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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | المغرب يعلن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا"

المغرب يعلن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا"

المغرب يعلن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:00

أعلنت وزارة الصحة أنه تنفيذا لمخططها الوطني لليقظة والتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيدـ19"، وخاصة في إطار التحري السريع بين مخالطي أي حالة مرض، تم تأكيد إصابة زوجة وابنة السائح الفرنسي المصاب بفيروس كورونا المستجد، والذي كانت الوزارة قد أعلنت عنه يوم أمس الثلاثاء كثالث حالة مؤكدة ببلادنا.

وأفادت وزارة الصحة في بلاغ صحافي، أن الحالتين الجديدتين تخضعان للمراقبة الطبية في العزل الصحي منذ يومين، حيث تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب الذي أكد إصابتهما، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ببلادنا إلى خمس حالات، كلها وافدة من مناطق تفشي المرض.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المصابتين توجدان حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة مراكش، حيث يتم التكفل بهما وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، كما أن حالتهما الصحية لا تدعو إلى القلق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (64)

1 - Abou Walid الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:07
وماذا عن الفندق الذي أقاموا فيه في مراكش وموظفي أمن المطار الذين فحصوا جوازاتهم عند الدخول وسائق التاكسي ... إلخ ؟؟؟
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242
2 - هشام الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:07
المرجو من وزارة الصحة ان تشرح لنا ما معنى " يتم التكفل بهما وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة " هل يتم التكفل بهم مجانا ؟ وهل يفرض مكوثهم بالقوة في المستشفيات ؟ وهل يوجد قانون ينظم هاذه الظاهرة الوبائية؟
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115
3 - زيزو الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:07
الله أكبر هاد شي محدو وهو يتزاد يارب السلامة الله يحفظنا
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61
4 - الحسيمي الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:08
من هنا للصيف غانوصلوا ل 1000 حالة
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-111
5 - مغربي الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:09
المرجو توقيف الرحلات الجوية والبحرية مع الدول التي تفشى فيها المرض فرنسا اسبانيا.... راه وضعيتنا وامكانياتنا ضعيفة، راه الا بقات الامور هاكا انتظروا الاسوأ با حكومة فاشلة
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140
6 - عجوز الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:11
لمادا لم نسمع أي خبر عن تتبع صحة عائلة ضحية كرونا التي توفيت
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90
7 - مغربي الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:11
ما شاء الله فرحانين و هوما تيعلنوا عليها حالتين جديدتين كيف يتم السماح بقدوم أشخاص قادمين من بؤرة المرض و تيدخلوا المغرب و يختالطوا بالناس عاد تيقوليك تم اكتشاف حالة وراه ذيك الحالة نقلات العدوى لحالات اخرين و غادي تبقا الخال هكا و المرض غادي ينتاشر علاش تنستقبلوا ناس جايين من مناطق فيها الوباء واش مكاينش العقل ليفكر؟؟
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79
8 - متتبع الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:11
راه قلنا ليكم حبسو عباد الله كل واحد يبقا في بلادو
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74
9 - مواطنة حرة الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:12
تبارك الله عائلة كولها جايا وجايبا معاها الفروس.معرفت انا فن غاديين وره اروبا لي متطورة وتقدرو تعالجو فيها.ولا جايين غر بش تلصقو الوباء ديالكوم فالناس لخرين.السياحة خصها تقطع حاليا.
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49
10 - بشرى الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:13
يالطيف الطف بعبادك وحفظهم من هذا المرض يارب
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41
11 - مومو الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:14
أمامنا خياران لا ثالث لهما:
وقف الرحلات الجوية السياحية مع الدول التي تفشى فيها وباء كورونا تفشيا عظيما مثل فرنسا و إيطاليا و إسبانيا، و فقدان جزء من مداخيل السياحة
تفشي كورونا في مراكش و المدن السياحية فيفر السياح منها فزعا و نفقد بذلك كل مداخيل السياحة بما فيها السياحة الداخلية.

أنا لم أتحدث عن حياة المواطن لأن دراهم السياحة عند المسؤولين أثمن من حياتنا، لكن حتى لو حسبناها دراهم فإن إغلاق الحدود في وجه مواطني بعض الدول أمر ضروري و ملح.
