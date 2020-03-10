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كُتّاب وآراء
غياب التحسيس يُضعف الوقاية من "كورونا" في المدارس المغربية
في الوقت الذي عمدت فيه بعض الدول إلى تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تسير وتيرة الدراسة بالمؤسسات التعليمية في المغرب بشكل عادي، مع اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية، كتوفير صابون غسْل اليدين للتلاميذ.
المدراء الإقليميون لوزارة التربية الوطنية وجهوا مراسلة إلى رئيسات ورؤساء المؤسسات التعليمية، حثوهم فيها على توفير مادة الصابون السائل في مغاسل اليدين بالمؤسسات التعليمية، إلى حين تزويدهم من طرف المديريات بالكميات الكافية من هذه المادة.
وتباينت آراء الفاعلين التربويين الذين تحدثت إليهم هسبريس حول مدى توفير المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لمادة الصابون السائل في المؤسسات التعليمية، بين قائل إنّ هذه المادة متوفرة، وبين من قال إنها غير متوفرة إلى حد الآن.
محمد حرفوف، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، قال إنّ المراسلة الموجّهة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية على مستوى إقليم الرباط تمّ تفعيلها، مشيرا إلى أن التلاميذ يستفيدون من مادة الصابون مجانا، وهناك مؤسسات تعليمية توزّع فيها المناشف الورقية على التلاميذ.
في المقابل، قالت أستاذة تدرّس بمؤسسة تعليمية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة إنّ المراسلة التي وجهها المديرون الإقليميون إلى رؤساء المؤسسات التعليمية "مجرد كلام على الورق لا غير".
وأضافت المتحدثة، في تصريح لهسبريس، أنّ "بعض الأساتذة بادروا، من تلقاء أنفسهم، إلى اقتناء الصابون السائل من مالهم الخاص فقط لتحسيس التلاميذ بكيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، بينما لم توفر المديريات شيئا"، على حد تعبيرها.
من جهته، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إنّ مدراء المؤسسات التعليمية اقتنوا الصابون ووضعوه في المغاسل، لكنه نبّه إلى غياب عمليات تحسيس مواكِبة لتوعية التلاميذ بكيفية الوقاية.
وأضاف السحيمي في تصريح لهسبريس: "إذا لم تكن هناك عمليات تحسيس، فحتى لو تم توفير الصابون للتلاميذ فإنهم لن يستعملوه، أو في أحسن الأحوال قد يتعاملون مع هذا الأمر باستهتار في غياب المواكبة".
ونبّه السحيمي إلى أنّ غياب حملات تحسيسية لتوعية التلاميذ بكيفية وقاية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا يشكّل خطرا عليهم، مبزرا أنّ بعض التلاميذ يأتون بأقنعة "كمامات" إلى المدرسة ويعطونها لأصدقائهم لتجريبها، وهو ما من شأنه أن يؤدّي إلى نقل العدوى في حال كان أحد التلاميذ حاملا لفيروس كورونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
من رأيي يجب تعليق الدراسة أو تقديم تاريخ العطلة المدرسية لكي نتجنب الاسوء.
جميع الأساتذة تكلمو مع التلاميذ على الوقاية وجميع المديريات دارت حملات تحسيسية.
نكونو شوي متفائلين ومنبقاوش نبخسو المجهودات حتى انعدمت التقة بين الناس والدولة
حريرتكم حامضة .... الله يلطف
سيرو سدو الحدود و سدو المدارس و جمدو حتى يحن الله ، ها كورونا ها الجفاف .. يا ربي السلامة
كما جاء على لسان الاستااذة في المقال٬ اقتناء الصابون رالمناشف و المعقمات من المال الخاص.
لاحول ولا قوة الا بالله هادشي كايضر فلقلب
من درايتها";
* شباب و أطفال أتلفوهم بالإستيقاظ مبكراً جراء التوقيت GMT+1 ،
و يكملوا عليهم بالرعب و الهم إذا ما عرفوا شيئاً عن كورونا .
دعوهم يلعبوا و يمرحوا و ليتمتعوا بحياتهم .
* عرفوا أو لم يعرفوا عن كورونا ، فلا يفلتوا من الموت .
* من زمان ، وقبل سماعنا بكورونا ،لو زرتم مقابر الدار البيضاء ،
عُـدُّوا عدد الأموات يومياً ، و في الأيام العادية ، دون أي وباء .
كأن كورونا وحده المسبب في الموت . أيها الناس ، إنصرفوا إلى أغراضكم
حتى يحين أجلكم . و لا تشغلوا بالكم بالإشاعات و لو كانت صحيحة .
ما جدوي التحسيس إن لم يكن لدى المسؤولين إحساس .
وماذا عن المدارس التي لا تتوفر حتى على الماء ؟
كفى من الضحك.