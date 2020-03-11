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الرئيسية | مجتمع | ابنة الفرنسي المصابة بفيروس "كورونا" تبلغ من العمر 9 أشهر

ابنة الفرنسي المصابة بفيروس "كورونا" تبلغ من العمر 9 أشهر

ابنة الفرنسي المصابة بفيروس "كورونا" تبلغ من العمر 9 أشهر
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:00

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في المغرب إلى خمس حالات، باحتساب السيدة المسنة التي توفيت أمس الثلاثاء، وهي أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19".

وأعلن المغرب، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين مؤكدتين بفيروس "كورونا"، إذ تم التأكد من إصابة زوجة وابنة السائح الفرنسي المصاب بفيروس كورونا المستجد، والذي كانت الوزارة أعلنت إصابته أمس الثلاثاء كثالث حالة مؤكدة ببلادنا.

ولأول مرة يتم تسجيل حالات مصابة بفيروس "كورونا" في المغرب على مستوى المخالطين، وهي مرحلة انتقال العدوى من شخص لآخر. وغالبا ما تساهم هذه المرحلة في انتشار رقعة الفيروس.

وكشفت مصادر حصرية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن زوجة السائح الفرنسي تبلغ من العمر 39 سنة، وابنتها رضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر.

وأقام السائح الفرنسي وعائلته في فندق شهير "خمس نجوم" بالحي الشتوي بمدينة مراكش، قبل أن يتقدم إلى مستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالمدينة ذاتها، بعد أن أحس بأعراض تنفسية.

وكان السائح الفرنسي دخل إلى المملكة يوم السبت الماضي عبر مطار مراكش المنارة، ويوجد اليوم تحت تدابير الحجر الصحي بمستشفى الرازي في المدينة الحمراء؛ كما توجد زوجته وابنته الرضيعة تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات المدينة ذاتها، حيث يتم التكفل بهما وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة؛ كما أن حالتهما الصحية لا تدعو إلى القلق، وفق بلاغ لوزارة الصحة.

وتشير دراسات علمية أجرتها المراكز الصينية لمكافحة الوباء إلى أن النساء والأطفال أقل عرضة للوفاة من الرجال بسبب فيروس "كورونا".

ووفقا لدراسة شملت 44 ألف شخص فقد بلغت نسبة الوفيات بفيروس "كورونا" من الرجال 2.8 في المائة، بينما بلغت النسبة 1.7 في المائة لدى النساء.

وأظهرت النتائج ذاتها أن نسبة الوفيات لدى الأطفال لم تتعد 0.2 في المائة، مقابل 15 في المائة لدى كبار السن ممن تخطوا الثمانين عاما.

ويشرح الدكتور "بارات بانخايا"، من جامعة إكستر، في تصريحات نقلها موقع "بي بي سي"، أنه "عادة مع تفشي فيروس جديد يصاب الجميع، والسبب عدم وجود مناعة ضدّ هذا الفيروس، إذ لم يسبق لأحد التعرض له".

وترى الدكتورة "ناتالي ماكديرموت"، من جامعة "كينغز كولدج"، أن حماية الأهل لأطفالهم من أسباب تراجع نسبة العدوى بين الأطفال.

ورغم أن نسبة إصابة الأطفال إلى حدود اليوم ضعيفة وفقا لإحصائيات دولية، إلا أنه تم تسجيل حالات لأطفال مصابين بالفيروس عمرهم لا يتعدى أياما، كما هو الشأن بالنسبة لابنة السائح الفرنسي بالمغرب.

