتاجرون بأرواحنا ..
الآن يجب وضع مراكش كليا تحت الحجر الصحي بسببكم !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.