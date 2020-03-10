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الرئيسية | مجتمع | غياب التحسيس يُضعف الوقاية من "كورونا" في المدارس المغربية

غياب التحسيس يُضعف الوقاية من "كورونا" في المدارس المغربية

غياب التحسيس يُضعف الوقاية من "كورونا" في المدارس المغربية
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:00

في الوقت الذي عمدت فيه بعض الدول إلى تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تسير وتيرة الدراسة بالمؤسسات التعليمية في المغرب بشكل عادي، مع اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية، كتوفير صابون غسْل اليدين للتلاميذ.

المدراء الإقليميون لوزارة التربية الوطنية وجهوا مراسلة إلى رئيسات ورؤساء المؤسسات التعليمية، حثوهم فيها على توفير مادة الصابون السائل في مغاسل اليدين بالمؤسسات التعليمية، إلى حين تزويدهم من طرف المديريات بالكميات الكافية من هذه المادة.

وتباينت آراء الفاعلين التربويين الذين تحدثت إليهم هسبريس حول مدى توفير المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لمادة الصابون السائل في المؤسسات التعليمية، بين قائل إنّ هذه المادة متوفرة، وبين من قال إنها غير متوفرة إلى حد الآن.

محمد حرفوف، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، قال إنّ المراسلة الموجّهة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية على مستوى إقليم الرباط تمّ تفعيلها، مشيرا إلى أن التلاميذ يستفيدون من مادة الصابون مجانا، وهناك مؤسسات تعليمية توزّع فيها المناشف الورقية على التلاميذ.

في المقابل، قالت أستاذة تدرّس بمؤسسة تعليمية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة إنّ المراسلة التي وجهها المديرون الإقليميون إلى رؤساء المؤسسات التعليمية "مجرد كلام على الورق لا غير".

وأضافت المتحدثة، في تصريح لهسبريس، أنّ "بعض الأساتذة بادروا، من تلقاء أنفسهم، إلى اقتناء الصابون السائل من مالهم الخاص فقط لتحسيس التلاميذ بكيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، بينما لم توفر المديريات شيئا"، على حد تعبيرها.

من جهته، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إنّ مدراء المؤسسات التعليمية اقتنوا الصابون ووضعوه في المغاسل، لكنه نبّه إلى غياب عمليات تحسيس مواكِبة لتوعية التلاميذ بكيفية الوقاية.

وأضاف السحيمي في تصريح لهسبريس: "إذا لم تكن هناك عمليات تحسيس، فحتى لو تم توفير الصابون للتلاميذ فإنهم لن يستعملوه، أو في أحسن الأحوال قد يتعاملون مع هذا الأمر باستهتار في غياب المواكبة".

