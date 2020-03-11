24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4113:4216:5919:3620:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحارس السابق منير البرازي يغادر إلى دار البقاء (5.00)

  2. رصيف الصحافة: تحضيرات دبلوماسية لزيارة الملك إلى بريطانيا (5.00)

  3. إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس "كورونا" (5.00)

  4. ارتفاع أسعار المحروقات (5.00)

  5. فتح باب التمويلات أمام ألف مقاولة بالدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تصرف المنحة لمتدربي التكوين المهني

وزارة التربية تصرف المنحة لمتدربي التكوين المهني

وزارة التربية تصرف المنحة لمتدربي التكوين المهني
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 مارس 2020 - 00:25

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التكوين المهني - بأنه سيتم صرف الشطرين الأول والثاني من المنحة الدراسية التي تخص كافة المتدربين الممنوحين، الحاصلين على شهادة الباكالوريا، والمسجلين بمؤسسات التكوين المهني بمستويي التقني والتقني المتخصص، برسم السنة التكوينية 2019-2020، خلال هذا الأسبوع.

وطالبت الوزارة المتدربين الممنوحين الجدد المسجلين بالسنة الأولى، الذين لم يسلموا بعد بيان التعريف البنكي (RIB) إلى مؤسساتهم، "الإدلاء به في أقرب الآجال للمصالح المختصة، لتمكينها من صرف منحهم".

كما دعا المصدر ذاته المتدربين الممنوحين إلى الاتصال بإدارة المؤسسة التي يتابعون دراستهم بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.