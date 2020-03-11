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الرئيسية | مجتمع | حقوقيون يطالبون الحكومة بإنقاذ "مغاربة الحدود التركية اليونانية"

حقوقيون يطالبون الحكومة بإنقاذ "مغاربة الحدود التركية اليونانية"

حقوقيون يطالبون الحكومة بإنقاذ "مغاربة الحدود التركية اليونانية"
هسبريس – نور الدين إكجان
الأربعاء 11 مارس 2020 - 08:00

أياما عصيبة يجتازها مهاجرون مغاربة عالقون في الحدود التركية اليونانية؛ فإلى غاية اليوم، يظل مصيرهم مجهولا أمام تقاذفهم من قبل سلطات البلدين، ما يجعلهم عرضة لعصابات الاتجار بالبشر المنتشرة على طول الشريط الحدودي بين البلدين، وللاعتداءات التي وثقتها الكاميرات أثناء محاولتهم دخول الأراضي اليونانية.

وعلى امتداد الأيام القليلة الماضية، حاولت الحركة الحقوقية لفت انتباه الأجهزة الحكومية الوصية إلى ضرورة التدخل من أجل إنقاذ المغاربة المعرضين لمختلف أنواع الأخطار؛ فقد بعث المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان مراسلة إلى كل من وزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

ونقلت وسائل الإعلام الدولية مقاطع فيديو لمغاربة على الحدود مجردين من الملابس، في أجواء صقيع بارد، يطلبون النجدة من الجميع لكن دون مغيث إلى حدود اللحظة، حيث ما يزال غالبيتهم عالقين ويتعرضون لممارسات حاطة من الكرامة بشكل شبه يومي.

وبالنسبة إلى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، فـ"المئات من الشباب من جنسيات عربية مختلفة، لكن معظمهم مغاربة، عالقون في تلك المناطق، حيث تعتبرهم السلطات اليونانية لاجئين اقتصاديين، وقد سبق لها منذ أكثر من أربع سنوات أن باشرت عملية ترحيلهم إلى تركيا".

وقال الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "تدفق المهاجرين السريين ظل مستمرا بنسب قليلة نسبيا إلى أن تفاقم الوضع مع فتح تركيا حدودها مع اليونان، ليتدفق عشرات الآلاف من المواطنين السوريين، فالوضع مأساوي للغاية، وعدد من المهاجرين السرييين المغاربة تعرضوا بالفعل لمعاملة قاسية ومهينة، ترقى في بعضها إلى التعذيب، حيث أجبروا على العودة إلى تركيا عراة".

وأضاف المتحدث أن "ما يتعرض له هؤلاء هو نتيجة اندفاعهم نحو الحدود بحثا عن سبيل للعبور نحو ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية، ليجدوا أنفسهم ضحية تصفية حسابات سياسية بين تركيا وقادة الاتحاد الأوروبي".

وأعرب الخضري عن أسفه "لكونهم يدفعون الثمن غاليا، على إيقاع وضع متوتر من الناحية العسكرية في سوريا، ووضع متوتر من الناحية الأمنية والسياسية بين البلدين تركيا واليونان".

