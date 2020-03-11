المغرب يعلن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا"

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة أنه تنفيذا لمخططها الوطني لليقظة والتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيدـ19"، وخاصة في إطار التحري السريع بين مخالطي أي حالة مرض، تم تأكيد إصابة زوجة وابنة السائح الفرنسي المصاب بفيروس كورونا المستجد، والذي كانت الوزارة قد أعلنت عنه يوم أمس الثلاثاء كثالث حالة مؤكدة ببلادنا.

وأفادت وزارة الصحة في بلاغ صحافي، أن الحالتين الجديدتين تخضعان للمراقبة الطبية في العزل الصحي منذ يومين، حيث تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب الذي أكد إصابتهما، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ببلادنا إلى خمس حالات، كلها وافدة من مناطق تفشي المرض.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المصابتين توجدان حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة مراكش، حيث يتم التكفل بهما وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، كما أن حالتهما الصحية لا تدعو إلى القلق.