وتشير الدراسات إلى أنه "لا توجد معلومات كبيرة عن أعراض المرض لدى الأطفال غير الأعراض المعروفة، وتتمثل في الحمى والرشح والسعال"، وتضيف أنه "من المعتاد أن يكون الأطفال أقل من 5 سنوات أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات شديدة جراء الإصابة بالمرض".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - Zak الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:13
تخيل شعور الاب بعد علمه بانه تسبب في اصابة ابنته الرضيعة، بالشفاء العاجل لكليهما.
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88
2 - Jam الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:13
اتمنا الشفاء للرضيعة و الأم و الاب
ولكل المصابين بهذا الفيروس سواء كانو مسلمين أو غير مسلمين
نطلب من الله الشفاء العاجل لكل البشرية
الموت واحدة و تتعدد الأسباب
النظافة ثم النظافة و اجتنبو الأماكن المكتظة
و السلام عليكم و رحمة الله
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120
3 - محمد الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:14
اين هي التدابير الاحترازية لكشف فيروس كورونا بمطار المدينة الحمراء مع العلم ان الاعلام يظهر لنا في وسائله الاخبارية باننا دولة متقدمة في هدا المجال واننا نماثل الغرب في كل شيء في الفيستا والكومبلي ...
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54
4 - العريشي الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:16
كم من واحد عنده الفيروس دخل المغرب قبل أن يؤثر عليه المرض ؟؟ مئآت الأشخاص هؤلاء إختلطوا مع كثير من المغاربة وإنتشر الفيروس يجب 21 يوم لكي يمرض من يحمل هذا الفيروس
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14
5 - Fouad الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:17
C'est qui ce ministre , c'est ça la vrais information ,mis appart qu'ils se savait peut être atteint mais ils ont tout de même pris le risque de contaminer un autre pays se disant on s'en vas au soleil pour nous débarrasser du virus
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-5
6 - mouaten الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:20
ماذا عن المستخدمين في الفندق واهاليهم ؟ هل تم الحجر عليه؟!! رجاءا تواصلوا مع المواطنين بشفافية وغيروا الصورة النمطية التي نراها عنكم. نريد فقط الحقيقة. الموقف لايحتمل التصريحات التي تنقل نصف الخبر. يحب ان يكون هناك تغيير في التعامل مع هذه الأزمة لنقف جميعا في جبهة واحدة ضد الفايروس ودرءا للشائعات.
صحة المواطنين فوق كل إعتبار
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40
7 - دماغ مهاجر الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:22
المانيا نسبة الاصابة ستبلغ 70% ادا يجب الاستعداد لمثل هده النسبة المئوية في المغرب و اخد الحيطة لان الوقاية خير من العلاج. يجب التعامل مع الواقع المفروض على المواطن . واظن ان هدا الفيروس ديمقراطي و يحقق المساواة بين الجنسين و يراعى حقوق الطفل و لا يعترف بالطبقية.
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25
8 - عبد الله الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:23
المرض لا يميز بين صغير وكبير الله اشافيها مسكينة
والشفاء العاجل كذلك لجميع المرضى ان شاء الله
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21
9 - ايت واعش الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:23
مستوى الصحة في المغرب امام امتحان صعب فرنسيون مصابون بفيروس خطيىر وفي المغرب....اعين الصحافة العالمية على المغرب وقطاع الصحة..غسيلنا المتسخ سينشر ..نحن نعرف حالة قطاع الصحة بالبلد لن نتفاجىء ولكن الراي العام العالمي وصورة البلد السياحي على المحك، برايء لو منعتم حركة السفر والسياحة لكان افضل من مواجهة جيش من الصحف
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21
10 - أصيل الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:24
اللهم ارحمنا برحمتك واشفي مرضانا ومرضى المسلمين
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9
11 - milano city الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:25
هاد كورونا لا يستثني أحد في عمره او طبقته الاجتماعية ....انا عندي سؤال واش الدولة دارت حجر على الفندق لي كان فيه السائح كاملا عاملين و نازلين ،؟ واش الدولة منعت الرحلات مع نسيبتها فرنسا و دول اخرى موبوءة لي فيها رعايا مغاربة ....ارجو ان اتلقى اجابة اخوكم من ميلانو ...تحية نضالية للموبوئين من جميع اصقاع العالم
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12
12 - niama الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:27