وطالب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان "الخارجية المغربية وباقي المؤسسات المغربية الرسمية، المعنية بوضعية المواطنين المغاربة خارج الحدود، بتقفي أثر هؤلاء الشباب، عبر التنسيق مع نظيراتها التركية واليونانية، وإرجاعهم إلى بلدهم آمنين، فهم في المحصلة مواطنون مغاربة دفعت بهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى ركوب مغامرات محفوفة بكل المخاطر التي يمكن تصورها، ولا ينبغي تركهم لمصيرهم الذي يبقى مجهولا ومفتوحا على كل الاحتمالات المأساوية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - Rachid الأربعاء 11 مارس 2020 - 08:13
في نظري ان انقاد المغاربة في تركيا هي يجب على الوزارة الخارجية تتحدت مع نظيرتها اليونانية من اجل تسهيلات لكي للعبور الى اروبا ،اما الا كان ارجعهم غير ابعد منهم احسن منها
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2 - ايت واعش الأربعاء 11 مارس 2020 - 08:13
ياك هوما لي مشاو، ليس اعادتهم بل توفير الظروف الجيدة للناس حتى لا تهاجر من البلد، وتفكر في اوروبا ،توفير العيش الكريم ليس مستحيلا برايء ان يتخلى الاغنياء في هذا البلد عن جزء من ثروتهم لصالح الفقراء ويفكر الاغنياء في الوطن والصالح العام بانه المكان الملائم للعيش وليس كبقرة حلوب يمتصون ثرواتها وبملاؤن حساباتهم في الخارج..يجب ان يتخلى اصحاب الرواتب الكبيرة عن جزء من رواتبهم من اعلى الهرم لاسفله.يكون التضامن..من الخطأ اعادة هؤلاء الشباب الى نقطة البداية منهم من اشتغل ومنهم من تدين ومنهم من باع ممتلكات الاسرة لاجل الوصول لتركيا .فاعادتهم الى نقطة البداية هو حمق ، مادام ان المغرب لا يوفر العيش الكريم لهم
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3 - كمال الأربعاء 11 مارس 2020 - 08:17
ليدارها بيديه افكها بسنيه .
شكون الداهم التما اصلا؟
مخلاو بلاصا. شفناهم في بلدان ميمكنش نتخيلوها. كانغولا . الموزمبيق. الإكوادور. البيرو . بوليفيا .بيليسي .الخ...
منين احصلو كيبقاو اتبكاو على الناس وخاصه في اليوتوب .
كل واحد يتحمل مسؤوليه قراراته الشخصيه . والسلام
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4 - مغربي الأربعاء 11 مارس 2020 - 08:18
الحقوقيون لا يريدون خيرا لهده البلاد والعباد. المغاربة المتواجدين بالحدود التركية اليونانية رجال اقوياء وصلوا إلى تلك المنطقة بجهدهم ومالهم من أجل البحث عن مستقبل جديد. وانتم تطلبون الحكومة بإرجاعهم الى المغرب . بأي منطق تتكلمون به أيها الحقوقيين ( ) ؟ اهتموا بأمور أخرى لكان أفضل.
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5 - اختار و احتار و احصال الأربعاء 11 مارس 2020 - 08:30
هم من اختاروا و قرروا خوض هذه المغامرة البئيسة و كأن بلدهم يعيش حالة حرب أهلية ... !!! لا أدري كيف وصلت بهم الضروف حتى يقرروا الهجرة يهذه الطريقة ... فليتحملوا مسؤولية قراراتهم ..
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6 - واو الأربعاء 11 مارس 2020 - 08:31
المغرب خايب و الان كل واحد ادبر على راسو.
كتفكروا المغرب غير مين تحصلوا .
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7 - hamid الأربعاء 11 مارس 2020 - 08:32
ماهدا الهراء تريد دخول بلدان اروبا بطرق غير شرعية واغراقها بمهاجرين لاتريدهم اصلا.تركيا تبتز من اجل المال و المساندة ضد الاكراد و تفتح حدودها من جانب واحد و اليونان تدافع عن اراضيها من هدا الغزو.
عندما يهاجم بيتك وينتهك عليك الوقوف بالمرصاد للمعتدي كيفما كان تركيا جار سوء لليونان كما الجزائر للمغرب
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8 - موحا الأربعاء 11 مارس 2020 - 08:41
في كانوا غادين ؟هوولاء المغاربة انتهازيين يستغلون الاوضاع في سوريا من اجل الحريك .ويطالبون بانقادهم عجبا لهم . الاولى انقاد مغاربة الداخل والجبال من البرد والجوع والمرض!
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9 - Karim الأربعاء 11 مارس 2020 - 08:42
هههههه شيء مضحك، المغاربة دفعو بالدولار من أجل أن يقفو ذلك الموقف، الدولة لا يمكن لها أن تعمل أي شيء، لأن الدولة المغربية لم تفعل لهم أي شيء من أجل البقاء في البلاد، و أولئك اللذين يرون على أن إردوغان زعيم الأمة الإسلامية، هي الآن إستفقو من غبائكم و أنظرو إلى الكلب إردوغان كيف يستعمل المسلمين كدروع بشرية من أجل الضغط على الاتحاد العربي و الحصول على الثلاث مليارات يورو التي كانت فيما قبل قد وعده بها الاتحاد الاوروبي ثم عاد في ذلك.
