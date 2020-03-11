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كُتّاب وآراء
المغرب يعلن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا"
أعلنت وزارة الصحة أنه تنفيذا لمخططها الوطني لليقظة والتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيدـ19"، وخاصة في إطار التحري السريع بين مخالطي أي حالة مرض، تم تأكيد إصابة زوجة وابنة السائح الفرنسي المصاب بفيروس كورونا المستجد، والذي كانت الوزارة قد أعلنت عنه يوم أمس الثلاثاء كثالث حالة مؤكدة ببلادنا.
وأفادت وزارة الصحة في بلاغ صحافي، أن الحالتين الجديدتين تخضعان للمراقبة الطبية في العزل الصحي منذ يومين، حيث تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب الذي أكد إصابتهما، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ببلادنا إلى خمس حالات، كلها وافدة من مناطق تفشي المرض.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المصابتين توجدان حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة مراكش، حيث يتم التكفل بهما وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، كما أن حالتهما الصحية لا تدعو إلى القلق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (64)
وقف الرحلات الجوية السياحية مع الدول التي تفشى فيها وباء كورونا تفشيا عظيما مثل فرنسا و إيطاليا و إسبانيا، و فقدان جزء من مداخيل السياحة
تفشي كورونا في مراكش و المدن السياحية فيفر السياح منها فزعا و نفقد بذلك كل مداخيل السياحة بما فيها السياحة الداخلية.
أنا لم أتحدث عن حياة المواطن لأن دراهم السياحة عند المسؤولين أثمن من حياتنا، لكن حتى لو حسبناها دراهم فإن إغلاق الحدود في وجه مواطني بعض الدول أمر ضروري و ملح.
Ces personnes ont contacté des gens ,qui ont des familles ,ils n'ont pas le droit d'être dépistés ?!
فقط الحالات المعلم عنها من لها الحق في التطبيب ،الاحالات الأخرى ممكن ان تشتري الرهام الاصفر بومادا الصفراء فهي تعالج كل شيء !او موتوا في صمت !
هذا السائح كان مع عائلته و اتصل باخرين من عمال الفندق من لهم عائلات ،فهل هم محميين من العدوى ؟؟لكم الله
برافو عليك وزارة الصحة على هذا الاعتراف الجميل
ياك الشعب قال لكم غلقوا الحدود. لماذا لا تسمعون إلى الشعب الذي انتخبكم وووضع ثقته فيكم ؟
ومازال ما قفلتوا الحدود...
دابا هاذ 3 الفرنسيين جاؤوا للسياحة. شحال غادي يخسروا ݣاع ؟ 1000 أورو ؟ 2000 ؟
من جهة أخرى شحال الدولة غادا تخسر عليهم ديال فلوس العلاج والرعاية الصحية ؟ 15 ألف أورو ؟
ايوا يا وزارة الصحة ويا وزارة السياحة خرجوا الأقراص والخشيبات وعملوا عملية حسابية بسيطة.
ومازال العاطي يعطي
المصيبة هي اننا لا نملك حتى المقابر لدفن ضحايا كوفيد 19 ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل
وشكرا
( ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة إن الله كان بكم رحيما)
علينا أن نأخد العبر من الصين التي لها أطر وكفاءات طبية وبنايات التحتية إلا أنها فقد السيطرة على الفيروس، وإيطاليا و إيران وغيرها من الدوال ، بادرو قبل فوات الأوان وتأتيكم الإتصالات من كل جهات المملكة الحبيبة حفظها الله من هذا الوباء، لابد من إتخاذ قرار يكون في مصلحة الشعب قبل أن تعم حالة من الخوف فهو أشد من المرض ...
أليس من مسؤولية الدولة حماية المواطن والوطن ؟
أين الخلل؟ أين هي الجهة المسؤولة عن مراقبة التراب الوطني؟
اسم الفيروس هو
SARS-CoV-2
Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus
واسم الداء أو المرض الناتج عن هذا الفيروس هو
Covid-19
Coronaverus Disease 2019
اذن
Covid-19
ليس فيروسا وانما مرض