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61
12 - Karine الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:14
سبحان الله.. زعما ماكاينش حتى مغريبي تعادى من المصابين الخمسة مع العلم انهم قضاو مدة فالمغرب قبل مايبانو الاعراض.. و ان الفيروس شديد العدوى!!! المهم الله يحفظ الجميع منو.
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44
13 - السلاوي الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:14
في اطار حماية اطفال المدارس من العدوى هناك بعض المدارس يطالبون الاطفال باحضار معقم او الصابون في حين حسب وزارة الصحة والتربية فقد تم توزيع هذه الاشياء على المدارس جميعها. فبينما هناك مديرين وزعوا هذه الاشياء وبكثرة على الثلاميذ وقاموا بمعية مدرسين ومدرسات بتوعية الثلاميذ . هناك مديرين ومدرسين لم يقوموا باي اجراء لا وقائي ولا تحسيسي ولم يضعوا رهن الاطفال لا صابون ولا مناذيل للورق بل هناك مدرسين اخوانيين ينشرون بين الثلاميذ بان فيروس كورونا هو عذاب من عند الله ضد الكفار . وبما ان المسالة خطيرة جدا يجب متابعة كل المديرين بمدن المغرب الذين يستخفون بصحة وحياة الالاف من الثلاميذ والذين لم يضعوا اي شيء تحت تصرف الثلاميذ للوقاية من المرض
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18
14 - ايت واعش الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:14
اغلقوا الحدود وامنعوا الرحلات الجوية والسياحة الفرنسيون يستهلكون الميزانية المخصصة للمغاربة يجب الا تنتظر الحكومة والمخزن حتى يبدا تفشي الوباء وانتقاله بين الناس ..تقيييد السفر ضرورة قصوى حتى لا نسقط في نفس خطأ ايطاليا .لن نربح من السياحة ما سنخسره على انتشار الوباء...تقيييد حركة السفر خطوة فعالة وايجابية للحد من الفيروس .لا ننتظر اجراءات اوربا فهي غير مجدية نحن بلد فقير وبلا ميزانية طواريء زيادة على الجفاف ومشاكل اخرى...تقيييد حركة السفر ضرورة واجب اتخادها.اذا لم يقدر وزير الصحة حماية المواطنين فليستقيل حفاظا على ماء الوجه ، تطمينات العثماني لا تفيد...الدائرة تتسع
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35
15 - عبدالله الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:16
هل فرطت الحكومة في صحة المغاربة . الجواب عن السؤال سيكون بعد ايام من اكتشاف حالة الساءح الفرنسي وعاءلته . الله يلطف بنا . ربنا لا نسالك رد القدر وانما اللطف فيه .
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17
16 - ورزازات الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:16
الستار الله . اللهم احفظ العاملين بالفندق الذي اقام فيه المصاب . الذين لاحول لهم ولاقوة.
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25
17 - هل فهمتم؟؟ الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:16
Seulement les cas déclarés qui ont le droit d être pris en charge ,le reste : crevez en silence,vous ne faites pas partie de nos statistiques !
Ces personnes ont contacté des gens ,qui ont des familles ,ils n'ont pas le droit d'être dépistés ?!
فقط الحالات المعلم عنها من لها الحق في التطبيب ،الاحالات الأخرى ممكن ان تشتري الرهام الاصفر بومادا الصفراء فهي تعالج كل شيء !او موتوا في صمت !