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10 - من المسؤول الأربعاء 11 مارس 2020 - 08:44
المغاربة يهاجرون لظروف اقتصادية عكس السوريين الذين يواجهون الإبادة فهم من يستحقون اللجوء إلى بلدان أخرى.فعليهم تحمل العواقب
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11 - karim الأربعاء 11 مارس 2020 - 08:56
Mr les droits de l’homme
Le jeunes qui sont coincés aux frontières turque personne ne les a remmené par la force ils sont partis de eux même ils s’assument
C’étaient exactement les mêmes propos en vers les daiches assassins que vous avez signalé le Maroc doit aller chercher les daiches
Ce lui qui des problèmes à lui même doit les assumer
Ces droits de l’homme cherche tout les vagues pour y aller surfer
Ce lui qui n’a rien à faire ce prononce qu’il fait partie des droits de l’homme
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12 - mimoun الأربعاء 11 مارس 2020 - 09:00
et pourqoui il faut les sauver et est ce que d abbord la turqui et plus proche de l europe que le maroc..lol il ne conaissent pas la geographie !
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13 - abdo الأربعاء 11 مارس 2020 - 09:03
حتى شي واحد مابزز علهوم إمشيو لتماك كل واحد إتحمل مسؤوليتو الكل عارف بلي هديك الطريق كولها شوك الناس خرج لهوم العقل كولشي بغا يربح بالزربة
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14 - aha ya baha الأربعاء 11 مارس 2020 - 09:05
فوضى وخلق قوانيون الحدود نفس السيناريو 2015 العصابات الاتجار بالبشر يتلاعبون على أنانيين وخدو أموالهم ويتركونهم في العراء والمجاعة الدل شوهة. شبابنا لا يعرف مادا يريد داخو وزادو مع الكلاخ ديالهم خلطو مع السورييين. مصيبة اليونات لا ترحمهم . التاجر أودوغان فتح الحدود ويسترزق وبطريقة أخرى يهدد أوروبا غرضه هو المال فقط
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15 - أستاذة وطنية الأربعاء 11 مارس 2020 - 09:08
على الشباب ان يعي ان أوروبا لم تعد تلك الجنة التي ينشدها كل واحد وسيجد فيها ملاده وضالته أوروبا تعاني بدورها من البطالة فتشغل أبناءها وتتخلى عن المهاجرين بكل جنسياتهم وبشواهد عليا المعيشة غالية الكراء كذلك حسب تجربة ابنتي التي درست هناك لمدة 3 سنوات حاملة للماستر بميزة حسن لا زالت لحد الان تبحث عن عمل ولم تجده لحد كتابة هذه الحروف
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16 - Znassni الأربعاء 11 مارس 2020 - 09:18
السلام عليكم
شكون غادي يديها فيكم . حسابهم اللاجءين سوريين . نصفهم صدق مغاربة .
ألم تطرح الحكومة على نفسها . و حتى ملك البلاد . لماذا المغاربة كلهم بغاو يهربو من المغرب ؟؟؟؟؟؟؟
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17 - Kénitra city الأربعاء 11 مارس 2020 - 09:18
اليونان تعاني ازمة مالية و اقتصادية خانقة .. وليس لها القدرة على ادخال اي مهاجر لاراضيها .. لهذا تريد ان توصل رسالة لكل مهاجر ان حاولت الدخول فلن ارحمك وتريد بعض المساعدات المالية من الاتحاد.. و تركيا ابانت عن حقيقتها فهي تتاجر بالمهاجرين لتحقق اهدافها
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18 - ملاحظ الأربعاء 11 مارس 2020 - 09:18
يقول المثل " لي دارها بيديه ، إفكها بسنيه"
شكون اداهم تما ؟؟
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19 - جمال من ألمانيا الأربعاء 11 مارس 2020 - 09:19
تدمع العين لهاد شي لي كنشوفوه كل يوم. المغاربة عندهم هاد ثقافة الهربة منتشرة خصوصا فالاونة الاخيرة. أنا جيت لألمانيا بدبلوم مهندس وخدام هنايا كنخلص الضرائب اوخا هاكا مازال كنشوف نضرات العنصرية و الكره من بعض الالمان. وا تصورو معايا لوكان تجي حارك؟؟ هاد ثقافة الهربة خاصها تتوقف و الانسان حتى اللا بغا يجي لأوروبا يحاول يجي بطريقة شرعية فالاول عاد يشوف الحريك. وخا الحريك فحد داتو ماشي حل.
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20 - سعيد الأربعاء 11 مارس 2020 - 09:23
لماذا ذهبو إلى اليونان ولماذا هاجرو إلى اليونان لدخول إلى أوروبا لنفرض انهم دخلو إلى أوروبا ماذا سيستفدون سوى الإهانة والذل الفلوس التي اعطوها للهجرة كان عليهم صرفها على أنفسهم وفي بلادهم نعيش في بلادي المغرب وبين عائلتي وأصدقاء وتحت حماية وطني ب 50 درهم في اليوم ولا الدل ديال أوروبا الحمدلله على يارابي والشكر لك لأنني في المغرب واعتز بذلك
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