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كُتّاب وآراء
حقوقيون يطالبون الحكومة بإنقاذ "مغاربة الحدود التركية اليونانية"
أياما عصيبة يجتازها مهاجرون مغاربة عالقون في الحدود التركية اليونانية؛ فإلى غاية اليوم، يظل مصيرهم مجهولا أمام تقاذفهم من قبل سلطات البلدين، ما يجعلهم عرضة لعصابات الاتجار بالبشر المنتشرة على طول الشريط الحدودي بين البلدين، وللاعتداءات التي وثقتها الكاميرات أثناء محاولتهم دخول الأراضي اليونانية.
وعلى امتداد الأيام القليلة الماضية، حاولت الحركة الحقوقية لفت انتباه الأجهزة الحكومية الوصية إلى ضرورة التدخل من أجل إنقاذ المغاربة المعرضين لمختلف أنواع الأخطار؛ فقد بعث المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان مراسلة إلى كل من وزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
ونقلت وسائل الإعلام الدولية مقاطع فيديو لمغاربة على الحدود مجردين من الملابس، في أجواء صقيع بارد، يطلبون النجدة من الجميع لكن دون مغيث إلى حدود اللحظة، حيث ما يزال غالبيتهم عالقين ويتعرضون لممارسات حاطة من الكرامة بشكل شبه يومي.
وبالنسبة إلى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، فـ"المئات من الشباب من جنسيات عربية مختلفة، لكن معظمهم مغاربة، عالقون في تلك المناطق، حيث تعتبرهم السلطات اليونانية لاجئين اقتصاديين، وقد سبق لها منذ أكثر من أربع سنوات أن باشرت عملية ترحيلهم إلى تركيا".
وقال الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "تدفق المهاجرين السريين ظل مستمرا بنسب قليلة نسبيا إلى أن تفاقم الوضع مع فتح تركيا حدودها مع اليونان، ليتدفق عشرات الآلاف من المواطنين السوريين، فالوضع مأساوي للغاية، وعدد من المهاجرين السرييين المغاربة تعرضوا بالفعل لمعاملة قاسية ومهينة، ترقى في بعضها إلى التعذيب، حيث أجبروا على العودة إلى تركيا عراة".
وأضاف المتحدث أن "ما يتعرض له هؤلاء هو نتيجة اندفاعهم نحو الحدود بحثا عن سبيل للعبور نحو ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية، ليجدوا أنفسهم ضحية تصفية حسابات سياسية بين تركيا وقادة الاتحاد الأوروبي".
وأعرب الخضري عن أسفه "لكونهم يدفعون الثمن غاليا، على إيقاع وضع متوتر من الناحية العسكرية في سوريا، ووضع متوتر من الناحية الأمنية والسياسية بين البلدين تركيا واليونان".
وطالب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان "الخارجية المغربية وباقي المؤسسات المغربية الرسمية، المعنية بوضعية المواطنين المغاربة خارج الحدود، بتقفي أثر هؤلاء الشباب، عبر التنسيق مع نظيراتها التركية واليونانية، وإرجاعهم إلى بلدهم آمنين، فهم في المحصلة مواطنون مغاربة دفعت بهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى ركوب مغامرات محفوفة بكل المخاطر التي يمكن تصورها، ولا ينبغي تركهم لمصيرهم الذي يبقى مجهولا ومفتوحا على كل الاحتمالات المأساوية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
شكون الداهم التما اصلا؟
مخلاو بلاصا. شفناهم في بلدان ميمكنش نتخيلوها. كانغولا . الموزمبيق. الإكوادور. البيرو . بوليفيا .بيليسي .الخ...
منين احصلو كيبقاو اتبكاو على الناس وخاصه في اليوتوب .
كل واحد يتحمل مسؤوليه قراراته الشخصيه . والسلام
كتفكروا المغرب غير مين تحصلوا .
عندما يهاجم بيتك وينتهك عليك الوقوف بالمرصاد للمعتدي كيفما كان تركيا جار سوء لليونان كما الجزائر للمغرب
Le jeunes qui sont coincés aux frontières turque personne ne les a remmené par la force ils sont partis de eux même ils s’assument
C’étaient exactement les mêmes propos en vers les daiches assassins que vous avez signalé le Maroc doit aller chercher les daiches
Ce lui qui des problèmes à lui même doit les assumer
Ces droits de l’homme cherche tout les vagues pour y aller surfer
Ce lui qui n’a rien à faire ce prononce qu’il fait partie des droits de l’homme
شكون غادي يديها فيكم . حسابهم اللاجءين سوريين . نصفهم صدق مغاربة .
ألم تطرح الحكومة على نفسها . و حتى ملك البلاد . لماذا المغاربة كلهم بغاو يهربو من المغرب ؟؟؟؟؟؟؟
شكون اداهم تما ؟؟