هذا السائح كان مع عائلته و اتصل باخرين من عمال الفندق من لهم عائلات ،فهل هم محميين من العدوى ؟؟لكم الله
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14
18 - نورالدين@اوربا الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:16
الأهم في الامر هو اتخاذ الموضوع بجدية تامة و الابتعاد ما أمكن عن الخوض في التفاهات و المزايدات اثناء نقاش الموضوع. بالنسبة لعامة الناس خصوصا أولائك الذين اتخذوا الموضوع هزلًا، فالأمر مقزز و لا يخدم أي مصلحة، سوى اصحاب أطروحة المؤامرة، على هؤلاء لانتظار حتى يتم احتواء الوباء، للرجوع الى الحالة "صفر" التي لا محالة ستبوح بسرها. في مكان عملي، حالة مصاب عاد من عطلته الإيطالية، هو الان في حجر صحي على بعد 15 متر من مكان عملي، لم ادخل في اتصال مباشر معه منذ عودته و لكي اتبع التعليمات. انا أيضا حكم كرة الفدم و كرة القدم بالقاعة، و منذ بداية الوباء اتبعنا التعليمات، و رغم بعض الآلام و نزلات البرد نحاول تفادي الهلع و نستعيد بالله من البرص و الجنون و الجذام و سيء الأسقام، أليس كذلك؟
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9
19 - انتي كورونا الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:16
اتمنى أن يعيد كورونا رسم خريطة العالم من جديد. لا سياح لا تكنولوجيا و لا هاتف. نريدها ثورة كورونية
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-15
20 - سجلماسي الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:17
ما اخشاه هو ان ينتقل الفيروس لاحد المخالطين للسائح الغير معروفين ومنه ينتشر المرض بين العامة دون الشعور بانه كورونا وليس انقلونزا عادية حتى نستيقظ على خبر تفشيه في البلد كما وقع في ايران وايطاليا.
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5
21 - هل نملك قرارنا؟ الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:18
اغلب الدول العربية علقت الرحلات مع فرنسا لأنها خامس بؤرة لتفشي الفيروس و نحن كأننا لا نملك سيادة. علقنا الرحلات مع إيطاليا حتى أغلقت إيطاليا مطاراتها الى متى الذل و الاستهتار بحياة المغاربة
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16
22 - مريم الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:18
سلام عليكم مافهمتش ياك كاينة المراقبة فالمطار كيفاش دازو والمشكلة دخلو الفندق والناس لي خدامين فيه حتى هما خاصهم المراقبة الله يلطف بينا وصافي
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6
23 - فريد الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:18
المرجوا من السلطات المغربية حماية المواطنين من تفشي هذا الوباء بغلق الحدود خاصة تلك التي تعرف تفشي الفيروس قبل ان تحل علينا لعنة كورونا.لنستفد من ايطاليا و دول الجوار.والله يحفظ بلادنا و ولادنا.
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7
24 - N.H الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:19
إتقوا الله و إمنعوا كل الأشخاص الوافدين على المغرب و يجب ترحيل هؤلاء المصابين إلى بلدانهم أم أنكم همكم الوحيد هو المال و ليس صحة الشعب
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5
25 - Someone الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:20
يا رب سلم ، يا رب سلم .. اللهم احفظنا واحفظ أهالينا
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4
26 - Samir الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:21
مع الأسف الكثير من المغاربة يعتقدون بأن كورنا مؤامرة . قبل انفلونزا الطيور و انفلوانزا الخنازير و ايبولا كان كذلك فيروسكورونا الجمال انتقل من الجمال إلى الإنسان في السعودية العربية 2012 . في ذلك الوقت لم يتحدثون عن مؤامرة او ان الفيروس من الله ضد الكفار......
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0
27 - ولد مورتانيا الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:22
لماذا الدول السياحية تتكتم على انتشار كورونا هل شعبها أرخس من دريهمات السياحة الخبر الأكيد سينتشر قريبا جدا وتنهار اقتصاديات هاته الدول .
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9
28 - محسن الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:22
ينبغي على الدولة ان تغلق الحدود في وجه السياح وتغلق المدارس حتى اشعار اخر....
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6
29 - هشام متسائل الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:23
"كلها وافدة من مناطق تفشي المرض"
برافو عليك وزارة الصحة على هذا الاعتراف الجميل
ياك الشعب قال لكم غلقوا الحدود. لماذا لا تسمعون إلى الشعب الذي انتخبكم وووضع ثقته فيكم ؟
ومازال ما قفلتوا الحدود...
دابا هاذ 3 الفرنسيين جاؤوا للسياحة. شحال غادي يخسروا ݣاع ؟ 1000 أورو ؟ 2000 ؟
من جهة أخرى شحال الدولة غادا تخسر عليهم ديال فلوس العلاج والرعاية الصحية ؟ 15 ألف أورو ؟
ايوا يا وزارة الصحة ويا وزارة السياحة خرجوا الأقراص والخشيبات وعملوا عملية حسابية بسيطة.