ونبّه السحيمي إلى أنّ غياب حملات تحسيسية لتوعية التلاميذ بكيفية وقاية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا يشكّل خطرا عليهم، مبزرا أنّ بعض التلاميذ يأتون بأقنعة "كمامات" إلى المدرسة ويعطونها لأصدقائهم لتجريبها، وهو ما من شأنه أن يؤدّي إلى نقل العدوى في حال كان أحد التلاميذ حاملا لفيروس كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - جيهان الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:13
شكرا للاساتدة على مبادرتهم وخوفهم على الثلاميذ المهم دارو جهدهم لكن السوال هل الصابون كافي لوقاية اولادنا من المرض السوال موجه لوزارة الصحة
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23
2 - ل.ن الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:14
كلام على ورق.
من رأيي يجب تعليق الدراسة أو تقديم تاريخ العطلة المدرسية لكي نتجنب الاسوء.
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25
3 - تلميذ مغربي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:14
نريد تعليق الدراسة بالمغرب من أجل الوقاية من فيروس كورونا لكي لا يصاب أحد في مدرسة تعليمية و ينشر العدوى لجميع التلاميذ
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23
4 - عدميين الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:18
حملات فالتلفزة،فالمدارس.،الانترنيت في جميع أنحاء الوطن هاد اساتدة كيدعيو غي بلا خلا .
جميع الأساتذة تكلمو مع التلاميذ على الوقاية وجميع المديريات دارت حملات تحسيسية.
نكونو شوي متفائلين ومنبقاوش نبخسو المجهودات حتى انعدمت التقة بين الناس والدولة
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1
5 - karim الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:20
il faut avant tout sensibiliser les parents à éduquer leurs enfants. aujourd huit les parents pas tous mais la plus part augmentent inutilement la population pour rien ainsi que les problèmes liés a cela ni plus ni moins
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3
6 - مهاجرة الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:20
بحالا معرفت اش غادي إيقراو هاد الدراري في المدرسة ، بان لي هد المغرب ماغادي اجمع راسو حتى يطلاو بهاد كورونا ،باقين دابا غتيضحكو .
حريرتكم حامضة .... الله يلطف
سيرو سدو الحدود و سدو المدارس و جمدو حتى يحن الله ، ها كورونا ها الجفاف .. يا ربي السلامة
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12
7 - أستاذ ف ع ت الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:21
الحمد لله أسبوع كامل من التوعية ، لمدة ساعة كاملة لكل قسم استفاد منها اكثر من 350 ثلميذ . لا ننتظر شكرا ولا جزيلا ، انما هو واجب اتجاه ابناء الشعب.
كما جاء على لسان الاستااذة في المقال٬ اقتناء الصابون رالمناشف و المعقمات من المال الخاص.
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14
8 - تلميذ الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:21
إذا أصيب فقط تلميذ واحد بالفيروس سينتقل إلى كل التلاميذ بالمدرسة
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5
9 - fatima الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:26
الناس كايقراو بالتكنولوجيا ؤ حنا مزالين مدابزين مع الصابون السائل واش كاين ولا ماكاينش ...
لاحول ولا قوة الا بالله هادشي كايضر فلقلب
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7
10 - said الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:27
الان اصبحتم تطالبون بتعليق الدراسة ونسيتم عبارة أبناؤنا يضيعون. هذه العبارة تستحضرونها فقط حين يحتج المدرس أو يضرب عن العمل دفاعا عن حقوقه. هذا دليل على حقدكم على من يطالب بحقوقه. الناس في أوروبا يتعاطون مع كل من يحتج من أجل نيل حقه. وانتم لاتفكر ن الا في أنفسكم. لذا فرض عليكم الظلم والاستغلال
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11 - عبد العزيز الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:28
هناك مؤسسات قروية لا تتوفر على مراحل أو مغسلات فكيف تتوفر على الماء والصابون
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12 - ندى الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:28
علقوا الدراسة في المدارس ماذا تنتظرون أولادنا في خطر لما كل هذا الاستهتار
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6
13 - إنصرفوا إلى أغراضكم الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:30
* كما يقال: "ليس في الهم إلا من يفهم " و أقول :" جهل الأمور خير
من درايتها";
* شباب و أطفال أتلفوهم بالإستيقاظ مبكراً جراء التوقيت GMT+1 ،
و يكملوا عليهم بالرعب و الهم إذا ما عرفوا شيئاً عن كورونا .
دعوهم يلعبوا و يمرحوا و ليتمتعوا بحياتهم .
* عرفوا أو لم يعرفوا عن كورونا ، فلا يفلتوا من الموت .
* من زمان ، وقبل سماعنا بكورونا ،لو زرتم مقابر الدار البيضاء ،
عُـدُّوا عدد الأموات يومياً ، و في الأيام العادية ، دون أي وباء .
كأن كورونا وحده المسبب في الموت . أيها الناس ، إنصرفوا إلى أغراضكم
حتى يحين أجلكم . و لا تشغلوا بالكم بالإشاعات و لو كانت صحيحة .
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6
14 - مواطن مغربي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:31
و ماذا عن غياب الماء في بعض المدارس بالعالم القروي التابعة لجهة الدارالبيضاء يا حسرة ؟
ما جدوي التحسيس إن لم يكن لدى المسؤولين إحساس .
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15 - مغربي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:31
توفير مادة الصابون .....
وماذا عن المدارس التي لا تتوفر حتى على الماء ؟
كفى من الضحك.
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16 - محمد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:34
المسألة ليست مسألة الصابون السائل أوغيره وإنما يجب تفغيل دور المراكز الصحية في كل منطقة من المغرب قصد التوعية والتحسيس
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6
17 - من ورزازات الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:34
بعض مؤوسسات المدرسية القريبة مني طلبت من تلاميذ إحضار الصابون السائل إجباري لكل واحد علما أن التلاميذ في القسم فاق 30 تلميذ .
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18 - اعدادية . من وجدة الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:36
بصفتي استاد . لا يوجد لا صابون و لا هم يحزنون و لكن للامانة فالحراسة العامة قامت باسداء نصاءح للتلاميد
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19 - baybou الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:47
il faut fermer les ecoles ces tentatives ne sont pa suffisantes
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20 - ابو علي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:54
)الصابون مايفك من الموت). جبدو من الصحيح
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21 - الله يرد بينا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:54
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ
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22 - ibrahim الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:59
جامعة مولاي اسماعيل مكناس ليس فيها صابون
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23 - وليد الخمار الأربعاء 11 مارس 2020 - 00:03
تلميذ بمؤسسة دار السلام الثانوية بمدينة الرباط التقدم في إطار الحملة التحسيسية للوقاية من فيروس كورونا قام النادي الصحي للمؤسسة بتوزيع مطويات على التلاميذ ولا يزال الأمر لحد الآن لذا ان أردتم يمكنكم القدوم غدا لرؤية تلامذة المؤسسة يتممون مهمتهم التوعوية
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24 - kamal الأربعاء 11 مارس 2020 - 00:08
مكاين لا صابون لا والو.المدير ديال مؤسسة تعليمية كتقرا فيها البنت ديالي قال للتلاميذ هوما لي إيجيبو الصابون
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25 - eHumansit الأربعاء 11 مارس 2020 - 00:08
الصلاة والدعاء اقوى الاسلحة للقضاء على كرورنا
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