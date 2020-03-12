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الرئيسية | مجتمع | قانون البطاقة الوطنية "يتجاهل" اللغة الأمازيغية

قانون البطاقة الوطنية "يتجاهل" اللغة الأمازيغية

قانون البطاقة الوطنية "يتجاهل" اللغة الأمازيغية
هسبريس - محمد بلقاسم
الخميس 12 مارس 2020 - 09:19

رغم دخول القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية حيز التنفيذ منذ أكتوبر السنة الماضية، إلا أن مشروع القانون الجديد حول البطاقة الوطنية، الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة خلال مجلسها المقبل، تجاهل تضمين البطائق الجديدة للمغاربة اللغة الرسمية الثانية في المغرب.

ويقضي القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية بتحرير الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، ومنها البطاقة الوطنية للتعريف وعقد الزواج وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.

كما سيتوجب على الدولة وفقا للقانون أن تصدر القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، إضافة إلى الوثائق التي يُسلمها ضباط الحالة المدنية، والوثائق الصادرة عن السفارات والقنصليات العمومية.

تجاهل الأمازيغية جاء عندما نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تتضمن البطاقة الوطنية على وجهها الأمامي معطيات حاملها، وهي الاسم الشخصي والعائلي بالحروف العربية واللاتينية، وتاريخ الولادة ومكان الولادة بالعربية واللاتينية، والسلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية وتوقيعها.

أما وجه البطاقة الوطنية الجديدة الخلفي فيتضمن حسب مشروع القانون الحكومي عنوان السكنى بالحروف العربية واللاتينية. كما يمكن أن تدرج في البطاقة العبارة الاختيارية زوجة أرملة أرمل مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة بالحروف العربية واللاتينية، دون أن يكون للأمازيغية أي حيز.

ويأتي تغيير البطاقة الوطنية حسب مشروع القانون بعد أكثر من عشر سنوات من إحداث البطاقة الوطنية الإلكترونية، بهدف هو "الحد من مظاهر التزوير الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقيمة التي تنتهجها المملكة".

ودخل القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية باللغة المعيارية بحرف تيفيناغ، كما أعدها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وفق قرار المحكمة الدستورية، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019، بعد صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 في الجريدة الرسمية عدد 6816.

ويُعتبر نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية المرحلة الأخيرة لبدء تطبيق مقتضياته، بعدما صادقت عليه الحكومة ومر من البرلمان ثم من المحكمة الدستورية، وستطبق مضامينه داخل آجال ثلاثةٍ هي خمس سنوات، وعشر سنوات، و15 سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - كريم الخميس 12 مارس 2020 - 09:29
لا وجود اصلا لشئ اسمه لغة امازيغية بل مجرد لهجات متفرقة وخط مسروق من العرب القدماء اطلقتم عليه اسم تيفناغ بل حتى كلمة امازيغ هي كلمة حديثة لم يكن لها اي وجود قبل قرن سبحان الله اخواننا البربر يكذبون الكذبة ويصدقونها !!!
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2 - عادل الخميس 12 مارس 2020 - 09:31
مع احترامي للأمازيغ الأحرار إلا أن الأمازيغية لا تعد لغة أصلا بل هي لهجة لا تمتلك المقومات اللغوية للغة تم التقعيد لها، لكنها تبقى لهجة راقية لأناس قدموا الكثير لهذا الوطن...
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3 - غزواني الخميس 12 مارس 2020 - 09:41
1. البطاقة الجديدة يجب تخدم المواطن أكثر قبل المصالح الأمنية لأنه يدفع ثمنها.
2- يجب إعادة النظر في طريقة تجديد البطاقة، فحاليا من الكوابيس التي يخشاها أي مواطن بداية من شهادة السكنى إلى طوابير البصمة ثم طوابير إستلامها.
في بلدان كتيرة يتم التجديد في الأنترنيت بدون تجديد البطاقة. حيت لا وجود لتاريخ الإنتهاء. شكرا
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4 - brahim الخميس 12 مارس 2020 - 09:45
الله يستر هههههههه شر البلية ما يضحك
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5 - OUSSAMA الخميس 12 مارس 2020 - 09:45
قرار صاىب و في محله اللغة الرسمية لبلاد هي العربية و اللغة التانية الفرنسية فمن البديهي و المنطقي أن تكتب الوتاىق بهاتين اللغتين أما الأمازيغية رغم ترسيمها تبقى لهجة محلية
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6 - abdou الخميس 12 مارس 2020 - 09:47
سبحان الله.
لم يبق لنا إلا أن نطلب طبع القرآن بالامازيغية،و الصلاة بالامازيغية. ..
أي تخلف هذا الذي نعيشه؟الغرب سيصل إلى كوكب مارس،ونحن لازلنا نتخبط في مخلفات الجهل و الاستعمار.
بلغي يا هسبرس بكل حياد.
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7 - ملاحظ فقط الخميس 12 مارس 2020 - 09:48
لا معنى لهته التناقضات فالبطاقة الوطنية يجب أن تكون بحرفان واحد عربي لكي تقرأ فجميع الدول العربية من المحيط إلى الخليج. والآخر لاتيني لكي تقرأ فجميع دول الاوربية والأمريكية .لان القرآن الكريم كتب بالعربية لكي يقرأ من طرف كتير من خلق الله واحسن دليل _ ولقد يسرناه بلسان عربي -- صدق الله العظيم.. فالأمازيغية تحترم كلهجة لإخواننا الأمازيغ .والكتابة تكون بلغة القرآن .كمى يأخد به فبعد الدول الآسيوية
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8 - amazighi الخميس 12 مارس 2020 - 09:51
اش خاصك العريان الخاتم ا مولاي هاذا تماما الامتثال لي متطابق على هاد النص. امازيغية لغة عنده اصل و تاريخ و خاصهم يعترفوا بها صحا و لكن باش انه تخسرات زبابل دلفلوس باش يصوبوا هاذ نوع من بطاقة وتحيد. غي على ود يزيدو بضع حروف من تيفيناغ فهادشي مكيتقبلوش العقل. لمرا جايا يدخلوها
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9 - محمد الخميس 12 مارس 2020 - 09:52
زرع الفرقة والفتنة كما حدث في حافلات الزا تباكيتم على كلمة سلا حتى بدأ تخريب الحافلات، والله أعلم ما القادم
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10 - ايت واعش الخميس 12 مارس 2020 - 09:54
مازلنا مواطنين من الدرجة الثانية في هذه البلاد، من يقول بان الامازيغية ليست لغة فهو جاهل ومتعصب ولا يفقه في العلم شيئا ، وللاسف لازال عدد من المغاربة يكرهون انفسهم .وتاريخهم...للاسف
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11 - amin sidi الخميس 12 مارس 2020 - 09:54
سلام: طلبوا من الامم المتحيدة حتى هي ترسيم وكتابة كورونا بالامازيغية !
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12 - Mounir الخميس 12 مارس 2020 - 09:55
بكل واقعية وبعيدا عن التشنج الأمازيغية لا زالت لم تطور مصطلحاتها الأكاديمية و هنا ينبغي مسائلة اعضاء ليركام عن ما أنجزته هياكلهه طوال هذه السنوات .هل سيكتبون "بطاقة ن التعريف" او "لاكارط غ ليدنتيتي"؟ اما كتابة لغة أخرى كالعربية او الفرنسية بحروف أمازيغية طوارقية فهو عبث او مكايدة فقط لا غير.
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13 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 12 مارس 2020 - 09:56
إلى السادة الامازيغ تلك البطاقة تختص بها شركتان فرنسية وامريكية والحرف الفنيقي ليس موجودا في برنامجهما
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