ومازال العاطي يعطي
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13
30 - اليوسفي الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:25
هذه هي نتائج عدم اخذ الامر بالجدية الازمة ، دبا مخليين اجانب يجيبو لينا الفيروس ويتحسب على المغرب ،
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8
31 - salama ya rabi الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:25
التبعية لماما فرنسا حتى في المرض سدوا المطارات والموانئ صحتنا هي الاولى ماشي الاورو والدولار
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9
32 - جعفر الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:26
وسدو على المشاكيل راه إلى حصلنا بهاد الإمكانيات لي عندنا راه النص فينا غدي يفنى الدول العظمى بالإمكانات الضخمة لي عندها او تقهرو
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7
33 - حسن الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:27
ما المانع من اغلاق الحدود على الاقل على الوافدين من بؤر الوباء ام تنتظر الدولة الى ان ينتشر الفروس آنذاك لن تنفع اجراءاتهم البدائية في شيء
المصيبة هي اننا لا نملك حتى المقابر لدفن ضحايا كوفيد 19 ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل
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4
34 - رفيدة الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:27
نسأل الله أن يرفع البلاء والوباء ويلطف بعباده إنه على كل شيء قدير فليس لنا حيلة إلا الدعاء
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1
35 - Mahosjh Farid الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:27
سترتفع الحصيلة المصابة اكتر من فرنسا وايطاليا لان الاجواء كلها مفتوحة حوا وبرا وبحرا . ادا كان هدا الوباء القاتل والخطير قهر اقوى الدول كاألمانيا وبريطانيا وامريكا فما بالك ببلدنا مؤسساته الصحية ضعيفة وفارغة من كل شيء . الحكومة هي المسؤولة على هدا العبت والاستهتار يارواح المواكنين . العواقب ستكون وخيمة بلاشك . نطالب باغلاق الباب على كل الدول حتى تمر هده الازمة الوبائية
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6
36 - ABC الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:28
لماذا صمت الإعلام المرئي والمسموع بالقيام بوصلات إشهارية تقوم بتوعية المواطن بالطرق الصحيحة للوقاية بدل الخوف والتخبط في كيفية الحماية عبر الأفراد ووسائل التواصل التي غالبا ما تتعطى بشكل فكاهي مقزز مليئ بالعنصرية اتجاة الآخر ، التلفزة غائبة والراديو باستثناء الجرائد الإلكترونية نوعا ما ، هل سننتظر سوف وسوف ، الفيروس يطوراته من يدري قد يصبح يتأقلم مع الأجواء الحارة ، تلك الساعة سينطبق علينا المتل المغربي حطوا بالي انهزوا جديد ، الإشهار لمنتوجات تافهة تأخد الحيز الزمني كبير، وخطر يهدد الصحة العامة للبلاد لا توجد وصلة إشهارية وحيدة. كذلك اللقاءات والندوات التلفزية للمختصين للتعريف بالمرض والوقاية منه غائبة،إلى متى سنبقى هكذا ؟
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3
37 - رضوان الفرنسي الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:29
أطلب من إدارة هسبريس المحترمة إجراء استفتاء على صفحتها يسأل المغاربة عن رأيهم في فتح أو إغلاق الحدود وتعليق الأسفار من وإلى الدول الموبوءة
وشكرا
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7
38 - حميد العايدي الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:30
صافي امشينا فيها اللّٰه يرحمنا وويوسع علينا ضائقة القبور امين
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39 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:31
سؤال معلق هل هذه العائلة الفرنسية جاءت ومعها الفيروس من فرنسا ام ان العدوى انتقلت إليهم من الفندق الذي نزلوا به ؟؟؟
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2
40 - المطلب الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:31
كم سن ابنة الساءح الفرنسي وهل لها عشيق او زوج ؟ نسال الله اللطف،نحن المغاربة يموت منا يوميا ما يموت من العدد ونقول ان الاجل انتهى،ما نعرفه هو وصول الاجل لا نعرف السبب هل كورونا ام مرض اخر يقال مسكين مرض ومات الله يرحمو .احيانا يكثر الموت ونقول هذه الايام كثر الموت،بل في الدواوير ان مات احدهم ومات قريبه يقولون لقد نادى عليه فقد كانوا لا يفترقان.ولذلك الطبيب النفساني العثماني يقول ان الامر تحت السيطرة ومرحبا بجالية ايطاليا يقول في نفسه ان المغاربة ماداموا يصوتون عليها فانهم بلداء ويصدقوننا .لا يا رءيس من يصوت عليك قلة قليلة جدا والكل اصبح واع .
