وزارة التربية تصرف المنحة لمتدربي التكوين المهني

هسبريس من الرباط

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التكوين المهني - بأنه سيتم صرف الشطرين الأول والثاني من المنحة الدراسية التي تخص كافة المتدربين الممنوحين، الحاصلين على شهادة الباكالوريا، والمسجلين بمؤسسات التكوين المهني بمستويي التقني والتقني المتخصص، برسم السنة التكوينية 2019-2020، خلال هذا الأسبوع.

وطالبت الوزارة المتدربين الممنوحين الجدد المسجلين بالسنة الأولى، الذين لم يسلموا بعد بيان التعريف البنكي (RIB) إلى مؤسساتهم، "الإدلاء به في أقرب الآجال للمصالح المختصة، لتمكينها من صرف منحهم".

كما دعا المصدر ذاته المتدربين الممنوحين إلى الاتصال بإدارة المؤسسة التي يتابعون دراستهم بها.