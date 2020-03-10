ولاية أمن بني ملال تحتفي باليوم العالمي للمرأة

حميد رزقي من بني ملال

أقامت ولاية أمن بني ملال، مساء الإثنين، حفل تكريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على شرف موظفات الشرطة العاملات بمختلف المصالح التابعة لها، وكذا النساء أرامل موظفي الشرطة الذين قضوا في أداء واجبهم المهني، بالإضافة إلى عاملات النظافة المزاولات بمقر ولاية الأمن.

وترأس هذا الحفل والي أمن بني ملال، بحضور رؤساء المصالح والعديد من المسؤولين الأمنيين؛ وألقى خلاله كلمة المدير العام للأمن الوطني التي وجهها إلى النساء الشرطيات بمختلف رتبهن وأسلاكهن بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة.

وجاء في كلمة المدير العام للأمن الوطني أن "الثامن من شهر مارس من كل سنة موعد سنوي متجدد لتكريم المرأة الشرطية، والوقوف وقفة تقدير وامتنان لها، لما تسديه من جليل الخدمات، وما تضطلع به من مسؤوليات وما حققته من نجاحات متميزة، بشكل يعكس تميز المنظومة الأمنية لبلادنا التي تسير بثبات ووتيرة تصاعدية نحو الإصلاح الشامل الذي يليق بأوراش التنمية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس" .

واعتبرت إحدى الشرطيات المحتفى بهن، بعدما تقدمت بكلمة شكر للمدير العام للأمن الوطني ولقيادة ولاية أمن بني ملال، هذه المبادر ة مظهرا راقيا من مظاهر العرفان بخدمات وتضحيات منتسبات جهاز الأمن الوطني، واعترافا بالأعمال التي تضطلع بها المرأة الشرطية، وهو ما يمثل تحفيزا لها لمواصلة الجهود والمضي قدما لبلوغ أعلى المراتب بمثابرة وتفان في أداء واجبها، وحتى تكون في مستوى التطلعات.

واختتم الاحتفاء بحفل شاي أقيم على شرف كل النساء المحتفى بهن، وبتوزيع الورود عليهن في أجواء احتفالية.