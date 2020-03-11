سوسيولوجي ينتقد سيادة فوضى المفاهيم وتسطيح النقاش العمومي

هسبريس - محمد الراجي

قال محمد يقين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، إن النقاش العمومي حول القضايا الاجتماعية في المغرب يتسم بالتسطيح والتعسف على المفاهيم والمفردات العلمية واستعمالها بشكل غير دقيق.

وانتقد يقين، في لقاء علمي نظمه "منتدى المعرفة السوسيولوجية" بكلية الآداب والعلوم الإنسانية السويسي بالرباط، قدم فيه كتابيه "الفرد والمجتمع في السوسيولوجيا الكلاسيكية" و"الفرد والمجتمع في السوسيولوجيا المعاصرة"، الإطلاقية في تحليل الظواهر الاجتماعية، دون التعمق في تدقيق المفاهيم والمصطلحات.

وقال: "في البرامج التلفزيونية نسمع محللين يتحدثون عن انتشار الجريمة في المغرب بفعل تصاعد الفردانية، علما أنه ليس هناك تعريف موحد للفردانية، وهناك اختلاف في تعريف المدارس السوسيولوجية لهذا المفهوم".

وتوقف المتحدث عند النقاش الدائر حاليا في المغرب حول مسألة الحريات الفردية، معتبرا أن هذا النقاش ينبغي أن يكون مسبوقا بطرح سؤال "ما هو الفرد"، باعتبار أن الفرد له توصيفات جديدة؛ فهناك الفرد الجديد، والفرد متعدد الروابط..

وتابع: "العوْلمة كسرت جميع الحدود، ولا يمكن ادعاء الفرد بأنه فرْد غير متعدد الروابط؛ فكل واحد منا لديه روابط كثيرة مع الآخر، بشكل من الأشكال، مثل الروابط على الشبكات الاجتماعية".

وحمّل رئيس شعبة علم الاجتماع وعلم النفس في كلية الآداب بجامعة أبي شعيب الدكالي الباحثين في علم الاجتماع مسؤولية "الفوضى" التي تسم الخطاب السوسيولوجي، قائلا: "السوسيولوجيا تعرضت للتضييق في فترة من الفترات؛ لكن حاليا لا يمارَس عليها حَجْر، فحين ننتج خطابا غير علمي فنحن من يمارس عليها الحجر".

من جهته، قال جمال فزة، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي سيّر لقاء تقديم كتابيْ يقين، إن إنتاج باحثين سوسيولوجيين متمكّنين يقتضي توفير تكوين متين في الجامعات المغربية.

وأردف: "كنا ننتظر أن يفضي إصلاح المنظومة التعليمية إلى وضع الأصبع على مكمن الخلل، وهو تكوين الكوكوت مينوت الذي لا يمكن أن ينتج باحثين متمكنين"، مضيفا أن "التكوين المتين يحتاج إلى صبر ومثابرة".