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الرئيسية | مجتمع | "كورونا" يُحسن عادات النظافة والسلامة الصحية في أوساط المغاربة

"كورونا" يُحسن عادات النظافة والسلامة الصحية في أوساط المغاربة

"كورونا" يُحسن عادات النظافة والسلامة الصحية في أوساط المغاربة
هسبريس – محمد لديب
الخميس 12 مارس 2020 - 09:00

دفعت مخاوف انتقال فيروس "كورونا" المعدي مجموعة كبيرة من المستهلكين المغاربة إلى اقتناء مواد التعقيم المخصصة لتنظيف الأيادي والاستحمام، من المحلات التجارية ومراكز التسوق والصيدليات.

وساهم ارتفاع الطلب على هذه المنتجات في تسجيل زيادات طفيفة في الأسعار، إلى جانب اختفاء البعض منها بشكل مؤقت، نظرا لعدم وجود كميات إضافية موجهة للبيع للمستهلك في هذه المحلات.

وتداركت مجموعة من الشركات المغربية، العاملة في قطاع إنتاج مواد التنظيف المخصصة للاستعمال الشخصي، الموقف عبر رفع وتيرة الإنتاج للاستجابة للطلب المتزايد على منتجاتها.

وأوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الإقبال على منتجات التنظيف المصنعة من الكحول واليود، بعد تفشي فيروس "كورونا" في العالم وتسجيل مجموعة من الحالات المحدودة في المغرب، يدل على تغير العادات الاستهلاكية للمغاربة.

وقال الخراطي، في تصريح لهسبريس: "سجلنا تزايد اهتمام المستهلك المغربي بنظافة يديه ومحيطه بشكل كبير في الأيام الأخيرة، وهو ما يفسر الارتفاع الكبير في الطلب على اقتناء منتجات التنظيف الخاصة باليدين، وهذا أمر صحي ويحب ألا يقتصر خلال فترة انتشار هذا الفيروس في العالم".

وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في التصريح ذاته، أن "استعمال منتجات التعقيم المصنعة من الكحول واليود يجب أن تدخل في العادات اليومية للمواطن المغربي، لدورها الكبير في منع انتشار الأمراض الباطنية المرتبطة بالميكروبات والفطريات وحتى الأمراض الفيروسية المتنقلة".