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41 - Toufiq الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:33
لا حول ولا قوة إلا بالله واش تسحابكم المغاربة كوانب بيتيقوا هاديك الأخبار ديالكم 5 حالات دبا ماخلات الشك باقي. المغاربة كولهم مفتونين أومصدومين أوالخلعة... كون هي حبسوا المدرسة عل الأقل. وخا هي الإبتدائي والروض
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42 - مواطن الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:33
لما لا توقف الحكومة حركة المطارات ما دام أن هذا الفيروس يأتي من أوربا ؟ على الأقل إلى حين ... الله يلطف بنا
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1
43 - محمد المغربي الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:34
على السلطات المغربية إغلاق الحدود مدة أسبوع أو أسبوعين لكي نتفادي إصابات أخرى، صحيح أن الأقدار والأعمار بيد الله بالتالي يجب علينا أن لا نلقو بأنفسنا إلى التهلكة قبل فوات الأوان كما قال الله تعالى في كتابه العزيز
( ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة إن الله كان بكم رحيما)
علينا أن نأخد العبر من الصين التي لها أطر وكفاءات طبية وبنايات التحتية إلا أنها فقد السيطرة على الفيروس، وإيطاليا و إيران وغيرها من الدوال ، بادرو قبل فوات الأوان وتأتيكم الإتصالات من كل جهات المملكة الحبيبة حفظها الله من هذا الوباء، لابد من إتخاذ قرار يكون في مصلحة الشعب قبل أن تعم حالة من الخوف فهو أشد من المرض ...
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44 - رشيد من مراكش الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:35
لست متشائما وأتمنى ان ينتهي كابوس كورونا هذا في أقرب وقت. لكن إذا لم يتم التعامل بالحزم اللازم فإن مراكش ستصبح أكبر بؤرة لهذا الفيروس في العالم. ﻷنها قبلة لمختلف اجناس العالم وإمكانياتها للوقاية من العدوى لا يمكن أن تصل إلى مستوى امكانيات ايطاليا التي خرج فيها الوضع عن السيطرة. ينبغي التحرك بسرعة وبصرامة قبل فوات الأوان.
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45 - هبال الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:35
نحن بلاد أولياء الله الصالحون لا خوف علينا ولاحزن امورنا بيد خالق المجرات و الاكوان كم من جائحة مرت بالعالم حفظنا منها خالق الكون وهده المرة كسابقاتها سحابة وستمر فلاضير
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46 - مروكي الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:35
تصرح وزارة الصحة بأن الحالات المسجلة إصابتها بفيروس كورونا كلها واردة من الخارج،لماذا لم تراقب الجهات المختصة العائدين عبر نقط العبور من مطارات وموانئ وحدود ؟
أليس من مسؤولية الدولة حماية المواطن والوطن ؟
أين الخلل؟ أين هي الجهة المسؤولة عن مراقبة التراب الوطني؟
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47 - طارق ابن زياد الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:38
سيتوقف انتشار هذا الفيروس بالمغرب في شهر رمضان ان شاء الله تدكرو كلامي
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48 - أحلام الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:38
لا يسعني إلا أن أصرخ حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى !!
