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الرئيسية | مجتمع | ‪وزارة التربية تنفي تعليق الدراسة وتقديم العطلة‬

‪وزارة التربية تنفي تعليق الدراسة وتقديم العطلة‬

‪وزارة التربية تنفي تعليق الدراسة وتقديم العطلة‬
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 11 مارس 2020 - 10:38

أكد مصدر من وزارة التربية الوطنية أنه ليس هناك أي تفكير في توقيف الدراسة أو تقديم موعد العطلة المدرسية بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد بالبلاد، حسب ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المسؤول ذاته أن الوضع إلى حد الساعة لا يتطلب اتخاذ إجراءات بهذا الحجم، خاصة أن الفيروس "غير متفش" بشكل واسع.

الوزارة تؤكد على ضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية بشكل ذاتي وسط التلاميذ والأطر، من قبيل غسل اليدين وتجنب الاختلاط.

وسبق أن وجه المدراء الإقليميون لوزارة التربية الوطنية مراسلة إلى رئيسات ورؤساء المؤسسات التعليمية، حثوهم فيها على توفير مادة الصابون السائل في مغاسل اليدين بالمؤسسات التعليمية، إلى حين تزويدهم من طرف المديريات بالكميات الكافية من هذه المادة.

وفي سياق متصل، كشفت أطر تربوية انخراطها في الحملة التحسيسية بالمؤسسات التعليمية، من خلال تقديم حصص تروم توعية التلاميذ بسبُل الوقاية من الفيروس المستجد؛ فضلا عن تفعيل الأندية البيئية الصحية التي قَدّمت للمتعلّمين بعض العروض والورشات التفاعلية بشأن الموضوع.

يأتي هذا في وقت تتزايد الإصابات بالفيروس، وبلغت إلى حد الساعة أربع حالات مؤكدة، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة وأكثر من ستين حالة مشتبه فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ID SA الأربعاء 11 مارس 2020 - 11:16
مراحيض المؤسسات التعليمية لا يتم تنظيفها ولا وجود لأعوان النظافة بالمؤسسات التعليمية ، كما ان بعض المؤسسات تتجاوز 1000 تلميذا ، بالثانوي ، والتعليم الجامعي ، وغير ، وهذا يهدد سلامة المتمدرسين ،،، يجب توخي الحذر ونشر ملصقات في مدخل المؤسسات التعليمية وغير من الاجراءات الاحترازية
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30
2 - العلم نور الأربعاء 11 مارس 2020 - 11:19
هناك تهويل إعلامي للمرض والحالة لاتستدعي توقيف الدارسة. هناك بعض الاساتذة يستغلون تلوضعية ويردون الراحة وتعطل الدراسة ولا تهمهم مصلحة التلاميذ.
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-63
3 - جواد الأربعاء 11 مارس 2020 - 11:28
على الوزارة ان تكون واضحة وفي حالة إصابة أحد الأطر العاملة او التلاميذ يجب تعويضه لأن الدولة كانت سببا مباشرا في إصابته من الغباء استمرار الدراسة كغباء الدولة لما فتحت الحدود دون مراقبة فانتشر المرض في المغرب لي اليقين ان الدولة لو تعاملت بحزم مع حياة المغاربة لم يكن المرض لينتشر تعليق الدراسة وتفعيل إجراءات صارمة من شأنه التقليل من الخطر ما وقع قد وقع الآن قد نصبح أكثر من إيران بسبب غباء مسيريينا لاحظت مؤخرا تزايد في عدد وفيات الكبار في السن.
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12
4 - نيشان الأربعاء 11 مارس 2020 - 11:38
لا داعي لإغلاق المدارس
لا داعي لإغلاق الحدود
لا داعي لارتداء الكمامات إلا من طرف المرضى رغم أننا لا نعرف من هم المرضى إلا بعد 14 يوما .
هل كل هذا سيؤثر على عائدات مشاريعكم الشخصية ؟
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12
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