لمذا دخل هذا الساءح اين المراقبة بالمطارات .ما تاكد لي ان المراقبة المشددة هي للمغاربة القادمين فقط.اما الاجانب فبمجرد العبور عبر بوابة سكانير . اللهم احفظ بلدنا والمسلمين جميعا
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10
13 - عجوز الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:32
لم نسمع أي أخبار عن المتابعة الصحية لعائلة المغاربة المصابين بكورونا
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2
14 - خالد الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:33
الوزارة تتقشف في إجراء تحاليل كورونا للمخالطين في الفندق من نزلاء و عاملين و السائقين و غيرهم... يستخفون بحياة المغاربة كأننا ذباب.
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3
15 - محمد الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:33
الله يحفظ ولدتنا، حنا راه عدنا عادات كثيرة تقدر تسبب فعدوى أطفالنا، منها البوسان. كلشي كيبوس لأطفال مباشرة من الفم. من تبغي تمنع شي حد كيتقلق عليك ويقول ليك راه كنبوسهم غير من المحبة. كيف غادي تقنع هاد النوع،؟
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2
16 - خبير الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:34
هذا الفيروس هز اركان الاستقرار في العالم وخطورته تتجاوز قدرات كل الدول ، يوم امس تضاعفت الحالات بشكل مهول في اسبانيا وامريكا دون الحديث عن ايطاليا وحالة الاستنفار التي يعرفها البلد ، اتمنى من السلطات إيقاف كل الرحلات البحرية مع اسبانيا وتشديد المراقبة على كل الوافدين عبر المطارات من اسبانيا وامريكا وفرنسا حتى لا تتضاعف الإصابات عندنا رغم ان إيقاف هذا الفيروس حسب المختصين مستحيل ، اذن يجب التجند وحصر كل الحالات بسرعة وتنبيه المواطنين الى مخاطر الفيروس وترشيدهم وتقديم نصائح خاصة ضرورة تجنب السفر والتجمع والاحتكاك حتى نستطيع مواجهة هذه المعضلة .
كل دول العالم تقف عاجزة عن مواجهة الفيروس حتى المتقدمة منها ، اذن على البعض الكف من انتقاد الحكومة والأطر الصحية خاصة الانتقاد من اجل الانتقاد بل يجب على الجميع التعاون مع السلطات للحد من انتشار الفيروس .
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3
17 - saida الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:34
اللهم اشف كل مريض من هدا الوباء
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2
18 - ليليان الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:35
الله يشفيها ويشفي كل مصاب .ان الاوان انه يتم ايقاف الرحلات اللي جاية من فرنسا و كل الدول اللي فيها الوباء منتشر. ماذا تنتظر الدولة واش حتى ينتشر الوباء واش فراسكوم ان نسبة كبيرة من المغاربة مياومين كيخدموا النهار بنهارو حتى اذا وصلنا لمرحلة الحجر الصحي ماعندهومش حتى باش يشريوا الكمامات او المؤونة الغذائية يخبعوها باش ما يخرجوش ؟ واش كتستنى هاد الدول الموبوءة توقف رحلاتها كيما عملت ايطاليا عاد نجيوا احنا نقولوا راه وقفنا الرحلات؟ على من كتضحكوا
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2
19 - democratic virus الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:38
على عكس جل الفيروسات السابقة أعطى فيروس كورونا المستجد درسا للإنسان في العدل والمساواة،
فهو لا ينظر للطبقة الاجتماعية لحاضنه أو عرقه أو جنسيته أو دينه أو حتى منصبه السياسي، الكل عنده سواء.
لذلك ارتأى البعض تسميته
democratic virus
عوض
(COVID-19)
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1
20 - Lakbir الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:45
Bonjour
Je souhaite à tout le monde une bonne santé et que Dieu nous protège tous.
Et part la même occasion je demande à notre gouvernement de fermer toutes les portes extérieures avant qu'il ne soit trop tard.
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0
21 - مفقوس الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:54
في هذه الظروف الصعبة يجب فرض التاشيرة على كل القادمين الى المغرب من كل القارات و ان لاتمنح الا بعد الادلاء بشهادة الخلو من المرض تعطى من مختبر معترف به..حماية المغابة فوق كل اعتبارات سياسية
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22 - simow الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:59
تخوف الوحيد من هاد الفيروس هي لمشات حصلات شي طفرة خرى كيف ما حصلات ملي نتاقل من حيوان الى الانسان
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23 - mustafa الأربعاء 11 مارس 2020 - 14:01
الله يشافي كل واحد من كل مرض رحنا ضعفاء يارب
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24 - Karim الأربعاء 11 مارس 2020 - 14:02
اتمنى من فرق طبية انقاد العائلة بشفاء العاجل
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