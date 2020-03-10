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استئنافية مدينة طنجة تبت في ملف أتعاب محام

استئنافية مدينة طنجة تبت في ملف أتعاب محام
هسبريس – محمد لديب
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:10

قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة بتحديد أتعاب محام بهيئة المدينة ذاتها في مبلغ 170 مليون سنتيم، عوض 1.3 مليار سنتيم الذي كان قد منحه له نائب نقيب هيئة المحامين نفسها في قرار مثير للجدل.

وجاء في قرار غرفة المشورة لاستئنافية طنجة "حكم رقم: 318-أولا: بارتكاز استئناف السادة إدريس وهشام وعثمان وكريم وسناء بنلشكر على أساس، والأمر بتأييد القرار المطعون فيه في مبدئه مع تعديله وذلك بخفض مبلغ الأتعاب إلى مليون وسبع مئة ألف درهم، شاملا الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف مع جعل الصائر مناصفة بين الطرفين. ثانيا: بعدم ارتكاز الاستئناف المقدم من طرف الأستاذ عبد السلام دحمان على أساس، ونصرح برفضه".

وبهذا القرار، تكون غرفة المشورة قد حسمت بشكل أولي في واحد من أكثر الملفات المرتبطة بأتعاب المحامين إثارة للجدل، ويتعلق الأمر بطعن أفراد أسرة منحدرة من مدينة طنجة في قرار لنائب نقيب هيئة المحامين بالمدينة ذاتها.

وقال أحد أفراد أسرة بنلشكر في تصريح لهسبريس: "صحيح أن غرفة المشورة خفضت قيمة الأتعاب بنسبة قاربت 85 في المائة، لكننا سنقدم طلبا للطعن في القرار أمام محكمة النقض، خاصة وأن المحامي المعني بالأمر أدلى بمجموعة من البيانات المجانبة للصواب في ما يخص قضايا قال إنه رافع فيها وهو أمر غير صحيح".

وكشفت بيانات موثقة حصلت عليها هسبريس أن قرار تحديد مبلغ 1.3 مليار سنتيم كأتعاب لممثل الدفاع عن عائلة بنلشكر، الذي ناب عنها في بعض الملفات ابتدائيا فقط، لم يتخذ من طرف نقيب هيئة المحامين بمدينة طنجة، ابراهيم السملالي، بل اتخذ من طرف نائب له.

وأكد خبير قانوني أن تحديد الأتعاب في ملفات ذات طبيعة مدنية في مبلغ يزيد عن مليار و300 مليون سنتيم، أي بمعدل يتراوح ما بين 60 مليون و100 مليون سنتيم، أمر شبه منعدم تماما، خاصة وأن الأمر في هذه النازلة يتعلق بأتعاب في الدرجة الابتدائية.

وأضاف الخبير القانوني، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أتعاب المحامي الجاري بها العمل في كافة محاكم المغرب تتراوح ما بين 5000 و10 آلاف درهم عن كل ملف، خاصة في الدرجة الابتدائية، وهناك ملفات ينوب فيها المحامون بمبالغ أقل من هذه المعدلات، مضيفا أن الجهة الوحيدة التي يحق لها تحديد الأتعاب هي النقيب نفسه، باعتباره الشخص الوحيد المؤهل نظرا إلى تقلده ذلك المنصب عبر عملية انتخاب من طرف المحامين أنفسهم.

وشدد الخبير القانوني على أن القانون واضح في مثل هذه النوازل، حيث ينص على أنه يتوجب اللجوء إلى مؤسسة النقيب في حالة الخلاف على تقدير أو تحديد الأتعاب، و"يستمع النقيب عند الاقتضاء إلى المحامي والموكل لتلقي ملاحظاتهما وما يتوفران عليه من حجج، ويبت في الطلب في جميع الحالات داخل أجل شهر من تسلمه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ملاخظة الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:39
المغرب بالاضافة الكبر كسكس فالعالم، ولا فيه حتى أضخم مبلغ لاتعاب المحامي. هاد مليار و 300 مليون خاصها تدخل لسجل كنيس.
هاد المحامي وأشباهه هو لي تنتسناوهم يدافعو علينا ويرجعو لينا حقوقنا ؟؟
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18
2 - منير أمريكا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:40
من المضحك ان نسمع 1.3 مليار سنتين كاتعاب، نحن في الولايات المتحدة الأمريكية ولا نسمع متل هاته الأرقام،
اتقو الله في غاديين بهاد الجشع.
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15
3 - فرانز كافكا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:44
المحامون يربحون الملايير و الملايين و حين تتكلم لهم الحكومة على ضرورة دفع الضرائب يبدأون بالتباكي و ترديد اﻷسطونة المشروخة بأن مهنة المحامي مهنة إنسانية و ذاكشي تقول تيخدموا فابور و لا يربحون اي درهم
غريب امرهم
اعرف الكثير من المحاميات و المحامين جاؤوا لطنجة ربنا خلقتنا و اﻵن بالعقارات و الكاطكاط و اﻷرصدة البنكية و لا زالوا جائعات و جائعون إلى المزيد من تكديس الممتلكات و الثروة على ظهر المطلقات و اصحاب الحوادث و المطرودون من الشغل و و و و الذين يطالبونهم ب 25%
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