واعتبر بوعزة الخراطي أن الحرص على النظافة اليومية لنظافة اليدين والأواني وتعقيمها هو السبيل الوحيد لمحاصرة مجموعة من الأمراض الفيروسية، والحد من خطورتها بنسبة كبيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - مواطن الخميس 12 مارس 2020 - 09:07
من يتوضؤ خمس مرات في اليوم لن يصيبه أي مكروه فالصلاة طهارة بدنية و روحية
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16
2 - bolbol tetuan الخميس 12 مارس 2020 - 09:17
الحمد لله نحن المسلمون نتوضأ خمس مرات في اليوم تقريبا ناهيك عن الاستحمام اليومي فهل يبقى من درننا شيء واهم من ذلك عبادة الله عز وجل وكثرة الاستغفار والايمان بقضاء الله وقدره الا بذكر الله تطمئن القلوب
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14
3 - عابر الخميس 12 مارس 2020 - 09:18
كورونا فيروس لا يعرف مستقبله انه اصاب كل لبلدان والسياسيين والضعفاء والأغنياء اللهم نجينا من كل سوء ولا تأخذنا بما فعله السفهاء منا فانك علينا قادر
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12
4 - تنغيري الخميس 12 مارس 2020 - 09:20
يا عجبا ويا سبحان الله،الانسان او الكائن المغربي غريب وفريد،هو من النوع "الكاموني"خاصو اتحك عاد اعطي الريحة،اضف الى ذلك غالبية المغاربة خايفين من كورونا لدرجة كبيرة ولكن للأسف ايمانهم بالله صغير جدا جدا،النظافة قبل ان توصي بها المنظمات والوزارة بعد ظهور هذا الفيروس فهي موجودة منذ ما يزيد عن 1400 عام،
اللهم ابعد عنا البلاء والوباء
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9
5 - عبدالرحيم الخميس 12 مارس 2020 - 09:21
انا لا افهم ولا اعرف لماذا اصحاب المقاهي و المطاعم لا تفرض عليهم آلة غسل الأواني حتي لا تنتقل العدوى بين الناس هم يربحون المال
،و في كثير من المقاهي المراءة التي تنظف المرحاض هي نفسها التي تغسل الأواني بالماء البارد. (الكؤوس والصحون). انها حماقة .
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10
6 - شاب الخميس 12 مارس 2020 - 09:21
ان لي كامل الثقة في مركز محاربة الاوبئة المغربي والإجراءات المعمول بها داخل المغرب الا انه تجدر الاشارة الى ان الوضع على الحدود وصل الى مستوى قد يوصف بالكارثي. اما بالنسبة للشعب فالاستهزاء والضحك على هذه المصيبة شيء جيد من جهة لكونه مهدئا لاعصاب العامة وقامعا للمشاعر الهلع والخوف، ولكن من جهة اخرى يجب اتخاد الاحتياطات الشخصية اللازمة والتعاون فيما بيننا.
وتلخيصا فاننا قد نشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الضحايا اذا قدر الله.
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4
7 - معتز الخميس 12 مارس 2020 - 09:24
الحمد لله المغاربة والمسلمون بصفة عامة نظيفون تجد الواحد منا يتوضأ خمس مرات في اليوم وكذال غسله لليدين قبل كل وجبة وبعدها نحن أنظف من الأروبيين وجميع الأجناس والديانات نحن انظف منهم احب من أحب وكره من كره
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8 - Fantômas se déchaîne الخميس 12 مارس 2020 - 09:24
أصبح كل شيئ مرتبط أو مسبوق بالشبح كورونا كل صفحات الجرائد والاخبار والرياضة والاقتصاد معنونين كورونا و..... الله إحد البأس .
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9 - امغار ناريف الخميس 12 مارس 2020 - 09:28
فيروس كورونا يحسن عادات النظافة في الاوساط العالمية وليست الاوساط المغربية وحدها فحسب لان الوباء اصبح عالميا اما المغاربة فهم مسلمون وئعرف بان المسلم يتوضا للصلاة 5 مرات في اليوم فلا يزايد علينا احد في النظافة لان ديننا الذي لا يقبل الله سواه يحثنا عتلى النظافة والطهارة انتهى الكلام
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10 - ابن سوس المغربي، تقافة الخميس 12 مارس 2020 - 09:29
صراحة تنقصنا النظافة في كثير من مناحي الحياة البيون المطاعم الشوارع الازقة الإدارات المطارات المكاتب المقاهي المساجد في كل شيء تنظيف الأسنان يوميا كلشي ناقصة النظافة زائد عندك المغاربة فيهوم وأحد القاعدة غير طبيعية يجد صديق له وسط كثير من الناس ويقول السلام عليكم ويبداء بمد يد ويسلم على كل من يراه مع أن كلمة السلام عليكم وضرب اليد على الصدر تكفي و الذهاب الى الشخص الذي يعرفه ويسلم عليه باليد وحده لأنه قال السلام عليكم وهي تحية تجمع وتفي بالغرض
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11 - Mohamed الخميس 12 مارس 2020 - 09:29
الانسان المغربي المسلم ديما نقي من غير كورونا باركا من الهضرة الخاوية
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12 - Hamido الخميس 12 مارس 2020 - 09:30
بالله عليكم كيف ينظف المرء نفسه واهله ادا كانت امكانياته محدودة.اغلب المغاربة يكافحون من اجل لقمة العيش.فكيف لرب اسرة ان يشتري مواد النظافة والكمامات والقفازات ...لنفسه ولاهله؟زيادة على فاتورة الماء لان غسل اليدين باستمرار يتطلب كمية من المياه ...المستوى المادي يحدد نظافة الشخص شانا ام ابينا.
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13 - soussi الخميس 12 مارس 2020 - 09:42
والسي بوعزه واش انت طبيب والا من منظمة الصحة العالمية. ولا كلش كيفتي مع هاد كررونا انت تعرف جيدا ان المغاربة كيتقاتلو غير مع الضروريات لضعف الامكانيات ويلا شراو شي حاجة اخرى راها غير تفرضات عليهم وكما يقول المثل مكرها اخاك لا بطل. نصيحتي ليك اخويا بوعزة دافع علينا اخويا من فضلك على المزوط اللي وصل تمنو قل من 30 دولار البرميل واتباع لينا بحال يلا مشري 100 دولار
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14 - oujdia الخميس 12 مارس 2020 - 09:46
اكبر مستفيد من كرونا هم تجار مواد النظافة غادي يكونو محركين هاد الايام
مصائب قوم عند قوم فوائد
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15 - خبر سار الخميس 12 مارس 2020 - 09:48
للأسف فعلا الكثيرين كانو لا يهتمون بنظافتهم و تجدهم يقومون بتصرفات كتعيف كمس الأنف و غيرها حاشاكم زائد بزاف ديال لمغاربا كيهتمو بالطياب و كيضنو لحداگة ديال لمرا مثلا هي تكون كتعرف تطيب و فعلا طيابنا غزال و كتلقا بزاف اللي كيطيبو من داك الشي كيفما كنقولو و لكن كتلقا بزاف ديال النسا و الرجال كيطيبو و الدنيا حداهوم موسخة فالكوزينة و يديهوم مكيغسلوهاش و مشكل غسيل الدبر حاشاكم بعد الدخول للمرحاض باليدين مباشرة راه مشكل كبير و خطير و راحنا في القرن 21 خاص ميبقاش، المفروض كل دار يكون فيها البيدي أو المسح جيدا جيدا بالثوب الفازگاللي كيتباع في الأسواق باش ميقيسش الإنسان الفضلات اللي كتخرج من الأمعاء، المهم النقا مكاينش لدرجة الصراحة مكناكول في المغرب غير عند ناس قلااااال بزاف بزاف. و للملاحظة لمغاربة راهوم حسن من دول عربية كثيرة و لمخيرين في مجال النظافة. المهم الحمد لله أنه كاين تحسن فهاد المجال و الله يعافينا و يعافيكوم.
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16 - مهاجرة الخميس 12 مارس 2020 - 09:51
هاد كرونا غادي يفضح الصحة و المسؤولين و الحكومة و اصحاب القرار.
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17 - مُجْبَرٌ لا بَطَل ... ! الخميس 12 مارس 2020 - 09:52
مُجْبَرٌ أَخُوكَ لا بَطَل ... !
وماذا عن القدرة الشرائية للمواطن كي يداوم على اقتناء هذه المعقمات بشكل متواصل ... هل يعقم كذلك بطنه من التغدية ... ؟
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