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49 - امحمد بامو الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:38
المرجو من الحكومة اتخاد اجراءات اكثر لسلامة المواطنين يجب تعقيم الاماكن العامة وخصوصا المطارات ومحطات القطار والحافلة والإدارات العمومية و ايضا اغلاق جميع الرحلات مع الدول التي ينتشر فيها المرض صحة المواطن اهم من كل شيء
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50 - الوطن الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:39
أول قطرات ألغيت و آخرها الله اعلم بها
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51 - انما الصدقات الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:39
سبق ان نبهت الى ان مسؤولي وزارة الصحة يغالطوننا، فجهة الراحلة الى عفو الله تعالى وبأذنه،لم يهتم بها اطلاقا
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52 - عبد السلام الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:42
اللهم ان هذا منكر فهاد الحكومة معرفتش اش مزال كيتسناو يجب تعليق الرحلات من والى الدول الموبوؤة. كما يجب الغاء جميع التجمهرات بما فيها اغلاق المدارس لانه ليست في المغرب مستشفيات قادرة على احتواء الوباء لاقدر الله
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53 - أنذل البشر الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:42
في تونس كانت عندهم اربع حالات .....الحالة الاولى هرب من الحجر الصحي في إيطاليا ومشا لتونس وبقى تيدور في القهاوي وتفرج في كلاسيكوا مع صحابو حتى بانت فيه الاعراض ....والثاني هرب من تونس وركب في الطيارة لستراسبورغ وتسبب في عزل فرنسا لطيارة كاملة وممكن يكون نقل الفيروس لاكثر من 100 راكب منهم اطفال .....الحالة الثالثة عرف راسوا مريض بكورونا وتخبى في داروه وسد عليه ومبلغش على انه مريض وتسبب في نشر العدوى لعائلته الكبيرة والصغيرة ................نفس الشيء وقع عندنا في المغرب ...كاين لي دار راسو مطور وهارب من طاليان وهو فيه فيروس ...وكاين لي جا للمغرب وهو اصلا مريض ودار صدقة وربما كان عارف راسوا مريض بالفيروس وخيفان لا يديوه يتعالج.........االحاصول العرب حقيرين وانانيين جدا
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54 - كمال الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:44
وقاربات الساعة خوتي وتسامحو بعضياتكم وديرو الخير لعل الله يتفقدنا وينجينا وهو قدر على كل شي
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55 - من الخميسات الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:46
انانيات الخطوط الجوية وتعنت وزارات السياحة ستكابد البلاد الكثير من المال علا الدولة ان تقطع جاميع الرحالة الجوية من وإلا جميع الدوال بؤار البيروس مهما كانت الضغوت السياسية على المغرب من بعض الدوال الصديقة لتنيها على دالك والسلام
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56 - الحقيقة الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:46
يجب منع الرحلات الجوية من وإلى فرنسا ، لا أفهم مذا تنتظر الدولة 3حالات قادمة من فرنسا وحالتان من إيطاليا. إيطاليا إيقاف الرحلات فرنسا لا...?!!!!!
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57 - زهير الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:49
الفرنسي وزوجته وبنته المصابين بالفيروس هربوا من فرنسا نحو المغرب حيث الاإصابات قليلة جدا جدا. استقبالهم والوقوف إلى جانبهم والتضامن معهم حتى يتم علاجهم شيئ طبيعي
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58 - طيبي الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:50
هذا المرض يحتاج إلى التوعية قبل العلاج وكل الذين هم في أماكن تفشي المرض يجب منعهم من الذهاب او التحرك بين الناس السالمين ويجب الحد من حرية الأجانب في المغرب حتى نتمكن من القضاء او التخفيف من هذا المرض القاتل،،
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59 - ر.ش الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:52
توضيح للاخوة الصحفيين:
اسم الفيروس هو
SARS-CoV-2
Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus
واسم الداء أو المرض الناتج عن هذا الفيروس هو
Covid-19
Coronaverus Disease 2019
اذن
Covid-19
ليس فيروسا وانما مرض
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60 - marocaine98 الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:52
هل سنترك الأمر يفوق إلى الاف الحالات ؟؟ وقفوا السياحة مؤقتا ! أو لا الشعب لا يهم ؟ الله يحفظ المغاربة كاملين
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61 - ماجدة الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:53
خاص هادوك لي خلاوهم دازو فالمطار يتعاقبو حيت ماكاين لا مراقبة لا والو
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62 - le calme الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:55
l"état marocain sait ce qu"il fait,pas d"inquiétude inutile,le maroc est membre de l"OMS,donc tenu de soigner les victimes de ce virus ,toutes les victimes sans exception aucune,alors pas de rumeurs mauvaises
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63 - نورالدين الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:56
هاد مرض شبعاااان انتشار في هاد بلاد سعيدة غير الله يحفظ مع الله يستر او صافي كاين لي مريض بهاد مرض او ماكايقدرش امشي سبيطار خايف ازيد امرض بي شي مرض اخر من غير كرونا
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64 - Marokkii الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:57
ومادا عن عمال الفندق والمنظفين الم يحرى لهم تحاليل
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