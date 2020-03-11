التجربة القضائية المغربية تغزي جمهورية زامبيا

هسبريس من الرباط

استقبل مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فولاتا ليليان شاوا سيونيي، مديرة النيابات العامة بجمهورية زامبيا.

وشكل هذا اللقاء فرصة عبّر خلالها الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، لفولاتا ليليان عن سعادته بهذه الزيارة، مستحضرا العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، المملكة المغربية والجمهورية الزامبية، وما تشهده من تطور ودينامية مستمرين في مختلف المجالات.

وقدم الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية شروحات حول التجربة القضائية بالمغرب في مجال استقلال السلطة القضائية، والأهداف الاستراتيجية المستقبلية المسطرة من أجل تكريس الحكامة والشفافية والنجاعة في تدبير هذا المجال الحيوي الهام.

وأكد مصطفى فارس حرصه على تعزيز علاقات التعاون القضائي مع نظرائه الزامبيين، مشيرا الى أن تبادل الخبرات والتجارب يأتي على رأس أولويات المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس المرتكزة على مد جسور التعاون المثمر والفعال مع العمق الإفريقي، مذكرا في هذا السياق بالنجاح الكبير للمؤتمر الإفريقي الأول للمرأة القاضية الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية شهر أكتوبر من السنة الماضية بالعاصمة العلمية فاس، والذي شهد مشاركة وفود مهمة من الدول الإفريقية.

من جهتها، أشارت فولاتا ليليان سيوتي إلى أهمية الاستفادة من التجربة القضائية المغربية، وعبرت عن رغبتها في تطوير العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة عملية، مبرزة استعداد المؤسسة التي ترأسها لتقديم كل سبل الدعم لإنجاح هذه المبادرة القضائية المهمة.

واتفق الطرفان على وضع برنامج عمل، وعلى عقد لقاءات وزيارات منتظمة بينها.